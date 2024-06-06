Глава «Локомотива»: «Работаем в важный период в истории государства. Проиграют те, кто ориентируется на легионеров. Единственный выход – подготовка российских игроков»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Юрий Нагорных Матч ТВ Футбол

Юрий Нагорных заявил о важности подготовки российских футболистов.

Председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос о сокращении бюджета клуба.

– Слухи о сокращении бюджета – происки недоброжелателей, конкурентов и врагов?

– У нас нет врагов. Наверное, просто в целом обстановка непростая, а этим людям нужны какие-то темы для обсуждения.

Повторюсь: у нас стабильный бюджет, он не увеличивается, не сокращается. В этом плане громадное спасибо за эту стабильность нужно сказать в адрес «РЖД». Это компания, где деньги зарабатываются людьми, их трудом.

Не зря я всегда говорю, что за «Локомотив» болеют от Калининграда до Сахалина: потому что в каждом городе, в каждом регионе огромное количество железнодорожников.

Развитие спорта – это та социальная нагрузка, которую «РЖД» несет на протяжении всей своей истории.

Мы с вами видим, что ситуация сложная, и она сложная в целом по стране. Мы работаем в ответственный и важный период в истории нашего государства.

И единственным выходом для дальнейшего развития мы видим ориентацию на российский футбол, на подготовку российских игроков, раскрытие талантов.

Их полно, но, если не дашь вовремя этому таланту раскрыться, не дашь ему играть, он пропадет. В этом направлении мы видим перспективу.

И я глубоко убежден, что те клубы, которые сегодня ориентируются только на приобретение легионеров, в ближайшей перспективе проиграют.

Об этой клубной стратегии мы объявили тяжелой для «Локомотива» осенью 2022 года и продолжаем этого вектора придерживаться. Это непросто, на этом пути обязательно будут случаться ошибки, будет критика, сложности.

Но в реализации этого направления у нас абсолютное единство среди всех руководителей клуба, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

29 комментариев
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Пока те, кто ориентируется на легионеров, преимущественно из Бразилии, выигрывают
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Те, кто работают на Пашу Андреева никогда не выигрывают.
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Те клубы, что ориентируются на легов потом скупят у вас доморощенных.
Развитие физической культуры и проф спорта - это разные вещи. И к соц программе проф спорт отношение не имеет.
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Ответ riverman1980
Те, кто работают на Пашу Андреева никогда не выигрывают.
Так у них другие цели, они не выигрывают, они становятся победителями
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Пока выигрывают только агентские группы, а Локо с почетной деревянной медалью
+8
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+7
В каждом регионе огромное количество железнодорожников, наша цель - 11 железнодорожников в стартовом составе!!!
+7
0
+7
Крайности бессмысленны. Международный трансферный рынок совсем все равно не закроется.
Но что в сезон одного-двух своих воспитанников нужно начинать вводить в состав - точно совершенно.
Даже пускай слегка искусственно, но академии должны давать отдачу. И ребята из академии должны понимать, что возможность заиграть в главной команде есть.
+5
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+5
Третий год уже проигрывают, все проиграть не могут
+4
0
+4
Ответ Мельников Михаил
Крайности бессмысленны. Международный трансферный рынок совсем все равно не закроется. Но что в сезон одного-двух своих воспитанников нужно начинать вводить в состав - точно совершенно. Даже пускай слегка искусственно, но академии должны давать отдачу. И ребята из академии должны понимать, что возможность заиграть в главной команде есть.
Удивительный комментарий, где в одном тексте и смысловой логике идут "академии должны давать отдачу" и "своих воспитанников нужно начинать вводить в состав, даже искусственно".

Сразу видно, что в конкурентных сферах, а футболе мега-конкурентнен, чтобы не пердели клоуны с диванов, вы никогда не работали и тем более не принимали никаких решений.
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«Ням ням ж**а президента, заметьте меня, я хороший чиновник» 🤡
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Ну да, Зенит проиграл все, что мог за последние 6 лет
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Ой, а что это "ситуация по стране сложная стала" вдруг? А чего до этого четверть века на подготовку "российских игроков" плевать было? Тьфу, аж тошнит от этого популизма.
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Ответ Алексей Кузнецов
Чуете, запахло ура-патриотизмом? Да от кого еще? От того, из-за которого олимпиада в Сочи окрашена в не яркие цвета. Так зачем излишний пафос насчёт своих игроков? Нужно делать, чтобы они появились у клуба самостоятельно, а не за счёт агентов, которые выгодно могут продать другим клубам воспитанников других клубов.
Видимо интервью дано на ПМЭФ, там без флакона с ̶н̶о̶в̶и̶ч̶к̶о̶м̶ ура-патриотизмом просто внутрь не пускают.
+1
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Чуете, запахло ура-патриотизмом? Да от кого еще? От того, из-за которого олимпиада в Сочи окрашена в не яркие цвета.
Так зачем излишний пафос насчёт своих игроков? Нужно делать, чтобы они появились у клуба самостоятельно, а не за счёт агентов, которые выгодно могут продать другим клубам воспитанников других клубов.
+1
0
+1
По-моему уже лет 5 наоборот
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Если уменьшать бюджет из госсредств на закупки второсортных легионеров,да срезать аппетиты российских футбольных ,,звёзд,, может понизятся цены на железнодорожные билеты ?
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Наконец-то кто-то осознал)))
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Ответ Ебздрогыч
Мне кажется, кого-то он имеет в виду, только не пойму кого...
Креститься надо, если кажется
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в период полураспада
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Ответ Алешка Терминатор
А дети со спорста и покорители Верхнего Ларса не понимают, что сейчас - важный период в истории государства. Они считают, что надо поскорее сдаться, и поскорее начать пить шампанское. И что земля плоская.
это ты с нагорным не вкуриваешь ситуацию. футбол - оружие замедленного действия в руках проклятых англосаксов. развращает незрелые терминаторские умы. скоро будет запрещен. забудь про футбол. тренируй лапту, лапоть.
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Понятно, Локо заранее сдался. Ни в коем случае никакой борьбы за чемпионство.
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Ответ OlegLeonkin
Удивительный комментарий, где в одном тексте и смысловой логике идут "академии должны давать отдачу" и "своих воспитанников нужно начинать вводить в состав, даже искусственно". Сразу видно, что в конкурентных сферах, а футболе мега-конкурентнен, чтобы не пердели клоуны с диванов, вы никогда не работали и тем более не принимали никаких решений.
Я управляющий директор в коммерческой организации в отрасли с жесткой конкуренцией.

И точно понимаю, что ни о какой честной конкуренции в нашем соцгоспроекте "профессиональный футбол" и речи быть не может.
Конкуренция будет, только если клубы будут жить на свои.

Потому что конкуренция без учета стоимости исключительно по потребительским качествам, это не конкуренция. Новый Мерседес всегда будет лучше новой Лады.

Конкурирует всегда соотношение цены и качества.
А нашим клубам, получающим деньги просто так, на этот фактор плевать.
У них фактор - лимит (нужно иметь своих за любые возможные деньги), и готовность игрока приносить результат сейчас.

Ещё раз - конкуренция это всегда оценка соотношения цена/качество. Только так.

И вот если клубы заставить формировать свои зарплатные ведомости только на свои доходы безо всяких "спонсорских" от дочек собственников, тогда и только тогда будет реальная конкуренция.

Потому что тогда будет оцениваться, а на столько ли этот самый футболист, что мы хотим купить, лучше играет, на сколько он дороже стоит того, что мы можем привлечь из академии.

И вот ТОЛЬКО ЭТО, будет конкуренцией.
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