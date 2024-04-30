«Бавария» против «Реала» – скрытый финал ЛЧ! Забирайте бонус до 22 222 рублей!

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«Бавария» и «Реал» сойдутся на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.

Соперники входят в число наиболее титулованных клубов за всю историю турнира. «Реал» четырнадцать раз становился триумфатором главного еврокубка, а на счету «Баварии» шесть побед. Это скрытый финал, не правда ли?!

«Лига Ставок» считает мадридцев фаворитом в двухматчевом противостоянии. Поставить на выход «Реала» в финал можно с коэффициентом 1,65, а на успех немецкой команды – с 2,25.

Последние три противостояния на уровне плей-офф сложились в пользу испанского клуба. «Реал» проходил «Баварию» в 2014-м, 2017-м и 2018-м и во всех упомянутых случаях становился победителем турнира в итоге! Только время покажет, сумеют ли мадридцы так же завершить кампанию и в этом сезоне… Зато уже сейчас известно, что вы легко можете забрать бонус от «Лиги Ставок» – до 22 222 рублей!

1 комментарий
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Баварии не везёт в этом противостоянии: то судьи некомпетентные, то форма команды к матчу не самая лучшая. Надеюсь на торжество справедливости.
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