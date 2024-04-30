«Зенит» и Семак продлят контракт до 2030-го. Достигнута принципиальная договоренность

«Зенит» продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

– Какие планы по контракту ? Он заканчивается через год…

– С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона.

– Какие задачи «Зенит» ставит на летнее трансферное окно?

– У нас еще есть большая сумма на трансферы от продажи . Каких-то конкретных планов сейчас нет, времени до начала следующего сезона еще предостаточно, – сообщила председатель совета директоров « » .