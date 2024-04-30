Баста о том, что нужно для возвращения СКА в проффутбол: «Большое количество денег, чтобы мы могли соответствовать регламенту»

Василий Вакуленко рассказал, думает ли он о возвращении СКА Ростов в проффутбол.

– Что должно произойти, чтобы вы решили вернуть команду в профессиональный футбол?

– Найти большое количество денег, чтобы мы могли соответствовать регламенту профессионального футбола. Пока об этом не думаю. Сейчас в истории СКА происходит то, что должно происходить.

По сравнению со вторым дивизионом в рамках наших игр ничего не изменилось. Уровень играющих людей на голову выше, возможностей больше, люди играют в Москве в комфортных условиях, болельщики приходят на трибуны, нам не надо париться по поводу собственного стадиона.

Мы сконцентрированы именно на футболе, как и должно быть. К сожалению, мы не обладаем ресурсом спортивных функционеров и так далее. У нас есть желание играть, демонстрировать наш герб на знаменах, табло, футболках игроков. Приходить болеть за свою родную команду – это лучшее, что может быть.

– Медиалига – это прогресс для СКА?

– Естественно! Сто процентов. Это футбольный дарвинизм: все перерождается, становится ярче, сильнее, слабое и ненужное отпадает. Это закон времен, – заявил президент СКА.

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