Личка про 4:2 в Кубке: «Непростая победа, «Оренбург» много играл на половине поля «Динамо». Счет в 1-м тайме мог быть другим»
Марцел Личка доволен итоговым счетом в матче «Динамо» с «Оренбургом» (4:2).
– Победа была непростой. «Оренбург» много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить. Первый тайм был окей для нас по счету, но счет мог быть другим. Потом мы забили еще два мяча – и стало чуть полегче.
– Замены как изменили вашу игру?
– Замены получились неплохими, Тюкавин и Карраскаль забили. Перестановки помогли нам. Я рад, что получилось улучшить игру.
– Счет вам нравится?
– Счет для нас отличный (смеется). Вообще без проблем, – сказал главный тренер «Динамо».