Аленичев допустил, что возглавит «Спартак» второй раз: «Все в жизни бывает. Посмотрите, сколько раз Семин приходил в «Локомотив»
Дмитрий Аленичев не исключил, что снова станет главным тренером «Спартака».
«Возглавить «Спартак» второй раз? Почему нет? Все в жизни бывает.
Посмотрите, сколько раз Семин приходил в «Локомотив», поэтому все может быть», – сказал экс-тренер красно-белых.
Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го. Сменивший его Массимо Каррера выиграл чемпионат России с московским клубом.
Видимо, такие же люди писали, что "Смолов сравнил себя с Джорданом".