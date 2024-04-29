Бернли – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Бернли и Ньюкасл в 36 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Терф Мур».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бернли – Ньюкасл
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Бернли
- Манчестер Юнайтед – Бернли : 1 – 1
- Шеффилд Юнайтед – Бернли : 1 – 4
- Бернли – Брайтон : 1 – 1
- Эвертон – Бернли : 1 – 0
- Бернли – Вулверхэмптон : 1 – 1
Последние матчи Ньюкасл
- Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед : 5 – 1
- Кристал Пэлас – Ньюкасл : 2 – 0
- Ньюкасл – Тоттенхэм : 4 – 0
- Фулхэм – Ньюкасл : 0 – 1
- Ньюкасл – Эвертон : 1 – 1
Прогноз на матч Бернли – Ньюкасл
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