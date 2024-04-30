«Милан» отказался от назначения Лопетеги после протестов фанатов
Хулен Лопетеги не возглавит «Милан».
Испанский специалист являлся фаворитом на пост главного тренера «россонери» – его кандидатуру одобрил владелец клуба Джерри Кардинале. Стороны обсуждали контракт на 3 года.
Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, миланцы отказались от приглашения Лопетеги после протестов фанатов. Петицию под названием Nopetegui подписали более 10 тысяч человек за 48 часов.
Вскоре «Милан» возобновит поиски нового тренера. Он должен соответствовать следующим требованиям: развивать молодых игроков, обладать международным опытом и сотрудничать с руководителями клуба при принятии определенных решений.
Звучит как приговор.
Попробуй пофантазировать получше.