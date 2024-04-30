Александр Мостовой: «Кубок во всех странах – это игры на вылет. А у нас устроили не пойми что, превратили в товарищеский турнир»
Александр Мостовой раскритиковал формат Кубка России.
«До смешного доходит. Сейчас «Спартак» обыграет «Динамо», а потом снова попадет на «Зенит» в финале. Зачем так делать? «Манчестер Сити» недавно в Кубке Англии обыграл «Челси». Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть.
Кубок во всех странах – это игры на вылет. А у нас устроили не пойми что. Кубок превратили в товарищеский турнир», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Каждая игра была на вылет, а не то, что видели сейчас в Спб на матче Зенит-Спартак где просто 0:0 скатали и оба пошли дальше.
Ну и плюс - даже на групповом этапе и на первых этапах плей-офф попадаются пары типа Локомотив - Спартак, Динамо - Зенит, ЦСКА - Краснодар и подобные.
"«Манчестер Сити» недавно в Кубке Англии обыграл «Челси». Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть."
И? Английские зрители отказались бы от возможности увидеть ещё один матч Манчестер Сити - Челси?