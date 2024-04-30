«Закомплексованные однозвездочные». Фанаты «Интера» дали Мхитаряну баннер о «Милане» во время парада, Генрих вернул его, поняв смысл

Генрих Мхитарян не стал показывать издевательский баннер о «Милане» на параде.

«Интер» досрочно гарантировал себе титул победителя Серии А и провел чемпионский парад в воскресенье. Это 20-й титул «нерадзурри», они получили вторую звезду.

Во время парада один из болельщиков протянул баннер со словами «Закомплексованные однозвездочные» – так фанаты назвали « ». Армянский футболист не до конца понял смысл этой надписи и попросил болельщиков объяснить его.

Поняв шутку, Мхитарян улыбнулся и сразу же вернул баннер. Видео этого момента стало популярным в соцсетях.

Думфрис показал плакат, на котором он держит собаку с головой Тео на поводке, во время чемпионского парада «Интера». Лаутаро пел с фанатами: «Кто не скачет, тот миланист, кусок дерьма»