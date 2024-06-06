Дешам о Мбаппе: «Потрясающий лидер. Ему немного не хватало энергии – он не привык мало играть, но он подавал хороший пример всю неделю»
Дидье Дешам похвалил лидерские качества Килиана Мбаппе.
Нападающий находится на сборах с национальной командой перед Евро-2024. Во вчерашнем товарищеском матче со сборной Люксембурга (3:0) он забил гол и сделал две результативные передачи.
«Он потрясающий лидер. Физически и психологически он не привык мало играть, ему немного не хватало энергии.
Но он решил, что все сделает как надо. Он подавал хороший пример в течение всей недели», – отметил главный тренер сборной Франции.
Мбаппе забил и сделал 2 ассиста в игре с Люксембургом. До рекорда Жиру в сборной Франции – 10 голов