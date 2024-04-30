Карасев обслужит первый матч ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России
РФС назначил арбитров на матчи Фонбет Кубка России.
Путь РПЛ
Финал. 1-й матч
2 мая (четверг)
ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.
Путь регионов
1/2 финала. 2-й этап
1 мая (среда)
«Динамо» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
2 мая (четверг)
«Ростов» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.