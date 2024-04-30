«Зенит» и Семак продлят контракт до 2030-го. Достигнута принципиальная договоренность
«Зенит» продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
– Какие планы по контракту Сергея Семака? Он заканчивается через год…
– С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона.
– Какие задачи «Зенит» ставит на летнее трансферное окно?
– У нас еще есть большая сумма на трансферы от продажи Малкома. Каких-то конкретных планов сейчас нет, времени до начала следующего сезона еще предостаточно, – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.
P.S. Я б на месте руководства снял бы с него давление, разрешил бы подтягивать молодняк и давать ему шанс. Хотя бы 2-3 человека в основу. А то ща у меня к нему главная претензия, что некоторые бразилы железно играют, вне зависимости от состояния. Понятно, это не просто так, но пока еврокубков нет, чего бы и не поэкспериментировать?
Причем, новый тренер должен будет не просто "не испортить", а продемонстрировать результат ЛУЧШЕ. Иначе смысла рассматривать и приглашать "замену" нет.
Вы можете назвать кандидатуру, которая даст такой же стабильный результат на протяжении 5ти сезонов?
Я в соседней ветке писал, что в нынешних политических условиях топовые иностранцы к нам не поедут, а российских тренеров "результативнее и стабильнее" Семака нет.
Да и правильно, что объявили сейчас, когда есть не большие проблемы у Семака с командой.
Видимо, дают понять, что заслужил за это время полное доверие, чтобы заниматься перестройкой клуба и сменой поколений.
Огромный контраст с тем, как ведут дела другие наши клубы.
Мостовой - да, деградировал просто стремительно. Ни пас отдать, ни пробить, тупой бегунок. Напоминает Смольникова в последние годы, у которого 99% навесов/прострелов тупо вникуда были.