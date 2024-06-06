Карпин о решении судьи провести матча с ЦСКА в снег: «Возможно, ждут друзья, хочет попасть в баню. Утрирую, чтобы было понятно, какой это бред. Единственный решает. Как это возможно?»

Валерий Карпин и Александр Алаев высказались о матче ЦСКА – «Ростов».

В декабре «Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура завершившегося сезона Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру.

Президент РФС Александр Алаев и главный тренер Ростова Валерий Карпин в шоу «Это футбол, брат!» поделились мнением о матче.

– Вы верите, что судья Шафеев самостоятельно принял решение о проведении матча ЦСКА – «Ростов»?

Валерий Карпин: «Я вообще не хочу сейчас говорить о том, кто что сказал и сделал. Допустим, у него заболел ребенок, и ему хочется побыстрее домой, не хочется на день оставаться в Москве. Просто допустим».

– Это не аргумент, для этого есть резервный судья.

Карпин: «Понимаю, я специально утрирую, чтобы было понятно, до какой степени это бред. Поэтому и говорю про ребенка – чтобы не говорить про пьянку. Возможно, его ждут друзья, он хочет попасть к ним в баню вечером. И вот, допустим, единственный такой человек принимает решение. Как это вообще возможно?».

Александр Алаев: «За час до матча мы отработали возможность переноса, но это непросто. Мы оперативно поговорили с вещателем, с органами безопасности Москвы, со всеми техническими службами, с представителями команд.

Со всеми проговорили перенос на следующий день – это позволяло привести поле в порядок. Прогноз погоды говорил о принципиально других условиях на следующий день. Более того, я был на стадион, предварительно проговорил с Шафеевым, что возможен перенос матча. Клубы были к нему готовы».

– Что помешало?

Алаев: «Решение судьи. Я общался не только с ним. Мы провели конференц-колл с участием представителей РФС, судьи. Мы сказали судье, что технически готовы к переносу, оба матча (второй – «Локомотив» – «Зенит» – Sports) могут состояться на следующий день. Судья решил, что можно играть».

– Вы верите, что это его решение?

Алаев: «Я говорю то, что слышал».

– Вы не думаете, что это могло быть решение РФС?

Алаев: «Не думаю, ведь РФС был на телефонной связи. РФС говорил, что не против переноса, если лига уверена в его необходимости.

Я не хочу критиковать ни Шафеева, ни кого-либо еще. Он не нарушил регламент.

Но судья оценивает возможность проведения матча с точки зрения безопасности футболиста. Кстати, никто не получил травму. Лига же подписала договор с РФС, отвечает перед болельщиками, медиа, телевидением, партнерами. А судья не так часто думает о качестве телекартинки и других нюансах».

Карпин: «Сан Саныч сказал, что никто не получил травму. То, что никого не унесли на носилках, – да. Но после матча с ЦСКА у половины игроков «Ростова» приводящие мышцы были как камни – и до следующей игры мы занимались восстановлением.

С нашими разъездами могли сломаться. У нас и так тренировочный процесс так себе, а так пропускали тренировки, давая паузу игрокам, чтобы они не порвались».