Команды в новом розыгрыше Кубка России благодаря жеребьевке оказались в группе C вместе с «Крыльями Советов» и новичком Премьер-лиги «Балтикой». В каком бы турнире не принимал участие «Зенит», команда всегда будет фаворитом. Хотя в прошлом сезоне к Кубку страны чемпионы отнеслись с прохладцей. Выйти из группы удалось, но только с третьего места. Дальше команда пошла по «Пути Регионов», и дорога эта оказалась короткой, питерцы уступили московскому «Динамо». Грозненский «Ахмат» в прошлом розыгрыше выступил абсолютно одинаково. В группе южане лишь по дополнительным показателям оказались на третьем месте, уступив «Ростову» и московскому «Динамо». Затем на первом этапе четвертьфинала выиграли у «Уфы», но на втором этапе безоговорочно проиграли «Краснодару».

Формат и схема турнира в новом сезоне нисколько не изменилась. Также два пути, также команды Премьер-лиги играют в группах, а затем соревнуются в верхней сетке. Проигравшая команда продолжает путь в нижней сетке уже без права на ошибку. Наверняка и «Ахмат», и тем более «Зенит» захотят пройти по турниру как можно дальше, а то и выиграть трофей, И тем, и другим ранее это удавалось. Грозненцы, кстати, совсем недавно обыграли «Зенит», вот только матч был этапом подготовки к сезону, и питерская команда была с цифрой 2. Следует обратить внимание и на то, что в прошлом сезоне в чемпионате сине-бело-голубые проиграли лишь два матча. Одно из этих поражений нанесли как раз грозненцы, причем в Санкт-Петербурге. Теперь у хозяев наверняка будет желание закрыть его и взять реванш. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена», начало в 19:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТМ 3

Зенит

Перефразируя название детского произведения «Винни-Пух и все, все, все» в отношении питерской команды можно сказать «Зенит» и все, все, все. В последние годы настолько вырос разрыв между чемпионом и остальными клубами, что уже в преддверии сезона многие заранее отдают победу команде Сергея Семака. Менеджмент в клубе образцовый. Несмотря на санкции и практически полную изоляцию российского футбола, в «Зенит» едут игроки из дальнего зарубежья, в основном бразильцы. В этом смысле команда напоминает донецкий «Шахтер» десятилетней давности, где в основе могли выйти аж десять игроков с бразильским паспортом.

То же самое может сейчас произойти и в чемпионате страны. После отъезда Малкома «Зенит» наверняка несколько ослабнет, но в ближайшее время освоятся новые звездочки. Минус один и громадный, все эти менеджерские успехи, достигнутые результаты — дела для внутреннего пользования. Иностранцы едут в страну исключительно ради заработка. Тем не менее и в этом плане руководство команды умудряется проводить международные турниры, как накануне чемпионата с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и «Нефтчи». Лавров питерцы не снискали, зато смогли посмотреть себя на фоне зарубежных команд, участников еврокубков.

На старте сезона игра «Зенита» пока цельной не выглядит, хотя в очередной раз удалось завоевать Суперкубок России. В матче первого тура в Нижнем Новгороде весь первый тайм подопечные Семака больше мучались, нежели играли. Однако три очка в кармане, раззабивался Касстерра, обошлось без травм и можно спокойно готовиться к матчу с «Ахматом». Результаты последних матчей «Зенита» перед вами.

РПЛ. 22.07.2023, «Пари НН» — «Зенит» — 0 : 2

— 0 : Суперкубок России. 15.07.2023, «Зенит» — ЦСКА — 0 : 0 (пен. 5 : 4)

— ЦСКА — 0 : 0 (пен. : 4) Товарищеский. 10.07.2023, «Зенит» — «Динамо СПб» 2 — 4 : 0

— «Динамо СПб» 2 — : 0 Кубок «Матч Премьер». 09.07.2023, «Зенит» — «Фенербахче» — 0 : 0 (пен. 4 : 3)

— «Фенербахче» — 0 : 0 (пен. : 3) Кубок «Матч Премьер». 04.07.2023, «Црвена Звезда» — «Зенит» — 2 : 1

Факты и цифры

В минувшем сезоне «Зенит» пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата страны и 10 раз в истории

Команда четыре раза становилась обладателем Кубка страны и еще один раз выигрывала Кубок СССР

В предыдущем розыгрыше турнира «Зенит» проиграл на втором этапе четвертьфинала «Пути Регионов»

В прошедшем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Зенита» Малком, на его счету было 23 забитых мяча

Прогноз на матч Краснодар – Спартак

Ахмат

Грозненская команда один раз в своей истории выигрывала Кубок России в сезоне 2003-2004 годов. Правда, название она тогда носила «Терек» и выступала в Первой лиге. Лучшим достижениям в чемпионатах страны до прошлого сезона было пятое место в 2017 году, тогда это тоже был «Терек». Зато в минувшем сезоне уже «Ахмат» смог повторить то достижение и вновь занять пятую итоговую строчку. Правда, по выражению главного тренера сборной страны Валерия Карпина, в нынешних условиях любое место кроме первого не имеет значения. Футбол в международной изоляции, сколько она продлится, неизвестно, и еврокубки пока не светят.

«Ахмату» в этом плане тяжелее всех, команда со всех сторон обложена санкциями и в этих условиях старается показывать зрелищный сезон. Известно, что в Грозном тренеры не задерживаются. В прошлом сезоне место Андрея Талалаева занял несколько подзабытый Сергей Ташуев, и при нем дела у команды пошли в гору. Теперь интересно, сможет ли «Терек» в условиях высокой конкуренции закрепить тот успех или даже превзойти его. Если предстоящий соперник грозненцев «Зенит» в межсезонье сыграл пять матчей, то южане провели только два поединка.

Получается, что вкатываться в сезон приходится уже по его ходу в боевых условиях. Начало не задалось, в первом туре «Терек» проиграл на своем поле самарским «Крыльям Советов». Интересно, как пойдут дела дальше, учитывая любовь руководства команды к тренерским перестановкам. Поражение в Санкт-Петербурге катастрофой не станет, но большой неприятностью однозначно. Перед вами результаты пяти последних матчей грозненцев.

РПЛ. 22.07.2023, «Ахмат» — «Крылья Советов» — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 01.07.2023, «Ахмат» — «Зенит» 2 — 4 : 2

— «Зенит» 2 — : 2 Товарищеский. 25.06.2023, «Динамо» Мхч — «Ахмат» — 1 : 1

РПЛ. 03.06.2023, «Ахмат» — «Краснодар» — 2 : 2

РПЛ. 28.05.2023, «Ростов» — «Ахмат» — 3 : 2

Факты и цифры

«Ахмат» в прошлом сезоне занял 5 место, команда набрала в чемпионате 50 очков

Первый и единственный раз в своей истории «Ахмат» выиграл Кубок России в сезоне 2003-2004 годов

В прошлогоднем розыгрыше Кубка страны команда оступилась на втором этапе четвертьфинала «Пути Регионов»

Лучшим бомбардиром «Ахмата» с 11 забитыми мячами в прошлом сезоне стал Мохамед Конате

Прогноз на матч Зенит — Ахмат

Команды стали регулярно встречаться после выхода «Терека» в Премьер-лигу, начиная с 2005 года. С тех пор сыграно 35 поединков, у «Зенита» двукратное преимущество по победам. В Кубке России команды играли трижды. В 2006 году по сумме двух встреч в ⅛ финала дальше прошел «Зенит». В 2020 году в четвертьфинале была одна игра. «Зенит» победил в Грозном в дополнительное время.

Победы «Зенита» — 16

Победы «Ахмата» — 8

Ничьи — 11

Самая крупная победа «Зенита» — 5 : 1, 4 : 0

Самая крупная победа «Ахмата» — 4 : 1

Последний матч между этими командами остался за «Ахматом», причем эта победа стала первой за последние шесть лет. В 2017 году грозненцы также выиграли у «Зенита» гостях. Серия питерцев без поражений в матчах с «Ахматом» до их последнего поединка составляла двенадцать поединков. Представляем результаты пяти последних матчей соперников между собой.

РПЛ. 05.11.2022, «Зенит» — «Ахмат» — 1 : 2

— 1 : РПЛ. 06.08.2022, «Ахмат» — «Зенит» — 0 : 0

РПЛ. 09.04.2022, «Ахмат» — «Зенит» — 0 : 2

— 0 : РПЛ. 11.09.2021, «Зенит» — «Ахмат» — 3 : 1

— «Ахмат» — : 1 РПЛ. 13.03.2021, «Зенит» — «Ахмат» — 4 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Зенит — Ахмат

Хозяева безоговорочные фавориты у букмекеров, причем разрыв в коэффициентах довольно высокий. Если исходить из предсезонной подготовки, последних матчей команд, то все логично. «Зенит» должен уверенно побеждать дома, а то ненароком может продлить уже другую серию в матчах с грозненцами — безвыигрышную. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Зенита» — 1,39

Ничья в основное время матча — 5,11

Победа «Ахмата» — 8,34

Тут с букмекерами вряд ли поспоришь, хотя преимущество у хозяев не должно быть подавляющим. Гости точно сыграют от обороны, и многое будет зависеть от того, когда защитные редуты футболистам «Зенита» удастся взломать.

Где смотреть матч Зенит – Ахмат

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