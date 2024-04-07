Личка о борьбе «Динамо» за чемпионство: «Вероятность небольшая, 6 очков – большой запас для «Зенита». Надо думать о том, чтобы не потерять третье место»
Марцел Личка считает маловероятной борьбу «Динамо» за чемпионство.
Сегодня бело-голубые уступили «Спартаку» в матче 23-го тура Мир РПЛ (1:2) и отстали от «Зенита» на 6 очков.
– «Динамо» завершило участие в чемпионской гонке?
– У нас теперь шесть очков отставания от «Зенита», это большой запас для них. Нам еще предстоит сыграть с ними дома, все может произойти.
Есть небольшой процент вероятности, что будем бороться за титул. Другие команды побеждают, идут плотно. Надо думать о том, чтобы не потерять третье место и пройти «Оренбург» в Кубке России, – сказал главный тренер «Динамо».
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!
На самом деле разговорами о чемпионской гонке Личка только оказал лишнее давление на команду и вот результат.