Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Иттихадом», «Аль-Наср» Роналду завтра встретится с «Аль-Халиджем»
«Аль-Иттихад» встречается с «Аль-Хилалем» в Кубке короля Саудовской Аравии.
Во втором полуфинальном матче 1 мая сыграют «Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Аль-Халидж».
Кубок короля Саудовской Аравии
1/2 финала
30 апреля
«Аль-Иттихад» – «Аль-Хилаль» – 0:0 (первый тайм)
1 мая
«Аль-Наср» – «Аль-Халидж» – 21:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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