Дель Боске считает, что у «Реала» есть небольшое преимущество над «Баварией»: «Их гегемония в Бундеслиге прервалась, но это сложный соперник в любых обстоятельствах»

Висенте Дель Боске поделился ожиданиями от противостояния «Баварии» и «Реала».

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» сошел с дистанции, но « » тоже отличная команда.

У « », похоже, есть небольшое преимущество, а гегемония «Баварии» в Бундеслиге только что прервалась из-за победы «Байера», но играть с ними все равно будет очень сложно. Это сложный соперник в любых обстоятельствах», – сказал бывший тренер сборной Испании.