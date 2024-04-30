Дель Боске считает, что у «Реала» есть небольшое преимущество над «Баварией»: «Их гегемония в Бундеслиге прервалась, но это сложный соперник в любых обстоятельствах»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Висенте Дель Боске Футбол

Висенте Дель Боске поделился ожиданиями от противостояния «Баварии» и «Реала».

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Манчестер Сити» сошел с дистанции, но «Бавария» тоже отличная команда.

У «Мадрида», похоже, есть небольшое преимущество, а гегемония «Баварии» в Бундеслиге только что прервалась из-за победы «Байера», но играть с ними все равно будет очень сложно. Это сложный соперник в любых обстоятельствах», – сказал бывший тренер сборной Испании.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ SexyCow
Негров в составе
Которые тебе вставляли ?
+6
-2
+4
Думаю что шансы равны. И решать будут тактические мелочи и психологическое состояние игроков.
+3
0
+3
Ответ Кино Музыка
Комментарий удален пользователем
По какой сумме ?
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
- Если Кейну не давать много пространства в штрафной, думаю легко пройдут Баварию, Рюдигер его хорошо знает
Hala Madrid
0
0
0
Ответ SexyCow
Негров в составе
Вас это триггерит?
+2
-2
0
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну расистом в футболе быть равно пчелы против меда
да и в принципе, это какая-то болезнь
+1
-1
0
Ответ Сергей Добрынин
Которые тебе вставляли ?
Спросил твой отец, твою мать
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий