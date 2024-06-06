Дюков о Сафонове в «ПСЖ»: «Такой переход повлияет на имидж российского футбола. С другой стороны, важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция РФС Александр Дюков Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Александр Дюков высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Переход Сафонова во Францию может популяризировать наш футбол в Европе?

– Безусловно, такой переход, с одной стороны, повлияет на имидж российского футбола. Но с другой стороны, для меня важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах, – сказал президент РФС

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15 комментариев
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Трансфер ещё не состоялся, и, кстати, давненько не было никаких новостей по этому поводу. Зато одни уже радуются переходу Сафонову, другие грустят, третьи во всю поздравляют Матвея
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Ну пускай Дюков назовет сильного российского игрока в Зените. Любого.
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Дюкову важно, чтоб сильные российские игроки играли в российских турнирах, при этом в зените собирают одних бразильцев😂 Все что нужно знать о Лиги приколов и о руководителях Газпрома
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Это по любому плюс.
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Помнится ушёл один из "Зенита" в Сент-Этьен(?), заразился гепатитом, а потом получил осложнение в виде "ромба головного мозга" .
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Биполярка.
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Ответ Захар Собов
Трансфер ещё не состоялся, и, кстати, давненько не было никаких новостей по этому поводу. Зато одни уже радуются переходу Сафонову, другие грустят, третьи во всю поздравляют Матвея
Все ещё возможный, сейчас от Европы можно что угодно ожидать...
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Ответ Кот болотный
Помнится ушёл один из "Зенита" в Сент-Этьен(?), заразился гепатитом, а потом получил осложнение в виде "ромба головного мозга" .
Панов чтоли?
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Ответ Mitrophane
Биполярка.
Биполярка - у тех, кто с одной стороны про каждого мало-мальски сильного российского футболиста, хоть пару раз нормально ударившего по мячу, кричат "надо уезжать в Европу", а с другой стороны - ноют о том, что "уровень чемпионата падает".
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Ответ Константин Шангареев
"С одной стороны то, с другой стороны сё" А что сказать то хотел? Лишь бы воздух сотрясти?
Его журналист спросил - он ответил, он и не собирался ничего трясти.
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