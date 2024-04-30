Александр Мостовой: «Кубок во всех странах – это игры на вылет. А у нас устроили не пойми что, превратили в товарищеский турнир»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой раскритиковал формат Кубка России.

«До смешного доходит. Сейчас «Спартак» обыграет «Динамо», а потом снова попадет на «Зенит» в финале. Зачем так делать? «Манчестер Сити» недавно в Кубке Англии обыграл «Челси». Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть.

Кубок во всех странах – это игры на вылет. А у нас устроили не пойми что. Кубок превратили в товарищеский турнир», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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45 комментариев
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Классический Кубок на вылет мне больше нравится.
Каждая игра была на вылет, а не то, что видели сейчас в Спб на матче Зенит-Спартак где просто 0:0 скатали и оба пошли дальше.
+46
-7
+39
Ответ Вячеслав Припузов
Понятно же, что данный формат кубка придуман для сохранения игровой практики и интереса к российскому футболу в период отстранения от международных соревнований... Кому как, а я благодарен тому человеку, который это придумал...
Как эта куча ничего не значащих матчей и мутный формат турнира может сохранить интерес к росфутболу?
+57
-19
+38
Понятно же, что данный формат кубка придуман для сохранения игровой практики и интереса к российскому футболу в период отстранения от международных соревнований... Кому как, а я благодарен тому человеку, который это придумал...
+48
-29
+19
Просто кто это придумал, в футбол не играли и мяч чеканить не могут .
+18
-6
+12
Ответ Al Al
Классический Кубок на вылет мне больше нравится. Каждая игра была на вылет, а не то, что видели сейчас в Спб на матче Зенит-Спартак где просто 0:0 скатали и оба пошли дальше.
Ну, раньше и еврокубки были на вылет, а уже много лет придумали групповые этапы, где вылететь можно через шесть игр!)))
+13
-4
+9
Ответ Benjamin
Как эта куча ничего не значащих матчей и мутный формат турнира может сохранить интерес к росфутболу?
Как минимум, возможность посетить матч любимой команды без фан-айди.
+13
-4
+9
Потому что клубы "всех стран" играют в еврокубках, а у нас еврокубковых матчей нет. В том и смысл.
Ну и плюс - даже на групповом этапе и на первых этапах плей-офф попадаются пары типа Локомотив - Спартак, Динамо - Зенит, ЦСКА - Краснодар и подобные.

"«Манчестер Сити» недавно в Кубке Англии обыграл «Челси». Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть."

И? Английские зрители отказались бы от возможности увидеть ещё один матч Манчестер Сити - Челси?
+11
-3
+8
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Хорошо, что Мостовой с Абаскаля переключился на более значимые задачи. Может ещё и до ФанИД доберется.
Ну чеканить фанйди вряд ли умеет, шанс есть
+3
-1
+2
Хорошо, что Мостовой с Абаскаля переключился на более значимые задачи. Может ещё и до ФанИД доберется.
+5
-3
+2
С таким левым мутным регламентом интереса к турниру нет у большинства команд.
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Понятно же, что данный формат кубка придуман для сохранения игровой практики и интереса к российскому футболу в период отстранения от международных соревнований... Кому как, а я благодарен тому человеку, который это придумал...
А что там прикольного? Кубок лиги, а не кубок России. Раньше интересно было, могли попасть на команды из второго дивизиона, для них это был праздник, когда в маленький городок приезжали топы или когда они ездили играть на большие стадионы. Плюс лимит на легионеров отсутствует. В ФНЛ лимит 5 легионеров в заявке 3 на поле, в РФПЛ 8 на поле. Ни одного шансов выиграть таким образом. Динамо, Зенит выставляют по 8 легионеров, таким образом не дают шанса для молодых игроков, как минимум надо сделать чтобы в основе выходили три игрока до 23 лет с Российским паспортом и 5 легионеров максимум. А смотреть как 8 бразильцев играют , можно и матчах РФПЛ или включит чемпионат Бразилии.
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-8
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Абсолютно несправедливый формат кубка по отношению к клубам из низших дивизионов. Раньше главной целью кубка состояла в том, чтобы маленькие клубы имели возможность помериться силами с большими. Но теперь их лишили этой возможности, поделив "элиту" и "грязь" на пути рпл и регионов. Мало того, что "элита" и так сильнее "грязи", так ещё и дали им право на ошибку. Плюс, ещё перенасыщение матчей между клубами рпл. В теории, допустим, дерби Спартак - ЦСКА может случиться за сезон 7 раз! Может это кому-то и нравится, но в итоге надоест рано или поздно всем. Лучше бы сделали классический формат Лиги Чемпионов по 8 групп без права на ошибку.
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0
Мостовой,как никогда объективное что-то сказал..
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Полностью с ним согласен, сделайте, как в кхл чемпионат закончился, 1 команда играет с 8, 2 матча дома и гостях, и так далее, кубок имени Яшина.
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Не,ну тут он прав. Не кубок,а чемпионат какой то.
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100%
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Ум, честь и совесть Российского футбола!
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Ответ Benjamin
Как эта куча ничего не значащих матчей и мутный формат турнира может сохранить интерес к росфутболу?
Судя по трибунам, по крайней мере в Питере, именно этот турнир и сохраняет интерес к российскому футболу!)))
+4
-4
0
Ответ Benjamin
Согласен с царем, не турнир, а какое-то посмешище, где клубы первой лиги не имеют никакого шанса пройти в решающие стадии
Акрон в прошлом розыгрыше кубка знатно пошумел и данный формат не был ему помехой... Было бы желание... И для противников фан-айди прекрасный повод сходить на стадион и поддержать любимую команду.А так конечно каждому свое,как говорится сколько людей, столько и мнений...
0
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0
сколько примерно надо ай-кью для того, чтобы наконец эти ребята сообразили, зачем сделали больше игр в кубке?
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