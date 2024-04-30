«Милан» отказался от назначения Лопетеги после протестов фанатов

Хулен Лопетеги не возглавит «Милан».

Испанский специалист являлся фаворитом на пост главного тренера «россонери» – его кандидатуру одобрил владелец клуба . Стороны обсуждали контракт на 3 года.

Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, миланцы отказались от приглашения после протестов фанатов. Петицию под названием Nopetegui подписали более 10 тысяч человек за 48 часов.

Вскоре « » возобновит поиски нового тренера. Он должен соответствовать следующим требованиям: развивать молодых игроков, обладать международным опытом и сотрудничать с руководителями клуба при принятии определенных решений.