Нуньес сделал хет-трик за Уругвай в игре с Мексикой. Форвард не забивал 10 матчей подряд в «Ливерпуле»

Дарвин Нуньес сделал хет-трик в матче за сборную Уругвая.

Уругвайская команда победила сборную (4:0) в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку Америки.

, представляющий « », забил три мяча в течение 49 минут встречи.

Форвард отличился на 7-й, 44-й и 49-й минутах матча.

Нуньес не забивал на протяжении 10 матчей подряд в «Ливерпуле» в завершившемся сезоне. В прошлый раз за мерсисайдцев он забил 4 апреля в матче с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.