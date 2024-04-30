Зидан о матчах «Реала» и «Баварии»: «Еврокубковая классика, очень интересные игры. Будет непросто, но «Мадрид» – это «Мадрид»
Зинедин Зидан высказался о матчах «Реала» против «Баварии» в Лиге чемпионов.
«Наши встречи с «Баварией» всегда были очень интересными. Именно такие матчи мы и хотим играть, потому что «Бавария» тоже конкурентоспособна – очень, очень сильная команда. Будет непросто.
Это [противостояние] имеет статус еврокубковой классики. Но в то же время «Мадрид» – это «Мадрид», – сказал бывший игрок и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Сегодня мадридский клуб на выезде сыграет с «Баварией» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Уверен, весь мир сегодня будет лицезреть эпичное противостояние, которое длится уже не один десяток лет.
Два клуба с великой историей, с богатой историей противостояний сегодня не дадут заскучать!
Сечь будет искрометная
Своими навесами помним знаем