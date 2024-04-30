«Ньюкасл» – главный претендент на Сарри. «Вест Хэм» и «Торино» тоже хотят экс-тренера «Лацио» (TMW)
Клубы АПЛ заинтересованы в приглашении Маурицио Сарри.
TuttoMercatoWeb сообщает, что «Торино» интересовался возможным сотрудничеством с экс-тренером «Лацио», но основной интерес к нему проявляют английские команды.
Как стало известно ранее, на 65-летнего специалиста претендуют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Утверждается, что фаворитом в этой борьбе выступают «сороки», которые сделали Сарри очень заманчивое предложение.
Тренера привлекают как заявленный проект, так и работа в лиге, в которой он провел год, возглавляя «Челси» (сезон-2018/19).