«Вызов принят», - сказала Фортуна и назначила матчи в даты, близкие ко Дню Рождения родной компании. И это не самое сложное. Вот успеть забронировать всё и не напороться на мероприятия с массовым исходом зрителей до финального свистка - другое дело.

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Неплохая форма Бенфика в квалификации Лиги чемпионов участия не принимала, но в текущем сезоне, «орлы» уже успели отыграть шесть официальных матчей: поединок за Суперкубок против Витории Гимарайнш, который был выигран 3:1, а также пять матчей чемпионата Португалии: четыре виктории над Спортинг Брага, Депортиво Чавес, Белененсишем, Портимоненсе, а также ничья с Рио Аве. В итоге, Бенфика в турнирной таблице Лиги Сагреш расположилась на третьей позиции, 13 очков в активе. Набирают ЦСКА начал сезон как-то нестабильно, особенно это касается домашних матчей в РФПЛ, но квалификации ЛЧ арм...