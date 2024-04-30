Зидан о матчах «Реала» и «Баварии»: «Еврокубковая классика, очень интересные игры. Будет непросто, но «Мадрид» – это «Мадрид»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан высказался о матчах «Реала» против «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Наши встречи с «Баварией» всегда были очень интересными. Именно такие матчи мы и хотим играть, потому что «Бавария» тоже конкурентоспособна – очень, очень сильная команда. Будет непросто.

Это [противостояние] имеет статус еврокубковой классики. Но в то же время «Мадрид» – это «Мадрид», – сказал бывший игрок и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Сегодня мадридский клуб на выезде сыграет с «Баварией» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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19 комментариев
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Как жаль что Барса играла не на прошлой неделе. Тогда еще неделю на сайте не было бы этого примата ригобера.
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Бавария - Реал - это настоящая классика европейского футбола
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Ригоберка, что с авой?
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Стокгольмский синдром 😆
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Ответ Крушение баварского драндулета
Стокгольмский синдром 😆
Ахах, ник улыбнул)
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Я так понимаю, ты сегодня за Баварию… судя по твоим комментариям и весь неадекватный мир сегодня тоже за Баварию)))
Уверен, весь мир сегодня будет лицезреть эпичное противостояние, которое длится уже не один десяток лет.
Два клуба с великой историей, с богатой историей противостояний сегодня не дадут заскучать!
Сечь будет искрометная
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Ответ cb4zskhrsc
Ахах, ник улыбнул)
Судя по нику человек недалеко по развитию от "легенды" Ригобера ушёл
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Угу, ты просто его профиль не глянул....
есть такой косяк за мной, ага) извиняюсь)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Он считает, что матч Барса Челси не был подкупным из за "левого" удаления Абидаля 🤣🤣🤣
серьёзно??? 🤨🤨 есть и такие персонажи??? отчасти, таких особей, иногда даже жалко. ведь они не понимают, насколько они глупы
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Ответ Нефанатик
Как жаль что Барса играла не на прошлой неделе. Тогда еще неделю на сайте не было бы этого примата ригобера.
Ты что, это же легенда всего Спортса(нет)
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Ну ты Зидан частенько Баварии сливал на их арене
Своими навесами помним знаем
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Ответ Нефанатик
Как жаль что Барса играла не на прошлой неделе. Тогда еще неделю на сайте не было бы этого примата ригобера.
ну ты чего. он называет фактом 10-ти метровый офсайд Рамоса. ФАКТОМ, Карл!!! т. е., судьи настолько глупы и предвзяты, то не заметили такого офсайда 🤣🤣🤣 факты - это именно то, что можно доказать. сможет ли эта девушка (ригоберка) именно доказать что там было 10 метров офсайда - сильно сомневаюсь! просто потому, как там не было такого расстояния!!! но выдать это за факт - она пытается
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Ответ Shuba Jr.
ну ты чего. он называет фактом 10-ти метровый офсайд Рамоса. ФАКТОМ, Карл!!! т. е., судьи настолько глупы и предвзяты, то не заметили такого офсайда 🤣🤣🤣 факты - это именно то, что можно доказать. сможет ли эта девушка (ригоберка) именно доказать что там было 10 метров офсайда - сильно сомневаюсь! просто потому, как там не было такого расстояния!!! но выдать это за факт - она пытается
Он считает, что матч Барса Челси не был подкупным из за "левого" удаления Абидаля 🤣🤣🤣
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Не нра, что Реалу уже буквально победу отдают.
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Ответ Shuba Jr.
серьёзно??? 🤨🤨 есть и такие персонажи??? отчасти, таких особей, иногда даже жалко. ведь они не понимают, насколько они глупы
Угу, ты просто его профиль не глянул....
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Мадрид, это Етить Мадрить!
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ригоберка, что с авой?
Настоящая королева спортса)
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