Личка о борьбе «Динамо» за чемпионство: «Вероятность небольшая, 6 очков – большой запас для «Зенита». Надо думать о том, чтобы не потерять третье место»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Оренбург Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка считает маловероятной борьбу «Динамо» за чемпионство.

Сегодня бело-голубые уступили «Спартаку» в матче 23-го тура Мир РПЛ (1:2) и отстали от «Зенита» на 6 очков.

– «Динамо» завершило участие в чемпионской гонке?

– У нас теперь шесть очков отставания от «Зенита», это большой запас для них. Нам еще предстоит сыграть с ними дома, все может произойти.

Есть небольшой процент вероятности, что будем бороться за титул. Другие команды побеждают, идут плотно. Надо думать о том, чтобы не потерять третье место и пройти «Оренбург» в Кубке России, – сказал главный тренер «Динамо».

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15 комментариев
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Лещук на выход. Реально ведь слил Динамо из борьбы именно этот днарь. Советую вам в Динамо подписать Помазуна. Он как-раз хочет попробовать себя в клубе посерьёзнее.
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Да похрен уже какое место будет. В стыки уже точно не попадем. А вот посмотреть что из себя представляет Кудравец - вот это реальный интерес.
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Вот что импонируют в Личке, так это релевантность его логики, без лишней бравады, точно и по делу
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Радимов видимо нормально на Лещука надавил высказываниями, что не выдержал давления)))
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Как всё меняется. Ещё не давно песни пел о борьбе за чемпионство. Что будет петь через неделю?
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Теперь скорее всего и третье не удержим, там календарь жёсткий. Но третье всё равно не трофей. Надо теперь основу ставить на кубок.
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Ладно Лещук, но научитесь наконец решать вторые таймы. Очередной второй тайм с убойными контратаками, а выхлоп нулевой.
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Ооо, слова не генерала.С таким мышлением тренера чемпионами не стать никогда.А зачем вообще думать...? как буд то это ,что то даёт,побеждайте каждый матч и самого собой,что то выиграете.
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Бронзовые медали себя не наденут
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Один мало говорит и делает игру, как Латышонок сегодня, хоть и проиграли, но парень просто монстр, и второй, рот не закрывается, два удара в него , два гола и минус команда из золотой гонки..... И старание всего клуба длинною в сезон коту под хвост.... Просто гений мля...
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А еще неделю назад Личка говорил: "«Я уверен, что мы в чемпионской гонке."

На самом деле разговорами о чемпионской гонке Личка только оказал лишнее давление на команду и вот результат.
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Очередная чемпионская гонка от ’’Динамо’’. Стабильные ребята... но как-то неправильно понимают суть процесса. Участие - это не главное!
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а ведь Личка обещал, что команда в этом матче извинится за матч с Ростовом, спасибо команде...
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