Алаев не планирует посещать финал ЛЧ: «Это большое событие, но для меня интереснее финал Кубка России»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА Александр Алаев Спорт-Экспресс Футбол

Президент РПЛ не планирует посещать финал Лиги чемпионов.

– Нет ли планов посетить финал Лиги чемпионов?

– Для меня интереснее финал Кубка России. Не буду рисковать и добираться из Лондона, вдруг задержат рейс, ха‑ха.

Безусловно, это финал и это большое событие. Но мне важнее наши дела здесь, – сказал Александр Алаев.

Финал Лиги чемпионов пройдет на «Уэмбли» 1 июня. Финал Фонбет Кубка России состоится 2 июня и пройдет на стадионе «Лужники».

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24 комментария
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Как будто его ждали 😂
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Наш человек. До мозга костей наш. Больше таких бы людей. И гвозди бы делать из этих людей: Крепче бы не было в мире гвоздей.
И нам бы полегче было.
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🤣🤣🤣
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небось и на Ладе Калине рассекает
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Смехопанорама😁😂😂
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Очень жаль, что столь мелкое событие как финал ЛЧ пропустит такой важный в футбольном мире человек. Поднял бы престиж этого мелкого турнира своим присутствием
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Так он вряд ли из страны теперь выехать может, подсанкционный же
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А может всё-таки съездить, мячи оранжевые прикупить
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Он бы посетил, да кто его пустит?
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Где финал ЛЧ и где этот великий управленец ? Думать надо !
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Сан Саныч как всегда прав)
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да и не пустят его
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президент тюктетской лиги...
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А кто это?
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Его искренность подкупает))
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Молодец, заслужил шоколадную медальку.
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Не буду покупать бентли.
Считаю троллейбус интереснее.
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Простите, но
Ахахахахахахахаахахахвхха
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