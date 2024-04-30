Карасев обслужит первый матч ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Балтика Сергей Карасев Алексей Сухой Кирилл Левников Футбол

РФС назначил арбитров на матчи Фонбет Кубка России.

Путь РПЛ

Финал. 1-й матч

2 мая (четверг)

ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

Путь регионов

1/2 финала. 2-й этап

1 мая (среда)

«Динамо» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

2 мая (четверг)

«Ростов» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

9 комментариев
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Ответ freeman123
Можно ставить на удаление у Зенита и победу цлка с пенальти
Вчера было удаление и незасчитанный гол у преследователя "Зенита". Так что обтекай.
+2
0
+2
Можно ставить на удаление у Зенита и победу цлка с пенальти
+4
-3
+1
С одной стороны терять особо нечего и весело бы было с шашкой наголо закончить год, может быть потеряв все, но весело , с другой неясно зачем -рисковать чемпионством ради Кубка. Мне видится хорошим вариантом повторение игры со Спартаком на выезде- сначала лавочники, на второй тайм основа на добивание
+2
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У ЦСКА кубок в приоритете,чтобы сезон спасти,уЗенита чемпионат,смысла выставлять основу в Москве нет,но и если не выигрывать потом у Факела,то и чемпионства недостойны.
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Ответ Заборостроитель
Карась. Зениту так нужен дубль?😏
Гинеровский Карась, это Петтай на максималках, потому что так явно не палится
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Только один вопрос: кого Карась будет тащить в этом матче?
Как обычно, лыжный кружок
+1
-1
0
Ответ rarog
С одной стороны терять особо нечего и весело бы было с шашкой наголо закончить год, может быть потеряв все, но весело , с другой неясно зачем -рисковать чемпионством ради Кубка. Мне видится хорошим вариантом повторение игры со Спартаком на выезде- сначала лавочники, на второй тайм основа на добивание
Видел я как Рубин и Динамо добили 🤣
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