26 июля в Оренбурге состоится матч первого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Оренбург в родных стенах будет принимать столичный клуб ЦСКА. Начало поединка запланировано на 16:15 по московскому времени.

Для обеих команд предстоящая кубковая игра будет первой в новом сезоне. Помимо них в группе имеются еще 2 команды: «Факел» и «Сочи». Две лучшие команды по итогам группового этапа пройдут напрямую в основной плей-офф, а третья проверит свои силы в плей-офф Пути регионов. Сможет ли команда из Оренбурга, для которой прошлый розыгрыш турнира получился неудачным, навязать борьбу опытному кубковому бойцу, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (0), ОЗ (да), ИТБ1 (0,5).

Оренбург

Оренбургская команда довольно неплохо провела прошлый сезон в РПЛ. Они заняли высокое для себя 7 место и опередили в таблице таких именитых оппонентов, как «Динамо» и «Локомотив». Это случилось во многом благодаря слаженной работе тренерского штаба команды Марцела Лички, которого на этот сезон уже подписало московское «Динамо». И плюс к этому у оренбуржцев прошла неплохая селекция, благодаря которой удалось подписать ряд качественных легионеров.

В кубковом же розыгрыше прошлого сезона «Оренбург» потерпел неудачу и в своей группе занял последнее 4 место, которое не позволило ей продолжить борьбу за трофей. Хотя до последнего тура они имели неплохие шансы и на 1 место в группе, но уступили «Динамо» в решающем матче (0:1) и вылетели с турнира.

В текущем сезоне «Оренбург» возглавил, известный российской публике, бывший игрок ЦСКА, Иржи Ярошик. Клуб продал Эктова в «Краснодар», в качестве свободных агентов ушли: Матео Стаматова в «Пари НН» и Аюпов в «Урал», а также команду покинул Акоста. На замену им в команду пришли: Муро из аргентинской «Химнасии», Гюрлюк из турецкой «Алтынорду», Сидоров из «Кубани» и взяли в аренду Гогличидзе из «Урала». Также удалось сохранить и лидеров команды, контракты подписали Мансилья и Оганесян, игравшие ранее на правах аренды.

Старт РПЛ нового сезона получился для оренбуржцев неудачным. Они были близки к тому, чтобы набрать очки в стартовом туре в гостевом матче со «Спартаком», но по итогу проиграли (2:3). Причем до 76 минуты встречи они вели в счете (2:1), но в концовке не смогли сдержать натиск оппонента и последний гол пропустили в компенсированное время.

Результаты «Оренбурга» в пяти последних сыгранных матчах:

23.07.23 «Спартак» Москва — «Оренбург» 3 :2;

— «Оренбург» :2; 15.07.23 «Оренбург» — «Габала» 1:1;

14.07.23 «Суклея» — «Оренбург» 1: 6 ;

1: ; 12.07.23 «Оренбург» — «Маниса» 2:2;

11.07.23 «Газиантеп ББ» — «Оренбург» 2:2.

Интересные статические факты «Оренбурга»:

В активе команды только 1 победа в последних 7 сыгранных матчах;

В 4 сыгранных последних матчах в качестве хозяев побед не было;

В 6 последних играх «Оренбурга» забивают обе команды;

В 5 из 6 последних матчах было забито 4 и более мячей за игру;

«Оренбург» забивает в 3 домашних играх кряду.

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ЦСКА

Подопечные Владимира Федотова прошлый сезон РПЛ закончили на второй строчке, где в плотной конкуренции за серебро смогли оказаться выше «Спартака» и «Ростова», набрав на 3 и 4 очка больше соответственно. За золото же им было не по силам бороться с «Зенитом», ввиду нестабильной игры на протяжении целого сезона.

А в Кубке России прошлого розыгрыша они смогли стать триумфаторами и забрать долгожданный трофей. Это был непростой путь для москвичей, который закончился в суперфинале сумасшедшей серией пенальти после ничейного счета в основное время игры (1:1) в матче с «Краснодаром». Всего же на двоих в серии команды пробили 14 одиннадцатиметровых, 11 из которых были забиты. Седьмой удар у москвичей исполнил Заболотный и отправил мяч в сетку, а вот Олусегун не смог справиться с волнением.

Немного изменений и потерпел состав армейской команды. Бывший хавбек ЦСКА Хесус Медина перешел в московский «Спартак». В прошлом сезоне он сделал хороший вклад в успех москвичей и набрал 15 очков по системе «гол+пас» в сезон РПЛ. Стан команды также покинул один из ее старожил Щенников, с которым не продлили контракт. В аренду другим клубам у ЦСКА было отправлено 4 игрока: Сигурдссон, Конюхов, шкурин и Боков.

На трансферном рынке с покупками ЦСКА не удалось усилиться. Но удалось выкупить у «Интернасьонал» Мойзеса и вернулся из аренды Бруно Фукс.

Стартовали «армейцы» в новом сезоне РПЛ неудачно и проиграли в гостевом поединке «Уралу» (1:2). Причем удалось лишь размочить сухой счет (0:2), а единственный гол на свой счет записал Заболотный. Хоть ЦСКА и много владел в этом матче мячом (статистика отражает почти двукратный их перевес: 66% против 34%), но создавать опасности у ворот соперника получалось изредка.

Результаты ЦСКА в пяти последних сыгранных матчах:

22.07.23 «Урал» — ЦСКА 2 :1;

— ЦСКА :1; 15.07.23 «Зенит» — «ЦСКА» 0:0 (5:4 в серии пенальти);

09.07.23 «Динамо» Москва — ЦСКА 6 :3;

— ЦСКА :3; 08.07.23 ЦСКА — «Динамо» Москва 0: 5 ;

0: ; 04.07.23 «Нефтехимик» — ЦСКА 0:4.

Интересные статические факты ЦСКА:

В 4 последних матчах команда проигрывает, в трех из них в основное время;

3 последних гостевых матча клуба были без побед;

В 2 из 3 последних играх «армейцев» забивают обе команды;

В 4 из 5 последних матчах было забито 3 и более мяча.

Оренбург – ЦСКА: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 10 очных поединков, 8 из которых в рамках РПЛ, а 2 матча были товарищескими. Тотальное преимущество на стороне «армейцев» – 7 побед при одном поражении. А 2 матча закончились ничейным результатом. В пяти последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

07.05.23 ЦСКА – «Оренбург» ( 2 :1).

– «Оренбург» ( :1). 04.02.23 «Оренбург» – ЦСКА (1:1).

19.01.23 «Оренбург» – ЦСКА (0: 1 ).

(0: ). 23.10.22 «Оренбург» – ЦСКА (2:2).

08.07.20 «Оренбург» – ЦСКА (0:4).

Оренбургская команда ни разу не побеждала москвичей в домашних матчах и всего в 10 матчах они забили 8 мячей. В то время как ЦСКА в последних четырех очных гостевых встречах в рамках РПЛ побеждал оппонента, а за все 10 игр забил 18 голов. А в двух последних поединках обе команды забивали друг другу.

Последний раз оренбуржцы победили ЦСКА в гостевом матче чемпионата России в 2019 году (3:2).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Оренбург – ЦСКА

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния московскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа Оренбурга — 3.63;

Ничья — 3.78;

Победа ЦСКА — 2.03;

Ф2 (0) — 1.52;

ТБ (2,5) — 1.67;

ТМ (2,5) — 2.29;

ИТБ1 (0,5) — 1.31;

ОЗ (да) — 1.53;

ОЗ (нет) — 2.37.

Московская команда является триумфатором прошлого розыгрыша Кубка России и без сомнений захочет повторить успех прошлого сезона. Для этого им важно успешно стартовать в этом турнире, чтобы пробиться дальше по сетке. Оренбуржцы в прошлом сезоне Кубка России хоть и вылетели на групповом этапе, но много кого покусали и теперь будут максимально настраиваться на каждый кубковый матч, чтобы не повторить прошлых ошибок. Оба игровых коллектива сохранили свой лидерский костяк команды и вероятнее всего будет очень напряженная игра, в которой будет не очень много голов. Но при всем уважении к оренбуржцам в силу опытности ЦСКА, отдам именно им предпочтение. Но все же чтобы подстраховать ставку на ничейный результат, можно взять нулевую фору на гостей за коэффициент 1.52.

Обе команды на старте сезона проиграли свои матчи, но при этом смогли отличиться голом, плюс к этому в двух последних очных встречах команды друг другу забивали, поэтому можно сделать ставку на ОЗ (да) за кэф 1.53. Оренбуржцы же в своих последних 6 матчах очень результативны и хорошей ставкой выглядит ИТБ1 (0,5) за кэф 1.31.

Где смотреть матч Оренбург – ЦСКА

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