«Бавария» против «Реала» – скрытый финал ЛЧ! Забирайте бонус до 22 222 рублей!

«Бавария» и «Реал» сойдутся на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.

Соперники входят в число наиболее титулованных клубов за всю историю турнира. «Реал» четырнадцать раз становился триумфатором главного еврокубка, а на счету «Баварии» шесть побед. Это скрытый финал, не правда ли?!

«Лига Ставок» считает мадридцев фаворитом в двухматчевом противостоянии. Поставить на выход «Реала» в финал можно с коэффициентом 1,65, а на успех немецкой команды – с 2,25.