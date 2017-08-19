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    ЦСКА

    CSKA Moscow
    Страна Москва, Россия
    Тренер  Виктор Гончаренко
    0 1
     Амкар  –   ЦСКА
    08 сентября 17:30 Россия. Премьер-лига | Завершен
     Бенфика  –   ЦСКА
    12 сентября 21:45 Лига чемпионов |
    Сезон Турнир М И В Н П ЗАБ ПРОП РАЗН О Лучший бомбардир  
    2017/2018 Россия. Премьер-лига 4 9 5 1 3 12 9 3 16 Бибрас Натхо 2
    2016/2017 Россия. Премьер-лига 2 30 18 8 4 47 15 32 62 Бибрас Натхо 6
    2015/2016 Россия. Премьер-лига 1 30 20 5 5 51 25 26 65 Ахмед Муса 13
    2014/2015 Россия. Премьер-лига 2 30 19 3 8 67 27 40 60 Роман Еременко 13
    2013/2014 Россия. Премьер-лига 1 30 20 4 6 49 26 23 64 Сейду Думбия 18
    2012/2013 Россия. Премьер-лига 1 30 20 4 6 49 25 24 64 Ахмед Муса 11
    2011/2012 Россия. Премьер-лига 3 44 19 16 9 72 47 25 73 Сейду Думбия 28
    2010 Россия. Премьер-лига 2 30 18 8 4 51 22 29 62 Вагнер Лав 9
    2009 Россия. Премьер-лига 5 30 16 4 10 48 30 18 52 Милош Красич 9
    2008 Россия. Премьер-лига 2 30 16 8 6 53 24 29 56 Вагнер Лав 20
    2007 Россия. Премьер-лига 3 30 14 11 5 43 24 19 53
    2006 Россия. Премьер-лига 1 30 17 7 6 47 28 19 58
    2005 Россия. Премьер-лига 1 30 18 8 4 48 20 28 62
    2004 Россия. Премьер-лига 2 30 17 9 4 53 22 31 60
    2003 Россия. Премьер-лига 1 30 17 8 5 56 32 24 59
    2002 Россия. Премьер-лига 1 30 21 3 6 60 26 34 66
    2001 Россия. Премьер-лига 7 30 12 11 7 38 29 9 47
    2000 Россия. Премьер-лига 8 30 12 6 12 44 37 7 42
    1999 Россия. Премьер-лига 3 30 15 10 5 56 29 27 55
    1998 Россия. Премьер-лига 2 30 17 5 8 50 22 28 56
    1997 Россия. Премьер-лига 12 34 11 9 14 30 41 -11 42
    1996 Россия. Премьер-лига 5 34 20 6 8 58 35 23 66
    1995 Россия. Премьер-лига 6 30 16 5 9 56 34 22 53
    1994 Россия. Премьер-лига 10 30 8 10 12 30 32 -2 26
    1993 Россия. Премьер-лига 9 34 12 6 16 43 45 -2 30
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    12 сентября 21:45|Sports.ru

    Бенфика – ЦСКА

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    Онлайн Трансляция
    12 сентября|Sports.ru

    17:36 Первый матч ЦСКА в группе Лиги чемпионов! Подпишись, если будешь сегодня болеть за них|0

    17:10 Лига чемпионов. 1-й тур. ЦСКА в гостях у «Бенфики», «МЮ» примет «Базель»|319

    17:05 «Бенфика» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 21.45|36

    16:16 Сегодня старт Fantasy Football по групповому этапу лиги чемпионов! 🏆|24

    12 сентября 16:03|Блог Футбольный Fantasy-блог

    Несколько часов до старта Fantasy Лиги чемпионов! Пора собрать команду

    Групповой этап Лиги чемпионов – в новом турнире Fantasy Football на Sports.ru. Турнир стартует 12 сентября — собирайте команды, соревнуйтесь с друзьями и выигрывайте призы!

    Рейтинг +50
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    12 сентября 15:35|Sports.ru

    Как сыграет ЦСКА? Инсайд от Нобеля Арустамяна

    У армейцев есть шанс.

    Рейтинг +0
    0 комментариев
    12 сентября 15:26|Блог Что происходит с ЦСКА

    Почему эта Лига Чемпионов так важна для ЦСКА?

    3 причины, из-за которых армейцы до последнего будут сражаться за выход из группы

    Рейтинг +12
    1 комментарий Подписаться на блог
    12 сентября|Sports.ru

    13:57 Никита Чернов: «Дебют в РФПЛ получился скомканным»|16|+5

    12 сентября 12:57|Блог В паре твитов не расскажешь

    Челлендж: Хочу увидеть Ливерпуль и МЮ в Москве, не потерять работу и не разориться

    «Вызов принят», - сказала Фортуна и назначила матчи в даты, близкие ко Дню Рождения родной компании. И это не самое сложное. Вот успеть забронировать всё и не напороться на мероприятия с массовым исходом зрителей до финального свистка - другое дело.

    Рейтинг +27
    28 комментариев Подписаться на блог
    12 сентября|Sports.ru

    12:13 Москалев будет судить ЦСКА и «Ростов», Сельдяков – «Тосно» и «Спартак»|60

    12 сентября 12:08|Блог Russian stadiums

    Обзор посещаемости 9 тура РФПЛ

    Статистика и фотоотчет

    Рейтинг +25
    37 комментариев Подписаться на блог
    12 сентября|Sports.ru

    11:10 Виталий Мутко: «Наши клубы хорошо продвинулись в еврокубках»|119

    10:51 Расписание всех матчей, состав участников, статистика группового этапа ЛЧ 2017-2018 — в приложении «Лига чемпионов»|11

    10:18 Впервые с 2005 года групповой этап Лиги чемпионов начнется без российских тренеров|64|+5

    12 сентября 07:23|Блог Домашне превосходство

    Бенфика – ЦСКА: прогноз на матч, 12.09.2017

    Неплохая форма Бенфика в квалификации Лиги чемпионов участия не принимала, но в текущем сезоне, «орлы» уже успели отыграть шесть официальных матчей: поединок за Суперкубок против Витории Гимарайнш, который был выигран 3:1, а также пять матчей чемпионата Португалии: четыре виктории над Спортинг Брага, Депортиво Чавес, Белененсишем, Портимоненсе, а также ничья с Рио Аве. В итоге, Бенфика в турнирной таблице Лиги Сагреш расположилась на третьей позиции, 13 очков в активе. Набирают ЦСКА начал сезон как-то нестабильно, особенно это касается домашних матчей в РФПЛ, но квалификации ЛЧ арм...

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