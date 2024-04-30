Манчестер Сити – Вулверхэмптон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Манчестер Сити и Вулверхэмптон в 36 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Вулверхэмптон
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Последние матчи Манчестер Сити
- Ноттингем Форест – Манчестер Сити : 0 – 2
- Брайтон – Манчестер Сити : 0 – 4
- Манчестер Сити – Челси : 1 – 0
- Манчестер Сити – Реал Мадрид : 1 – 1
- Манчестер Сити – Лутон : 5 – 1
Последние матчи Вулверхэмптон
- Вулверхэмптон – Лутон : 2 – 1
- Вулверхэмптон – Борнмут : 0 – 1
- Вулверхэмптон – Арсенал : 0 – 2
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон : 2 – 2
- Вулверхэмптон – Вест Хэм : 1 – 2
Прогноз на матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон
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