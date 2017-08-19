|Страна
|Москва, Россия
|Тренер
|Виктор Гончаренко
|Сезон
|Турнир
|М
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРОП
|РАЗН
|О
|Лучший бомбардир
|2017/2018
|Россия. Премьер-лига
|4
|9
|5
|1
|3
|12
|9
|3
|16
|Бибрас Натхо
|2
|2016/2017
|Россия. Премьер-лига
|2
|30
|18
|8
|4
|47
|15
|32
|62
|Бибрас Натхо
|6
|2015/2016
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|20
|5
|5
|51
|25
|26
|65
|Ахмед Муса
|13
|2014/2015
|Россия. Премьер-лига
|2
|30
|19
|3
|8
|67
|27
|40
|60
|Роман Еременко
|13
|2013/2014
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|20
|4
|6
|49
|26
|23
|64
|Сейду Думбия
|18
|2012/2013
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|20
|4
|6
|49
|25
|24
|64
|Ахмед Муса
|11
|2011/2012
|Россия. Премьер-лига
|3
|44
|19
|16
|9
|72
|47
|25
|73
|Сейду Думбия
|28
|2010
|Россия. Премьер-лига
|2
|30
|18
|8
|4
|51
|22
|29
|62
|Вагнер Лав
|9
|2009
|Россия. Премьер-лига
|5
|30
|16
|4
|10
|48
|30
|18
|52
|Милош Красич
|9
|2008
|Россия. Премьер-лига
|2
|30
|16
|8
|6
|53
|24
|29
|56
|Вагнер Лав
|20
|2007
|Россия. Премьер-лига
|3
|30
|14
|11
|5
|43
|24
|19
|53
|2006
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|17
|7
|6
|47
|28
|19
|58
|2005
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|18
|8
|4
|48
|20
|28
|62
|2004
|Россия. Премьер-лига
|2
|30
|17
|9
|4
|53
|22
|31
|60
|2003
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|17
|8
|5
|56
|32
|24
|59
|2002
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|21
|3
|6
|60
|26
|34
|66
|2001
|Россия. Премьер-лига
|7
|30
|12
|11
|7
|38
|29
|9
|47
|2000
|Россия. Премьер-лига
|8
|30
|12
|6
|12
|44
|37
|7
|42
|1999
|Россия. Премьер-лига
|3
|30
|15
|10
|5
|56
|29
|27
|55
|1998
|Россия. Премьер-лига
|2
|30
|17
|5
|8
|50
|22
|28
|56
|1997
|Россия. Премьер-лига
|12
|34
|11
|9
|14
|30
|41
|-11
|42
|1996
|Россия. Премьер-лига
|5
|34
|20
|6
|8
|58
|35
|23
|66
|1995
|Россия. Премьер-лига
|6
|30
|16
|5
|9
|56
|34
|22
|53
|1994
|Россия. Премьер-лига
|10
|30
|8
|10
|12
|30
|32
|-2
|26
|1993
|Россия. Премьер-лига
|9
|34
|12
|6
|16
|43
|45
|-2
|30
17:36 Первый матч ЦСКА в группе Лиги чемпионов! Подпишись, если будешь сегодня болеть за них|0
17:10 Лига чемпионов. 1-й тур. ЦСКА в гостях у «Бенфики», «МЮ» примет «Базель»|319
17:05 «Бенфика» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 21.45|36
16:16 Сегодня старт Fantasy Football по групповому этапу лиги чемпионов! 🏆|24
Групповой этап Лиги чемпионов – в новом турнире Fantasy Football на Sports.ru. Турнир стартует 12 сентября — собирайте команды, соревнуйтесь с друзьями и выигрывайте призы!
У армейцев есть шанс.
3 причины, из-за которых армейцы до последнего будут сражаться за выход из группы
13:57 Никита Чернов: «Дебют в РФПЛ получился скомканным»|16|+5
«Вызов принят», - сказала Фортуна и назначила матчи в даты, близкие ко Дню Рождения родной компании. И это не самое сложное. Вот успеть забронировать всё и не напороться на мероприятия с массовым исходом зрителей до финального свистка - другое дело.
12:13 Москалев будет судить ЦСКА и «Ростов», Сельдяков – «Тосно» и «Спартак»|60
Статистика и фотоотчет
11:10 Виталий Мутко: «Наши клубы хорошо продвинулись в еврокубках»|119
10:51 Расписание всех матчей, состав участников, статистика группового этапа ЛЧ 2017-2018 — в приложении «Лига чемпионов»|11
10:18 Впервые с 2005 года групповой этап Лиги чемпионов начнется без российских тренеров|64|+5
Неплохая форма Бенфика в квалификации Лиги чемпионов участия не принимала, но в текущем сезоне, «орлы» уже успели отыграть шесть официальных матчей: поединок за Суперкубок против Витории Гимарайнш, который был выигран 3:1, а также пять матчей чемпионата Португалии: четыре виктории над Спортинг Брага, Депортиво Чавес, Белененсишем, Портимоненсе, а также ничья с Рио Аве. В итоге, Бенфика в турнирной таблице Лиги Сагреш расположилась на третьей позиции, 13 очков в активе. Набирают ЦСКА начал сезон как-то нестабильно, особенно это касается домашних матчей в РФПЛ, но квалификации ЛЧ арм...
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