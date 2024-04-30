Дель Боске считает, что у «Реала» есть небольшое преимущество над «Баварией»: «Их гегемония в Бундеслиге прервалась, но это сложный соперник в любых обстоятельствах»
Висенте Дель Боске поделился ожиданиями от противостояния «Баварии» и «Реала».
Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Манчестер Сити» сошел с дистанции, но «Бавария» тоже отличная команда.
У «Мадрида», похоже, есть небольшое преимущество, а гегемония «Баварии» в Бундеслиге только что прервалась из-за победы «Байера», но играть с ними все равно будет очень сложно. Это сложный соперник в любых обстоятельствах», – сказал бывший тренер сборной Испании.
Hala Madrid