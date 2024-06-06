Дюков о Сафонове в «ПСЖ»: «Такой переход повлияет на имидж российского футбола. С другой стороны, важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах»

Александр Дюков высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Переход Сафонова во Францию может популяризировать наш футбол в Европе?

– Безусловно, такой переход, с одной стороны, повлияет на имидж российского футбола. Но с другой стороны, для меня важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах, – сказал президент .

Карпин о Сафонове в «ПСЖ»: «Радость. Пускай идет и конкурирует с Доннаруммой»

Сафонов влетел в топ-3 российских трансферов в Европу! Выше только Головин и Жирков