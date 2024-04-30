Марцел Личка: «Все бы хотели работать в «Реале», «Барсе» или в АПЛ, но это нужно заслужить. Ориентируюсь на успехи с «Динамо»

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Марцел Личка ответил на вопрос о целях на дальнейшую карьеру.

– Какие у вас цели касательно тренерской карьеры? Где мечтаете работать?

– Если честно, я всегда ориентируюсь на сегодняшний день и немного на завтрашний. Сегодня я здесь, а если послезавтра у меня будут плохие результаты, мне могут сказать «до свидания». Даже если кто‑то выходил бы на меня, я прежде всего уважаю контракт с «Динамо».

Вообще не думаю про работу в других командах. Понятно, что все бы хотели работать в «Реале», «Барселоне» или в АПЛ, но это нужно заслужить. Нужно добиваться высоких результатов здесь и сейчас, но до этого пока далеко, поэтому ориентируюсь на успехи с «Динамо», – сказал главный тренер бело-голубых.

2 комментария
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В России Личка на своём месте
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В Реале и Барсе работают только наставники с великим игровым прошлым, либо же суперавторитеты вроде Моуринью
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