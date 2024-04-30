Алаев не планирует посещать финал ЛЧ: «Это большое событие, но для меня интереснее финал Кубка России»

Президент РПЛ не планирует посещать финал Лиги чемпионов.

– Нет ли планов посетить финал Лиги чемпионов?

– Для меня интереснее финал Кубка России. Не буду рисковать и добираться из Лондона, вдруг задержат рейс, ха‑ха.

Безусловно, это финал и это большое событие. Но мне важнее наши дела здесь, – сказал .

Финал Лиги чемпионов пройдет на «Уэмбли» 1 июня. Финал Фонбет Кубка России состоится 2 июня и пройдет на стадионе «Лужники».