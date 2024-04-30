Аленичев допустил, что возглавит «Спартак» второй раз: «Все в жизни бывает. Посмотрите, сколько раз Семин приходил в «Локомотив»

Теги Спартак Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Аленичев не исключил, что снова станет главным тренером «Спартака».

«Возглавить «Спартак» второй раз? Почему нет? Все в жизни бывает.

Посмотрите, сколько раз Семин приходил в «Локомотив», поэтому все может быть», – сказал экс-тренер красно-белых.

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го. Сменивший его Массимо Каррера выиграл чемпионат России с московским клубом. 

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50 комментариев
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Сравнил себя с Сёминым. Мда.
+64
-1
+63
Сравнил, ага. Сёмин постоянно тренировал. И Мордовию, и в Азербайджане, и в Киеве. А Алень что? 7 лет уже никого не тренирует. Видите ли нет достойных предложений. Иди в ФНЛ тренируй и доказывай.
+49
-1
+48
Верните Абаскаля
+30
-4
+26
Семин титулы и трофеи брал с Локомотивом
+12
-1
+11
ЦАРЯ НАДО СТАВИТЬ!
+11
0
+11
Ответ Amalfitano
Сравнил, ага. Сёмин постоянно тренировал. И Мордовию, и в Азербайджане, и в Киеве. А Алень что? 7 лет уже никого не тренирует. Видите ли нет достойных предложений. Иди в ФНЛ тренируй и доказывай.
Так он и там не потянул последний раз
+7
0
+7
Ответ Мартинелли
Семин титулы и трофеи брал с Локомотивом
И в ЛЧ достойно играли
+6
0
+6
Ответ Ростов-на-Дону
ЦАРЯ НАДО СТАВИТЬ!
Не хотят ,сцуки
+6
-1
+5
Аленичев без багажа, деньги на ветер.
+5
0
+5
Сёмин давал результат , а вы?
+4
0
+4
Семин, по российским меркам, топ-тренер, Аленичев - топ-депутат.
+4
-1
+3
Ответ Мартинелли
Семин титулы и трофеи брал с Локомотивом
сколько лет он тренировал до первого титула и сколько Аленичиву дали
+2
0
+2
Ответ Евгений Сидоров
Сравнил себя с Сёминым. Мда.
Где ты здесь видишь сравение себя с Сёминым? Он просто привёл пример - того, кто несколько раз из команды уходил, а потом снова приходил. И всё. Просто пример, что такое БЫВАЕТ, безотносительно личностей.

Видимо, такие же люди писали, что "Смолов сравнил себя с Джорданом".
+2
-1
+1
Ответ Green grass
Верните Абаскаля
Зачем?
+1
0
+1
Аленичев: "Специально не работаю уже пять лет, так как коплю силы на возвращение в Спартак!"
+1
0
+1
Ответ Green grass
Верните Абаскаля
А он и не уезжал.. на базе шкерится)
+3
-2
+1
Человек, обращающийся к игрокам на - вы, не может быть тренером сегодняшнего Спартака...
+1
0
+1
Пришёл почитать комментарии про багаж
+1
0
+1
Ответ Boshetun mai*
Комментарий удален модератором
Мань, ты вообще в курсе о чём речь? В 2019 году, будучи тренером Енисея, Аленичев проиграл Спартаку 2-0 и сказал: «Спартаку» сейчас очки нужнее. Желаю им попасть в Лигу чемпионов»
+1
0
+1
Дима ,ты кого тренировал все эти годы?
+2
-1
+1
помелочился Аленичев, по величию он далеко впереди Семина и стоит где-то рядом с Пепом и Анчелотти, последний тоже дважды в реал приходил, кстати!
+2
-1
+1
Он себя реально сравнил с Семиным, а не с Мостовым?
+3
-2
+1
Я тоже могу про себя такое допустить... 🤣
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
ОПРОС: Аленичев сравнил себя с Семиным - Сколько дней не просыхает Аленичев ?
Так и второй тоже не просыхает. Поэтому Аленичев и сравнивает
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Лучше молчал и не позорился. После Енисея человеку надо просто восстановить свою репутацию. А он сидит на попе и ждёт манны небесной.
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Аленичев - тупик для Спартака
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Ответ Green grass
Верните Абаскаля
Лучше тогда Карреру, чтобы круг замкнулся
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Ответ Jovana Jovičić
Он себя реально сравнил с Семиным, а не с Мостовым?
Он же Алень а не Оле... Инстинк самосохранения ещё есть в наличии
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Ответ ZarvuR2020
Почему мистер "Спартаку очки нужнее" так и не получил дискву за это позорище?
Комментарий удален модератором
Ответ Мартинелли
Семин титулы и трофеи брал с Локомотивом
Речь не про это, а про то, что Сёмин 4 раза уходил из Локомотива, а потом возвращался.
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