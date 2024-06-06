Виктор Булатов: «Было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд. Сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Балтика Урал Виктор Булатов Тамбов Сочи Родина Москва Футбол

Виктор Булатов выступил за расширение РПЛ.

На данный момент в лиге выступают 16 команд.

«Я бы расширил. У нас сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами, как это было у «Тамбова».

«Сочи», «Урал», «Балтика», «Родина», «Торпедо» будут бороться в новом сезоне за повышение.

Все эти команды могут играть по своим финансовым возможностям в Премьер-лиге.

Поэтому я считаю, было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов.

6 комментариев
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На 6 июня может и отсутствуют, но 7 июня условный спонсор Пари НН скажет мне надоел этот клуб и все
Это ещё неизвестно есть ли задержки по ЗП
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Будут.
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Горбачев, блин. Тот тоже всё хотел расширить у углу́бить...
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А если в ФНЛ ему ни у кого финансовых проблем не будет, до 20 расширять?
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С серьёзными финансовыми может и нет, но вот финансовые проблемы у Крылышек, это точно. 16 клубов- оптимально для РПЛ, учитывая то, что накрутили/навертели в кубке- группы, пути регионов/рпл.. зачем усложнять? 2 сетки- одна РПЛ, другая- все остальные, стыкуются в полуфинале.. всё..
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я об этом еще год назад думал. 100% согласен с Виктором. верное решение. и команды со стадионами сохраним и больше игр будет в условиях отсутствия еврркубков. интереснее будет чемпионат.
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