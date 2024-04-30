Зидан о матчах «Реала» и «Баварии»: «Еврокубковая классика, очень интересные игры. Будет непросто, но «Мадрид» – это «Мадрид»

Зинедин Зидан высказался о матчах «Реала» против «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Наши встречи с «Баварией» всегда были очень интересными. Именно такие матчи мы и хотим играть, потому что « » тоже конкурентоспособна – очень, очень сильная команда. Будет непросто.

Это [противостояние] имеет статус еврокубковой классики. Но в то же время «Мадрид» – это « », – сказал бывший игрок и главный тренер «Реала» .

Сегодня мадридский клуб на выезде сыграет с «Баварией» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.