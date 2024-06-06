Нуньес сделал хет-трик за Уругвай в игре с Мексикой. Форвард не забивал 10 матчей подряд в «Ливерпуле»
Дарвин Нуньес сделал хет-трик в матче за сборную Уругвая.
Уругвайская команда победила сборную Мексики (4:0) в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку Америки.
Дарвин Нуньес, представляющий «Ливерпуль», забил три мяча в течение 49 минут встречи.
Форвард отличился на 7-й, 44-й и 49-й минутах матча.
Нуньес не забивал на протяжении 10 матчей подряд в «Ливерпуле» в завершившемся сезоне. В прошлый раз за мерсисайдцев он забил 4 апреля в матче с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.