Алаев не планирует посещать финал ЛЧ: «Это большое событие, но для меня интереснее финал Кубка России»
Президент РПЛ не планирует посещать финал Лиги чемпионов.
– Нет ли планов посетить финал Лиги чемпионов?
– Для меня интереснее финал Кубка России. Не буду рисковать и добираться из Лондона, вдруг задержат рейс, ха‑ха.
Безусловно, это финал и это большое событие. Но мне важнее наши дела здесь, – сказал Александр Алаев.
Финал Лиги чемпионов пройдет на «Уэмбли» 1 июня. Финал Фонбет Кубка России состоится 2 июня и пройдет на стадионе «Лужники».
И нам бы полегче было.
Считаю троллейбус интереснее.
Ахахахахахахахаахахахвхха