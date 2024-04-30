«Закомплексованные однозвездочные». Фанаты «Интера» дали Мхитаряну баннер о «Милане» во время парада, Генрих вернул его, поняв смысл

Теги Интер Милан серия А Италия Генрих Мхитарян Футбол

Генрих Мхитарян не стал показывать издевательский баннер о «Милане» на параде.

«Интер» досрочно гарантировал себе титул победителя Серии А и провел чемпионский парад в воскресенье. Это 20-й титул «нерадзурри», они получили вторую звезду.

Во время парада один из болельщиков протянул Генриху Мхитаряну баннер со словами «Закомплексованные однозвездочные» – так фанаты назвали «Милан». Армянский футболист не до конца понял смысл этой надписи и попросил болельщиков объяснить его.

Поняв шутку, Мхитарян улыбнулся и сразу же вернул баннер. Видео этого момента стало популярным в соцсетях.

Думфрис показал плакат, на котором он держит собаку с головой Тео на поводке, во время чемпионского парада «Интера». Лаутаро пел с фанатами: «Кто не скачет, тот миланист, кусок дерьма»

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Комплексы судя по поведению как раз у интеристов
+63
-3
+60
Генрих это не Думфрис. Милану только могу пожелать в следующем сезоне взять Скудетто и вторую звезду.
+49
-3
+46
Генрих всегда себя образцово вел и на поле, и вне. Надо было Чалханоглу давать, тот уже всему интернету надоел со своим Made in Romania
+36
-4
+32
Генрих воспитанный человек
+20
-2
+18
Достойно отреагировал
+17
-1
+16
Больше симпатизирую Интеру, но не могу не признать, что Милан более масштабная величина. Чего только 7>3 стоит.
А в Италии у клубов примерное равенство в плане трофеев.
+11
-5
+6
Молодец, уважение превыше всего.
+8
-3
+5
Молодец! Уважение к сопернику - признак большого спортсмена!
+6
-1
+5
Ответ Ramiz Tamazanov
Комментарий скрыт
А причем тут Ювентус? Если он сравнивает миланские клубы?
+4
0
+4
Ответ Pixel 8
Больше симпатизирую Интеру, но не могу не признать, что Милан более масштабная величина. Чего только 7>3 стоит. А в Италии у клубов примерное равенство в плане трофеев.
да и по сезонам в серии Б 2-0, опять Интер уступает
+8
-4
+4
Сразу видно, что Мики ключевой игрок Интера, в отличие от запасного Дюмфриса, которого морально унижает Дармиан
+3
-1
+2
У интора нет никакой второй звезды. Как можно фапать на картоночку?
+3
-1
+2
Ответ Vlados 86
да и по сезонам в серии Б 2-0, опять Интер уступает
Но зато по признанным фактам договорных матчей 1-1 (правда, Милан хотя бы понес ответственность)
+4
-3
+1
Генрих интеллигентнейший парень. Он не будет делать гадости ради сиюминутной любви фанатов. Как это делал Дзагоев со своей речёвкой про Зенит.
+4
-3
+1
Возможно фанат, когда объяснял Мхитаряну, перепутал однозвездрчные и неполноприводные.
0
0
0
вот реальные одноклеточные это они - интеристы, позорники одним словом. Вам до Милана, как до луны раком ползти, реально)) позорники..
0
0
0
Всё-таки он не совсем интеристи...
0
0
0
Могли бы и дать баннер на котором написано Карабах - Азербайджан.
0
0
0
Респект Генриху
+1
-1
0
Ответ Vlados 86
да и по сезонам в серии Б 2-0, опять Интер уступает
Ну, если не ошибаюсь и история не врёт, было дело, когда Интер вполне наиграл на вылет из высшего дивизиона и лишь вмешательство какой-то шишки спасло клуб. А так - ну, побарахтался Милан в серии Б, всё равно мегауспешен в Европе.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий