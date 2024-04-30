Брентфорд – Фулхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Брентфорд и Фулхэм в 36 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Брентфорд – Фулхэм
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Брентфорд
- Эвертон – Брентфорд : 1 – 0
- Лутон – Брентфорд : 1 – 5
- Брентфорд – Шеффилд Юнайтед : 2 – 0
- Астон Вилла – Брентфорд : 3 – 3
- Брентфорд – Брайтон : 0 – 0
Последние матчи Фулхэм
- Фулхэм – Кристал Пэлас : 1 – 1
- Фулхэм – Ливерпуль : 1 – 3
- Вест Хэм – Фулхэм : 0 – 2
- Фулхэм – Ньюкасл : 0 – 1
- Ноттингем Форест – Фулхэм : 3 – 1
Прогноз на матч Брентфорд – Фулхэм
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