Личка о борьбе «Динамо» за чемпионство: «Вероятность небольшая, 6 очков – большой запас для «Зенита». Надо думать о том, чтобы не потерять третье место»

Марцел Личка считает маловероятной борьбу «Динамо» за чемпионство.

Сегодня бело-голубые уступили «Спартаку» в матче 23-го тура Мир (1:2) и отстали от « » на 6 очков.

– « » завершило участие в чемпионской гонке?

– У нас теперь шесть очков отставания от «Зенита», это большой запас для них. Нам еще предстоит сыграть с ними дома, все может произойти.

Есть небольшой процент вероятности, что будем бороться за титул. Другие команды побеждают, идут плотно. Надо думать о том, чтобы не потерять третье место и пройти « » в Кубке России, – сказал главный тренер «Динамо».

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