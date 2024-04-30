Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Иттихадом», «Аль-Наср» Роналду завтра встретится с «Аль-Халиджем»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Аль-Халидж Футбол

«Аль-Иттихад» встречается с «Аль-Хилалем» в Кубке короля Саудовской Аравии.

Во втором полуфинальном матче 1 мая сыграют «Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Аль-Халидж».

Кубок короля Саудовской Аравии

1/2 финала

30 апреля

«Аль-Иттихад» – «Аль-Хилаль» – 0:0 (первый тайм)

1 мая

«Аль-Наср» – «Аль-Халидж» – 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария
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О, хоть за арабским чемпом не слежу, на Аль-Наср надо посмотреть! Там же играет тот самый харизматичный европеец, звезда своей сборной, брал с ней бронзу и серебро ЧМ, Брозович!
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Сколько еще рофлотуриков для криштика придумали?:)
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Неужели первый раз посмотрю матч из Сауди?
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