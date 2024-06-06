Глава «Локомотива»: «Работаем в важный период в истории государства. Проиграют те, кто ориентируется на легионеров. Единственный выход – подготовка российских игроков»
Юрий Нагорных заявил о важности подготовки российских футболистов.
Председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос о сокращении бюджета клуба.
– Слухи о сокращении бюджета – происки недоброжелателей, конкурентов и врагов?
– У нас нет врагов. Наверное, просто в целом обстановка непростая, а этим людям нужны какие-то темы для обсуждения.
Повторюсь: у нас стабильный бюджет, он не увеличивается, не сокращается. В этом плане громадное спасибо за эту стабильность нужно сказать в адрес «РЖД». Это компания, где деньги зарабатываются людьми, их трудом.
Не зря я всегда говорю, что за «Локомотив» болеют от Калининграда до Сахалина: потому что в каждом городе, в каждом регионе огромное количество железнодорожников.
Развитие спорта – это та социальная нагрузка, которую «РЖД» несет на протяжении всей своей истории.
Мы с вами видим, что ситуация сложная, и она сложная в целом по стране. Мы работаем в ответственный и важный период в истории нашего государства.
И единственным выходом для дальнейшего развития мы видим ориентацию на российский футбол, на подготовку российских игроков, раскрытие талантов.
Их полно, но, если не дашь вовремя этому таланту раскрыться, не дашь ему играть, он пропадет. В этом направлении мы видим перспективу.
И я глубоко убежден, что те клубы, которые сегодня ориентируются только на приобретение легионеров, в ближайшей перспективе проиграют.
Об этой клубной стратегии мы объявили тяжелой для «Локомотива» осенью 2022 года и продолжаем этого вектора придерживаться. Это непросто, на этом пути обязательно будут случаться ошибки, будет критика, сложности.
Но в реализации этого направления у нас абсолютное единство среди всех руководителей клуба, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Развитие физической культуры и проф спорта - это разные вещи. И к соц программе проф спорт отношение не имеет.
Но что в сезон одного-двух своих воспитанников нужно начинать вводить в состав - точно совершенно.
Даже пускай слегка искусственно, но академии должны давать отдачу. И ребята из академии должны понимать, что возможность заиграть в главной команде есть.
Сразу видно, что в конкурентных сферах, а футболе мега-конкурентнен, чтобы не пердели клоуны с диванов, вы никогда не работали и тем более не принимали никаких решений.
Так зачем излишний пафос насчёт своих игроков? Нужно делать, чтобы они появились у клуба самостоятельно, а не за счёт агентов, которые выгодно могут продать другим клубам воспитанников других клубов.
И точно понимаю, что ни о какой честной конкуренции в нашем соцгоспроекте "профессиональный футбол" и речи быть не может.
Конкуренция будет, только если клубы будут жить на свои.
Потому что конкуренция без учета стоимости исключительно по потребительским качествам, это не конкуренция. Новый Мерседес всегда будет лучше новой Лады.
Конкурирует всегда соотношение цены и качества.
А нашим клубам, получающим деньги просто так, на этот фактор плевать.
У них фактор - лимит (нужно иметь своих за любые возможные деньги), и готовность игрока приносить результат сейчас.
Ещё раз - конкуренция это всегда оценка соотношения цена/качество. Только так.
И вот если клубы заставить формировать свои зарплатные ведомости только на свои доходы безо всяких "спонсорских" от дочек собственников, тогда и только тогда будет реальная конкуренция.
Потому что тогда будет оцениваться, а на столько ли этот самый футболист, что мы хотим купить, лучше играет, на сколько он дороже стоит того, что мы можем привлечь из академии.
И вот ТОЛЬКО ЭТО, будет конкуренцией.