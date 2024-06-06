Дешам о Мбаппе: «Потрясающий лидер. Ему немного не хватало энергии – он не привык мало играть, но он подавал хороший пример всю неделю»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига сборная Люксембурга по футболу товарищеские матчи (сборные) Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам похвалил лидерские качества Килиана Мбаппе.

Нападающий находится на сборах с национальной командой перед Евро-2024. Во вчерашнем товарищеском матче со сборной Люксембурга (3:0) он забил гол и сделал две результативные передачи.

«Он потрясающий лидер. Физически и психологически он не привык мало играть, ему немного не хватало энергии.

Но он решил, что все сделает как надо. Он подавал хороший пример в течение всей недели», – отметил главный тренер сборной Франции.

Мбаппе забил и сделал 2 ассиста в игре с Люксембургом. До рекорда Жиру в сборной Франции – 10 голов

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1 комментарий
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Спасибо ПСЖ, что Мбаппе приедет в Реал отдохнувшим.
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