Дюков о Сафонове в «ПСЖ»: «Такой переход повлияет на имидж российского футбола. С другой стороны, важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах»
Александр Дюков высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
– Переход Сафонова во Францию может популяризировать наш футбол в Европе?
– Безусловно, такой переход, с одной стороны, повлияет на имидж российского футбола. Но с другой стороны, для меня важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах, – сказал президент РФС.
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