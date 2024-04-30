Глава РФС Дюков о бане России: «Все может измениться и до завершения СВО»
Александр Дюков высказался о возможном допуске России к международным турнирам.
– Есть ли у вас ощущение, что при нашей жизни Россия вернется к соревнованиям УЕФА?
– Я в этом уверен.
– Но то, как развиваются события, говорит об отсутствии вариантов возвращения на ближайшее десятилетие.
– Все может измениться.
– Вы имеете в виду – все может измениться после завершения СВО?
– Может измениться и до завершения, – сказал президент РФС.
Глава РФС Дюков о бане России: «Мы возмущены. Принято политическое решение. Хотя все говорят, что спорт вне политики»
- 50 на 50.
- Почему 50 на 50 ???
- Либо увижу, либо нет.
— Как?
— Вот именно! А теперь что?
— Что?
— Вот и я говорю.
– Я в этом уверен.
Аннушка пролила масло...
это же очевидно.