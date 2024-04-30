Маттеус ожидает выхода «Баварии» и «Боруссии» в финал ЛЧ: «Получится красивая история спустя 11 лет после победы мюнхенцев»

Лотар Маттеус ждет, что в финале Лиги чемпионов сыграют «Боруссия» и «Бавария».

«Ожидаю, что все три клуба [включая « » в ] пройдут дальше. Я хочу увидеть в Лондоне немецкий финал. Получится красивая история спустя 11 лет после победы «Баварии» над «Боруссией» благодаря голу .

В «Баварии» сейчас отличная атмосфера, и это настраивает меня на позитивный лад в отношении стоящей перед клубом задачи, особенно в Лиге чемпионов. И в «Баварии», и в « » есть футболисты, способные выигрывать матчи в одиночку. Где-то может проявить себя Беллингем, где-то – Мусиала, но может и любой другой игрок», – сказал бывший полузащитник сборной Германии, также отметив, что он «уверен» в победе « » над « ».