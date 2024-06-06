Виктор Булатов: «Было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд. Сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами»
Виктор Булатов выступил за расширение РПЛ.
На данный момент в лиге выступают 16 команд.
«Я бы расширил. У нас сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами, как это было у «Тамбова».
«Сочи», «Урал», «Балтика», «Родина», «Торпедо» будут бороться в новом сезоне за повышение.
Все эти команды могут играть по своим финансовым возможностям в Премьер-лиге.
Поэтому я считаю, было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов.
Это ещё неизвестно есть ли задержки по ЗП