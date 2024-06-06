Нуньес сделал хет-трик за Уругвай в игре с Мексикой. Форвард не забивал 10 матчей подряд в «Ливерпуле»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Мексики по футболу Сборная Уругвая по футболу товарищеские матчи (сборные) Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес сделал хет-трик в матче за сборную Уругвая.

Уругвайская команда победила сборную Мексики (4:0) в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку Америки.

Дарвин Нуньес, представляющий «Ливерпуль», забил три мяча в течение 49 минут встречи.

Форвард отличился на 7-й, 44-й и 49-й минутах матча.

Нуньес не забивал на протяжении 10 матчей подряд в «Ливерпуле» в завершившемся сезоне. В прошлый раз за мерсисайдцев он забил 4 апреля в матче с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

9 комментариев
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Так вот для кого это роза цвела
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Условный футбольный бог такой: «Ты чего наделал, я эти три гола тебе на всю Копу выделил…»
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Ответ rigobersong
За один матч забил столько же сколько фейковый обладатель ЗМ винисиус за сбооную к 24м годам:))
Так он хетрик забил сам знаешь кому в Суперкубке этого сезона😁
+5
-4
+1
Ответ sergey2022
Есть такие футболисты за сборную забивают, а за клуб со скрипом
А есть куча обратных примеров, в клубах тащат, а в сборной сразу середняками становятся
+2
-1
+1
За один матч забил столько же сколько фейковый обладатель ЗМ винисиус за сбооную к 24м годам:))
+14
-14
0
Есть такие футболисты за сборную забивают, а за клуб со скрипом
+1
-1
0
При Бьелсе даже Жиньяк пачками в Марселе забивал, чего уж. Уругвай чемпик на Кубке Америки будет
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Кто там тренер в Уругвае? Им надо со Слотом срочно пообщаться
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Ответ PrivateJoker
При Бьелсе даже Жиньяк пачками в Марселе забивал, чего уж. Уругвай чемпик на Кубке Америки будет
Жиньяк достаточно много забивал на клубном уровне не только в Марселе и не только при Бьелсе
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