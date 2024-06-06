«Барселона» может купить Диаса в случае продажи Рафиньи. Он получил предложение из Саудовской Аравии, но отклонил его
«Барселона» интересен футболист «Ливерпуля» Луис Диас.
Игрок нравится спортивному директору каталонского клуба Деку.
Однако контракт Луиса Диаса с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года, поэтому этот трансфер является сложным для «Барселоны» с экономической точки зрения.
Но сделка возможна, если испанский клуб продаст хавбека Рафинью. В то же время в «Барселоне» очень ценят футболиста.
Тем не менее бразилец уже получил серьезное предложение из Саудовской Аравии, но на данный момент отклонил его. Была информация, что за футболиста готовы заплатить 100 миллионов евро.
Думаю, что выгоднее продать Торреса..