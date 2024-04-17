Личка про 4:2 в Кубке: «Непростая победа, «Оренбург» много играл на половине поля «Динамо». Счет в 1-м тайме мог быть другим»

Марцел Личка доволен итоговым счетом в матче «Динамо» с «Оренбургом» (4:2).

– Победа была непростой. « » много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить. Первый тайм был окей для нас по счету, но счет мог быть другим. Потом мы забили еще два мяча – и стало чуть полегче.

– Замены как изменили вашу игру?

– Замены получились неплохими, и забили. Перестановки помогли нам. Я рад, что получилось улучшить игру.

– Счет вам нравится?

– Счет для нас отличный (смеется). Вообще без проблем, – сказал главный тренер « ».