Бернли – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 4 мая

В субботу, 4 мая, сыграют Бернли и Ньюкасл в 36 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Терф Мур».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бернли – Ньюкасл

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Бернли – Ньюкасл

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