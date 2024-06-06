«Барселона» может купить Диаса в случае продажи Рафиньи. Он получил предложение из Саудовской Аравии, но отклонил его

«Барселона» интересен футболист «Ливерпуля» Луис Диас.

Игрок нравится спортивному директору каталонского клуба Деку.

Однако контракт с « » рассчитан до 2027 года, поэтому этот трансфер является сложным для «Барселоны» с экономической точки зрения.

Но сделка возможна, если испанский клуб продаст хавбека Рафинью. В то же время в «Барселоне» очень ценят футболиста.

Тем не менее бразилец уже получил серьезное предложение из Саудовской Аравии, но на данный момент отклонил его. Была информация, что за футболиста готовы заплатить 100 миллионов евро.