Глава РФС Дюков о бане России: «Все может измениться и до завершения СВО»

Александр Дюков высказался о возможном допуске России к международным турнирам.

– Есть ли у вас ощущение, что при нашей жизни Россия вернется к соревнованиям УЕФА?

– Я в этом уверен.

– Но то, как развиваются события, говорит об отсутствии вариантов возвращения на ближайшее десятилетие.

– Все может измениться.

– Вы имеете в виду – все может измениться после завершения СВО?

– Может измениться и до завершения, – сказал президент РФС.

Глава РФС Дюков о бане России: «Мы возмущены. Принято политическое решение. Хотя все говорят, что спорт вне политики»