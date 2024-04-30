Аленичев допустил, что возглавит «Спартак» второй раз: «Все в жизни бывает. Посмотрите, сколько раз Семин приходил в «Локомотив»

Дмитрий Аленичев не исключил, что снова станет главным тренером «Спартака».

«Возглавить «Спартак» второй раз? Почему нет? Все в жизни бывает.

Посмотрите, сколько раз Семин приходил в «Локомотив», поэтому все может быть», – сказал экс-тренер красно-белых.

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го. Сменивший его Массимо Каррера выиграл чемпионат России с московским клубом.