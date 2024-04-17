Личка про 4:2 в Кубке: «Непростая победа, «Оренбург» много играл на половине поля «Динамо». Счет в 1-м тайме мог быть другим»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Оренбург Хорхе Карраскаль Матч ТВ Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Марцел Личка доволен итоговым счетом в матче «Динамо» с «Оренбургом» (4:2).

– Победа была непростой. «Оренбург» много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить. Первый тайм был окей для нас по счету, но счет мог быть другим. Потом мы забили еще два мяча – и стало чуть полегче.

– Замены как изменили вашу игру?

– Замены получились неплохими, Тюкавин и Карраскаль забили. Перестановки помогли нам. Я рад, что получилось улучшить игру.

– Счет вам нравится?

– Счет для нас отличный (смеется). Вообще без проблем, – сказал главный тренер «Динамо».

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20 комментариев
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Ответ КЕША
Меня игра не убедила . Да забили голы с ошибок соперника. Караскаль классно сыграл в чужой штрафной и выдал на Тюкавина. По игре ничего выдающегося .
А знаете, это идеальная игра для весеннего Динамо. Летом и осенью играть-креативить, а прОклятой весной – забивать "дураков" в контратаках абсолютно без игры. Лишь бы набирали очки.
+6
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+6
Меня игра не убедила . Да забили голы с ошибок соперника. Караскаль классно сыграл в чужой штрафной и выдал на Тюкавина. По игре ничего выдающегося .
+6
-2
+4
Ответ КЕША
Меня игра не убедила . Да забили голы с ошибок соперника. Караскаль классно сыграл в чужой штрафной и выдал на Тюкавина. По игре ничего выдающегося .
Однозначно звучит колольчик,а может уже и колокол! Опять распасы в треугольник, чуть не забили. Не, лучше им в преферанс играть эти распасы, шахматы для них сложно.
+5
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+4
Ответ Фарид Алекперов
Так Карраскаль всё-таки нормуль играет или нет?) А то его постоянно какахами закидывают на форуме)
Лично мне Караскаль с первого касания мячом за Динамо понравился. Думаю , что Федотов не нашел с Хорхе общий язык.
+4
-1
+3
Ответ Нейтральный критик
А знаете, это идеальная игра для весеннего Динамо. Летом и осенью играть-креативить, а прОклятой весной – забивать "дураков" в контратаках абсолютно без игры. Лишь бы набирали очки.
Лучше не скажешь.
+4
-1
+3
Ответ Viktor Martunov
Однозначно звучит колольчик,а может уже и колокол! Опять распасы в треугольник, чуть не забили. Не, лучше им в преферанс играть эти распасы, шахматы для них сложно.
Привет , Виктор. Весь багаж растеряли. Даже писать ничего не хочется . Могли легко первую строчку занимать в чемпионате. Шаг вперед три назад.
+4
-1
+3
Хорошо что вовремя сделал замены
+2
0
+2
Ответ КЕША
Меня игра не убедила . Да забили голы с ошибок соперника. Караскаль классно сыграл в чужой штрафной и выдал на Тюкавина. По игре ничего выдающегося .
Так Карраскаль всё-таки нормуль играет или нет?) А то его постоянно какахами закидывают на форуме)
+2
-1
+1
Ответ КЕША
Привет , Виктор. Весь багаж растеряли. Даже писать ничего не хочется . Могли легко первую строчку занимать в чемпионате. Шаг вперед три назад.
Это точно Костя! три слива подряд и ничьи в том году в выигранных играх, могли уже двухэтажный с открытым верхом из туманного Альбиона заказывать.
+2
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В Динамо пять вратарей в составе. Кудравец-вратарь сборной Белоруссии, прошедший БАТЭ. Почему его не ставят на игру. Или ждут пока он "состарится" и будет потом как Лещук делать детские ошибки.
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Жаль Оренбург до финала дошол сколько щибок было у Оренбурга
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вратарь шунин-ноль
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Ответ Василий Усов
Хорошо что вовремя сделал замены
На удивление сделал.
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Ответ Дмитрий Тараканов
вратарь шунин-ноль
Только узнал?
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Ответ Naprimerno
Уже придумали шутку "а какая личка у Лички"?
Вы так долго будите двигаться с детскими шутками, ей богу как попугай.
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Ответ Viktor Martunov
Вы так долго будите двигаться с детскими шутками, ей богу как попугай.
Ну я реально не видел, поэтому поинтересовался
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Ответ Kvakin
В Динамо пять вратарей в составе. Кудравец-вратарь сборной Белоруссии, прошедший БАТЭ. Почему его не ставят на игру. Или ждут пока он "состарится" и будет потом как Лещук делать детские ошибки.
Это не показатель вратарь сб. Белоруссии. Помним Малафеева, Пудышева, Яхимовича с Шташюком и др. зашитниками, но чтобы вратарь?
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Ответ Саша Котляров
Жаль Оренбург до финала дошол сколько щибок было у Оренбурга
А нас не жалко?
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