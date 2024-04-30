Александр Мостовой: «Кубок во всех странах – это игры на вылет. А у нас устроили не пойми что, превратили в товарищеский турнир»

Александр Мостовой раскритиковал формат Кубка России.

«До смешного доходит. Сейчас « » обыграет « », а потом снова попадет на « » в финале. Зачем так делать? «Манчестер Сити» недавно в Кубке Англии обыграл «Челси». Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть.

Кубок во всех странах – это игры на вылет. А у нас устроили не пойми что. превратили в товарищеский турнир», – сказал бывший полузащитник сборной России.