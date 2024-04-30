«Зенит» и Семак продлят контракт до 2030-го. Достигнута принципиальная договоренность

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Малком Елена Илюхина деньги Футбол

«Зенит» продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

– Какие планы по контракту Сергея Семака? Он заканчивается через год…

– С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона.

– Какие задачи «Зенит» ставит на летнее трансферное окно?

– У нас еще есть большая сумма на трансферы от продажи Малкома. Каких-то конкретных планов сейчас нет, времени до начала следующего сезона еще предостаточно, – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

Материалы по теме

165 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Международный бан до 2030, я так понимаю? (
+114
-16
+98
Ответ Vaxrusa
Международный бан до 2030, я так понимаю? (
Да, Газпром настолько всемогуч.
+50
-3
+47
Других вариантов и быть не могло. Кто будет убирать тренера, который даёт результат?Причем, даже если он проиграет это чемпионство, это ничего не меняет. Семак все равно очень успешен.
+59
-14
+45
Не припомню такого долгосрочного контракта в РПЛ, интересный прецедент
+26
-3
+23
Ответ Nogoi89
Других вариантов и быть не могло. Кто будет убирать тренера, который даёт результат?Причем, даже если он проиграет это чемпионство, это ничего не меняет. Семак все равно очень успешен.
Конечно. Даже если 5 из 6, то это очень круто. Особенно если вспомнить, в каком состоянии была команда, когда он её принимал. А текущие проблемы сменой тренера не решаются. Там часть игроков нужно отпускать, раз хотят уйти.
P.S. Я б на месте руководства снял бы с него давление, разрешил бы подтягивать молодняк и давать ему шанс. Хотя бы 2-3 человека в основу. А то ща у меня к нему главная претензия, что некоторые бразилы железно играют, вне зависимости от состояния. Понятно, это не просто так, но пока еврокубков нет, чего бы и не поэкспериментировать?
+24
-3
+21
Ответ Ozz99
Комментарий удален пользователем
Луческу и Манчини с вами явно не согласны🤷
+20
-1
+19
Ответ Arty K.
Не припомню такого долгосрочного контракта в РПЛ, интересный прецедент
А Слуцкий на пять лет с "Рубином"?
+18
-1
+17
Логичное и правильное решение. Все успехи Зенита последних лет связаны именно с Семаком. Пока Богданович будет в клубе, он не упадет в болото, как было при итальяшке с румыном, например.
+23
-9
+14
Ответ Vaxrusa
Международный бан до 2030, я так понимаю? (
Межгалактический антиспартаковский заговор*👹
+37
-24
+13
Решение правильное
+21
-8
+13
Да и правильно,пусть Богданыч работает.А то ныть уже начали,что 6 подряд можем не забрать,зажрались вы ребята.
+13
-4
+9
Отличная новость. И очень вовремя!
+13
-4
+9
Ответ CHooMER
О, да, Динамо и Локо не дадут соврать
27-3 до недавних пор тоже не даст соврать)
+14
-6
+8
Страшный сон для всей Москвы...)))
+40
-33
+7
Отличная новость. Идеальный тренер для Зенита на данном этапе.
+15
-9
+6
Ответ Ozz99
Комментарий удален пользователем
Это не под силу даже Гвардиоле с Моуриньо наверное
+6
-1
+5
это отличные новости
+7
-2
+5
Ответ Mortimer1
Вы не шарите в футболе если думаете что успехи зенита хоть как-то связаны с Семаком. Семак - не более чем говорящая голова
Да ты что! И завалы по игрокам, после Манчини и Луческу, разобрались сами собой?
+4
0
+4
Может до 2300 сразу продлить?
+4
0
+4
Ответ Ранис Загидулин
ну еврокубков все равно нет, конкуренты у Зенита стали настолько слабые, что хватает и Семака, Богданыч это русский Аллегри
То есть играть стали хуже конкуренты, но плох Семак? Интересно.
+4
0
+4
Нет никаких гарантий, что новый тренер успешно "подхватит" команду, которую Семак строил 6 лет.

Причем, новый тренер должен будет не просто "не испортить", а продемонстрировать результат ЛУЧШЕ. Иначе смысла рассматривать и приглашать "замену" нет.

Вы можете назвать кандидатуру, которая даст такой же стабильный результат на протяжении 5ти сезонов?

Я в соседней ветке писал, что в нынешних политических условиях топовые иностранцы к нам не поедут, а российских тренеров "результативнее и стабильнее" Семака нет.
+7
-3
+4
Ну и отлично. Я рад. Он много ещё чемпионств принесёт Зениту. В России нет не одного тренера, которого хотелось бы видеть в Зените. А иностранца искать, сейчас трудно и дорого.
Да и правильно, что объявили сейчас, когда есть не большие проблемы у Семака с командой.
+4
0
+4
Вот и заткнули всем ротики)
+9
-6
+3
Ответ геннадий крылов
Комментарий удален модератором
У вас много ошибок в "носитель спартаковского духа Максим Калиниченко"
+3
0
+3
Топ !
+5
-2
+3
Прекрасная новость! И своевременная. Думаю, давно решили, но объявили сейчас, чтобы исключить лишние разговоры в СМИ и давление

Видимо, дают понять, что заслужил за это время полное доверие, чтобы заниматься перестройкой клуба и сменой поколений.

Огромный контраст с тем, как ведут дела другие наши клубы.
+6
-3
+3
Ответ CHooMER
О, да, Динамо и Локо не дадут соврать
ну да они в курсе кто по итогу 5 лет в подряд был хозяин посмотрим может и шестой 🤣🤣🤣
+5
-2
+3
Ответ Stas Politik
Не в бразильцах вообще проблема. Тот же Вендел по статистике проводит топ-2 сезон по гол+пас за все время (ещё одно действие результативное сделает - сравняется со своим рекордом). Клаудинью тоже хороший сезон проводит вполне. (10 результативных действий за 23 матча - это для центрального полузащитника хорошая статистика). Основная проблема Зенита - Мостовой и Кассьерра в нападении. Когда эти два бревна, которые постоянно лажают финальной трети, перестанут попадать в состав - Зенит заиграет прежними красками. Но для этого нужен третий паспортист на поле, чтобы вписаться в лимит. Сергеев - не панацея, тоже сдал. Алип тоже достаточно средний защитник.
Хз, Клауд меня бесит, если честно. Как-то лениво играет, зачастую вместо простого действия пытается что-то исполнить. Ну и в целом в полузащите как-то.. медленно всё. Словно выходят ведя 3-0 и никуда не спешат, в этом и проблема. Ну и нет игрока типа Халка, который может на ровном месте создать. Вон, с Динамо 5 ударов, если память не изменяет. Что это за цирк, при том, что у них слабый вратарь?
Мостовой - да, деградировал просто стремительно. Ни пас отдать, ни пробить, тупой бегунок. Напоминает Смольникова в последние годы, у которого 99% навесов/прострелов тупо вникуда были.
+2
0
+2
Вот пичалька то для журналистов... Из выбора тренера для Спартака можно целый мексиканский сериал выжать, а с Зенитом скучно, только одна новость. ;)
+2
0
+2
От добра, добра не ищут.Всё правильно сделали.
+7
-5
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий