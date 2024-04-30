Маттеус ожидает выхода «Баварии» и «Боруссии» в финал ЛЧ: «Получится красивая история спустя 11 лет после победы мюнхенцев»

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Лотар Маттеус ждет, что в финале Лиги чемпионов сыграют «Боруссия» и «Бавария».

«Ожидаю, что все три клуба [включая «Байер» в Лиге Европы] пройдут дальше. Я хочу увидеть в Лондоне немецкий финал. Получится красивая история спустя 11 лет после победы «Баварии» над «Боруссией» благодаря голу Арьена Роббена.

В «Баварии» сейчас отличная атмосфера, и это настраивает меня на позитивный лад в отношении стоящей перед клубом задачи, особенно в Лиге чемпионов. И в «Баварии», и в «Реале» есть футболисты, способные выигрывать матчи в одиночку. Где-то может проявить себя Беллингем, где-то – Мусиала, но может и любой другой игрок», – сказал бывший полузащитник сборной Германии, также отметив, что он «уверен» в победе «Боруссии» над «ПСЖ».

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16 комментариев
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Кроос тоже немец. Рюдигер тоже гражданин Германии. Они сыграют в финале. Вот и будет немецкий финал.
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ПСЖ - Реал Мадрид
Пожалуй этот финал был бы интереснее
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Херр (Маттеус) там плавал
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий удален модератором
Игра покажет, Баварию не стоит недооценивать.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Один Винисиус играет лучше всего Арсенала и всех игроков Баварии вместе взятой 😭😭😭
Один Винисиус истерит больше всех игроков Арсенала и Баварии вместе взятых за всю историю (включая Зинченко, на минуточку ☝️)
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Немецкий финал будет вполне в духе этой Лиги чемпионов ))
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Чёт много болтают немцы 🤔
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Бавария вот может выдать что-то этакое. А вот Дортмунд вряд ли. На выходных Лейпциг их просто размазал. Могли еще пропустить 2-3 года.
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Ответ Spaten
Немецкий финал будет вполне в духе этой Лиги чемпионов ))
Комментарий удален модератором
Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий удален модератором
К сожалению моему и всех болельщиков Арсенала , Упамекано нынче сидит на банке😑 Вместо него и в его отсутствие привозили зачем то защитники Арсенала🥺 как бы и тут история не сработала))
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Ответ Filipp Gorski
ПСЖ - Реал Мадрид Пожалуй этот финал был бы интереснее
Верно! Нечего даже и говорить. Побаиваюсь выхода Боруссии, т к финал Реал - Боруссия - совершенно не интересен.
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Ответ NIK7478
Прогнозировать исход этого противостояния невозможно, шансы, понятно, 50/50. Слишком много составляющих, влияющих на результат.
Если это о Реал - Бавария, то нет, не в этот раз. По-моему, все очевидно.
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