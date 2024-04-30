«Ньюкасл» – главный претендент на Сарри. «Вест Хэм» и «Торино» тоже хотят экс-тренера «Лацио» (TMW)

Теги Торино Ньюкасл Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия Маурицио Сарри Футбол

Клубы АПЛ заинтересованы в приглашении Маурицио Сарри.

TuttoMercatoWeb сообщает, что «Торино» интересовался возможным сотрудничеством с экс-тренером «Лацио», но основной интерес к нему проявляют английские команды.

Как стало известно ранее, на 65-летнего специалиста претендуют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Утверждается, что фаворитом в этой борьбе выступают «сороки», которые сделали Сарри очень заманчивое предложение.

Тренера привлекают как заявленный проект, так и работа в лиге, в которой он провел год, возглавляя «Челси» (сезон-2018/19).

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7 комментариев
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Почему всегда пишут о Нькасле ? Хау вроде совсем не плохо справляется . Они сто лет не играли столько игр за сезон плюс много травм . Почти все клубы проваливают сезон с первыми евро кубками и тут эта история .
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну а чем Сарри лучше Хау на данный момент?Да, я не спорю, у него был когда то свой интересный стиль игры, которым восхищался сам Гвардиола, но объективно говоря Сарри уже начал постепенно сдуваться, эх а такие надежды подавал, даже жаль, что за всю карьеру у него лишь 2 трофея...
Особо ничем, но Хау это только на пользу. Летом на Саутгейта, Поттера и в таком случае Хау будет разыгрываться Англия и МЮ. Не потеряется. Там они ещё в компании с Эшуортом могут придти в МЮ летом. Хотя как у них с Эшуортом я не знаю
+4
0
+4
Ну а чем Сарри лучше Хау на данный момент?Да, я не спорю, у него был когда то свой интересный стиль игры, которым восхищался сам Гвардиола, но объективно говоря Сарри уже начал постепенно сдуваться, эх а такие надежды подавал, даже жаль, что за всю карьеру у него лишь 2 трофея...
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Ньюкаслу бы состав сначала подтянуть. Если они хотят звать Сарри там надо покупать и покупать
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Сарри топчик знает как брать трофеи, хороший выбор
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Ответ Writer 1
Особо ничем, но Хау это только на пользу. Летом на Саутгейта, Поттера и в таком случае Хау будет разыгрываться Англия и МЮ. Не потеряется. Там они ещё в компании с Эшуортом могут придти в МЮ летом. Хотя как у них с Эшуортом я не знаю
Ой, да МЮ сначала физрука своего пусть уволит,а вот касаемо Поттера и Саутгейта то у меня довольно неодназначное суждение на их счёт сложилось, Саутгейта наврядли из сборной уволят, особенно если англичане победят на Евро, Поттера сороки думаю наврядли будут подписывать, могут того же Флика попробовать например
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