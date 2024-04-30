Глава РФС Дюков о бане России: «Все может измениться и до завершения СВО»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Политика Футбол

Александр Дюков высказался о возможном допуске России к международным турнирам.

– Есть ли у вас ощущение, что при нашей жизни Россия вернется к соревнованиям УЕФА?

– Я в этом уверен.

– Но то, как развиваются события, говорит об отсутствии вариантов возвращения на ближайшее десятилетие.

– Все может измениться.

– Вы имеете в виду – все может измениться после завершения СВО?

– Может измениться и до завершения, – сказал президент РФС.

Глава РФС Дюков о бане России: «Мы возмущены. Принято политическое решение. Хотя все говорят, что спорт вне политики»

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34 комментария
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Питерский мечтатель. И после-то сразу - не факт.
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Ответ riverman1980
Комментарий удален модератором
хорошо, что мы не заканчиваемся, тем более бабы нарожают с коэффициентом рождаемости 1.4 на человека))))
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Ясно. Понятно. Нам ещё 15лет смотреть чемпионство Зенита и никому ненужный Кубок. А сам Дюков всё это время будет получать 100500 миллиардов зарплат
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Может,если захватить всю Европу и провести Чемпионат Европы..Ну судя по Авдеевке не в ближайшее 10 летие ,ни в следующее этого не случится.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Комментарий скрыт
А кому она нужна?
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Конечно все может измениться, баном самого РФС :)
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— Раньше ведь оно как было?
— Как?
— Вот именно! А теперь что?
— Что?
— Вот и я говорю.
+5
-2
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Есть ли у вас ощущение, что при нашей жизни Россия вернется к соревнованиям УЕФА?

– Я в этом уверен.
Аннушка пролила масло...
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Евгений Пригожин: «Все может измениться и до завершения СВО»
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Хва Ла тбебе и таким как ты
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Как говорил горбатый чай ты себе два срока намерил))))
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Ответ vadned
Она даже самим арабам не особо нужна. Призовые за первое место в азиатской ЛЧ меньше чем у финалиста Лиги Европы, играют там одни пенсионеры, перелеты дикие, болельщиков нет, клубы никому толком не известные и без истории. Кому такое надо?
Мне такое надо, детям моим такое надо, мне не надо прилизанного функционера который не фига делать не хочет, а что то там ждёт. Это нужно для популяризации футбола в Азии, для многомиллиардной аудитории. Чтобы лучшие игроки уезжали из Ливерпуля, а Клопп жевал свою бейсболку. Чтобы был полный стадион, а там Милинкович-Савич, Мане, Неймар, Кулибали, Фирмино, Мальком.
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Ответ Kappa Pride
А Неймару и арабским клубам она зачем?
Там внутренняя лига, чемпионат. Суперлига это ЛЧ с аудиторией и деньгами, зачем Неймару деньги? Почему он не поехал играть за луч энергию.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Комментарий скрыт
А Неймару и арабским клубам она зачем?
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Комментарий скрыт
Каким образом? Нефтеарабы плотно за ФИФА/АФК.
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"сво"
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А может и не изменится.
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совет журналистам - не спрашивайте пожалуйста Дюкова больше ни о чем и никогда - ведь от ничего не знает и ни за что не отвечает.

это же очевидно.
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Я сначала прочитал заголовок про баню России
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Увы нет. Вряд ли российский спорт допустят на главные соревнования, пока поколение политиков не сменится
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Новая стратегия спортивных чиновников, спустя 2 года осознавших, в какой заднице мы все находимся. По сути чистосердечное признание, что перспектив в ближайшее время выбраться - никаких. Не только с футболом...
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Комментарий удален модератором
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