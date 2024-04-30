«Милан» отказался от назначения Лопетеги после протестов фанатов

Теги Милан серия А Италия болельщики Хулен Лопетеги Джерри Кардинале Футбол

Хулен Лопетеги не возглавит «Милан».

Испанский специалист являлся фаворитом на пост главного тренера «россонери» – его кандидатуру одобрил владелец клуба Джерри Кардинале. Стороны обсуждали контракт на 3 года.

Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, миланцы отказались от приглашения Лопетеги после протестов фанатов. Петицию под названием Nopetegui подписали более 10 тысяч человек за 48 часов.

Вскоре «Милан» возобновит поиски нового тренера. Он должен соответствовать следующим требованиям: развивать молодых игроков, обладать международным опытом и сотрудничать с руководителями клуба при принятии определенных решений.

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Человек, который профукал Чм, ради нескольких месяцев в Реале🤷‍♂️единственно , что в его карьере вызывает интерес, это победа Севильи в Ле. Но и из нее его в итоге уволили🤷‍♂️ А так, Порту ни одного трофея (Порту!), Вулверхэмптон в зоне вылета… в общем болел Милана можно понять. Я б его в Спартак не взял
+47
-8
+39
Ответ Сергей Лимонников
Интересно, чем так Лопетеги не устроил?
А смысл убирать пиоли, чтоб звать другого тренера который будет максимум давать такой же результат, а скорее всего хуже будет вообще хуже Пиоли
+34
-3
+31
Ответ Красная стрела
Человек, который профукал Чм, ради нескольких месяцев в Реале🤷‍♂️единственно , что в его карьере вызывает интерес, это победа Севильи в Ле. Но и из нее его в итоге уволили🤷‍♂️ А так, Порту ни одного трофея (Порту!), Вулверхэмптон в зоне вылета… в общем болел Милана можно понять. Я б его в Спартак не взял
Я б его в Спартак не взял

Звучит как приговор.
+26
0
+26
А фанаты Краснодара против Мусаева не протестовали, у Краснодара пока нет фанатов
+18
-2
+16
Фанаты, однако, рулят!
+15
-2
+13
Ответ Красная стрела
Человек, который профукал Чм, ради нескольких месяцев в Реале🤷‍♂️единственно , что в его карьере вызывает интерес, это победа Севильи в Ле. Но и из нее его в итоге уволили🤷‍♂️ А так, Порту ни одного трофея (Порту!), Вулверхэмптон в зоне вылета… в общем болел Милана можно понять. Я б его в Спартак не взял
В случае с ЧМ в чём вина Лопетеги? Неадекватный Рубиалес уволил его за несколько дней до турнира, чем подставил команду. Что мешало дать Хулену отработать турнир? В 2008 было известно, что Луис Арагонес после Евро уйдёт в Фенербахче, но его никто за это не уволил, а Испания в итоге выиграла турнир. Лопетеги не топ-тренер, поэтому это был единственный шанс возглавить Реал. А Рубиалес с годами только подтвердил свою неадекватность.
+7
-1
+6
Последний критерий интересен «сотрудничать с руководителями клуба при принятии определенных решений», ну то есть отказаться от амбиций, не рыпаться когда руководство продает ведущих игроков или отпускает их бесплатно, отказываясь зарплату уровня других Топ-клубов, не просить себе топ-игроков и главной целью поставить развитие молодых игроков, купленных за копейки с целью последующей перепродажи. Я так понимаю там именно это имеется ввиду?
+5
-1
+4
Ответ Казбек Бимбасов
Последний критерий интересен «сотрудничать с руководителями клуба при принятии определенных решений», ну то есть отказаться от амбиций, не рыпаться когда руководство продает ведущих игроков или отпускает их бесплатно, отказываясь зарплату уровня других Топ-клубов, не просить себе топ-игроков и главной целью поставить развитие молодых игроков, купленных за копейки с целью последующей перепродажи. Я так понимаю там именно это имеется ввиду?
Нет.
Попробуй пофантазировать получше.
+5
-1
+4
Интересно, чем так Лопетеги не устроил?
+4
-2
+2
Ответ Владимир Самсонов
Я б его в Спартак не взял Звучит как приговор.
Да вообще. После этого, Лопетеги идти только в испанский вариант пятерочки на кассу😁
+3
-1
+2
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Я вообще не понимаю какой смысл менять Пиоли на не понятно кого. Если просто ради смены, так Милан не настолько плох, как была Рома или Лацио в этом сезоне. Здесь замена имеет смысл если она будет реально прорывной.
Я смотрел почти все игры в этом сезоне, спасибо Пиоли но пора встряхнуть команду. Идей в позиционной атаке абсолютно ноль. Взламывать не умеем, игра мрак. То есть главный фактор это отсутствие идей и осмысленной игры
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Человек, который профукал Чм, ради нескольких месяцев в Реале🤷‍♂️единственно , что в его карьере вызывает интерес, это победа Севильи в Ле. Но и из нее его в итоге уволили🤷‍♂️ А так, Порту ни одного трофея (Порту!), Вулверхэмптон в зоне вылета… в общем болел Милана можно понять. Я б его в Спартак не взял
Он бы профукал ЧМ, если бы сам ушёл. Но его "ушли".
+2
-1
+1
Ответ Зубы Дзюбы
Пиоли сам то на фоне себя хорош был в этом сезоне? Уж по еврокубкам однозначная лажа
Суть ведь не в том чтоб наказать пиоли, а в том что назначить тренера который сможет вывести команду на другой уровень после пиоли
+1
0
+1
Ответ Сергей Лимонников
С этим я согласен... Но тут в чём то другом проблема
Да нет, как раз в этом, будет информация чтоб есть продвинутые переговоры с условным фонсекой, будет такая же реакция, Кардинале рассказывал что хочет поднять клуб на вершину и тд, теперь болельщики будут ждать тренера пусть не топа, но который покажет амбиции руководства быть лучшими.
+1
0
+1
Ответ Freak05 Feal
А смысл убирать пиоли, чтоб звать другого тренера который будет максимум давать такой же результат, а скорее всего хуже будет вообще хуже Пиоли
С этим я согласен... Но тут в чём то другом проблема
+1
0
+1
Им нужно Конте перехватывать у Наполи, если хотят за скудетто бороться в перспективе
+1
0
+1
хорошая новость
+1
0
+1
Его рассматривали максимум как временную замену, когда Пиоли зимой вылетел из ЛЧ. Да и вряд ли руководство стало бы на мнение фанатов ориентироваться, прошлым летом за ними ничего подобного не наблюдалось)
0
0
0
Ответ Сергей Лимонников
Интересно, чем так Лопетеги не устроил?
Тем, что слабый тренер.
+3
-3
0
Ответ Freak05 Feal
А смысл убирать пиоли, чтоб звать другого тренера который будет максимум давать такой же результат, а скорее всего хуже будет вообще хуже Пиоли
Боюсь, Милан с любым тренером не станет чемпионом) другое дело, что можно взять тренера, который поставит привлекательную игру.
0
0
0
Теперь остаются Фонсека и Ван Боммел, хотя могут еще переманить Галтье Фариоли или Де Дзерби. Да Лопетеги не самый лучший вариант. Ибра прям чуть ли не умоляет о назначении дружка Ван Боммела видит в нем нового Алонсо☺ Самый норм вариант это Галтье, только в Песеже не получилось но там не игровая ситуация, слишком токсичная команда для любого. Только с уходом Месси и Неймара Энрике удалось что то наладить. И хватит писать про Пиоли, надоели, он все уже история, да есть достижения, но и минусов дафига, прежде всего проблемы внутри коллектива
0
0
0
Ответ Айрат Ситдиков
Боюсь, Милан с любым тренером не станет чемпионом) другое дело, что можно взять тренера, который поставит привлекательную игру.
Станет, нужен хороший нападающий, и атака Лео-Рейндерс-Чик-Чук-Мистер Х с подключениями Тео смогут таких дел наворотить, что мало не покажется
+1
-1
0
Купите хорошего нападающего на замену Жиру, сохраните лидеров и оставьте Ленина работать !
+1
-1
0
Опять Ф. Индзаги или Зеедорф?
0
0
0
Развивать молодых..хм. Это явно на продажу🙄🤔Згачит типа буим пытаттся стать клубом для продажи будущей...🙄Т.е топовости и титулов не видать😬🙄
0
0
0
Скажите, чем он хуже был того же Пиоли перед его приходом в 2019 году?
0
0
0
Ответ Красная стрела
Человек, который профукал Чм, ради нескольких месяцев в Реале🤷‍♂️единственно , что в его карьере вызывает интерес, это победа Севильи в Ле. Но и из нее его в итоге уволили🤷‍♂️ А так, Порту ни одного трофея (Порту!), Вулверхэмптон в зоне вылета… в общем болел Милана можно понять. Я б его в Спартак не взял
Севилья при нём играла прекрасно, и его увольнение, на мой взгляд, было большой ошибкой (что доказывают последующие результаты). Но не думаю, что он в чём-то превзошёл бы Пиоли.
0
0
0
Ну а Хулен отказались? Нормальный же тренер
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий