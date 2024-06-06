«Барселона» может купить Диаса в случае продажи Рафиньи. Он получил предложение из Саудовской Аравии, но отклонил его

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Рафинья Диас Луис Диас Футбол

«Барселона» интересен футболист «Ливерпуля» Луис Диас.

Игрок нравится спортивному директору каталонского клуба Деку.

Однако контракт Луиса Диаса с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года, поэтому этот трансфер является сложным для «Барселоны» с экономической точки зрения.

Но сделка возможна, если испанский клуб продаст хавбека Рафинью. В то же время в «Барселоне» очень ценят футболиста.

Тем не менее бразилец уже получил серьезное предложение из Саудовской Аравии, но на данный момент отклонил его. Была информация, что за футболиста готовы заплатить 100 миллионов евро.

12 комментариев
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Ответ Е.Р.
какой смысл арабам платить БЧК астрономические деньги за посредственность? это отмыв и воровство бабла.
Он второй сезон один из лучших по г+п в Барсе.Где там посредственность?Он не суперстар,но игрок качественный и во многих матчах разницу делал
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Зачем отдавать более стабильного Рафинью и покупать травматичного Диаса
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Если Барса продаст Рафинью - то будет очень сложно найти ему замену на рынке - в этом сезоне очень хорошо раскрылся в Барселоне, как универсальный игрок нападения - еще и полностью отрабатывающий и в защите и в прессинге при потере мяча - очень выносливый и энергичный вингер - решала.
Думаю, что выгоднее продать Торреса..
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Жаль Салаха не взяли тройку лет назад. Он моментами, как Месси себя проявлял
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Лучше пусть арабы заплатят Ливерпулю 100 за Диаса - и все будут рады, тем более что он лучше за Рафинью
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Диас не нужен, если действительно за Рафу дают 100, лучше на эти деньги купить Нико и опорника.
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Мало что он нравится Деку, гл. тренер Флик и только он несет ответственность за результаты команды
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Ответ tfghfpv527
Зачем отдавать более стабильного Рафинью и покупать травматичного Диаса
Травматичного Диаса? У него была одна серьёзная травма больше года назад. И все.
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Ответ Rachid
Если Барса продаст Рафинью - то будет очень сложно найти ему замену на рынке - в этом сезоне очень хорошо раскрылся в Барселоне, как универсальный игрок нападения - еще и полностью отрабатывающий и в защите и в прессинге при потере мяча - очень выносливый и энергичный вингер - решала. Думаю, что выгоднее продать Торреса..
Торрес не нужен никому,а вот при Флике в прессинг возможно сможет
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