Владимир Гранат: «Мы ничего не получаем от таких, как Абаскаль, Слишкович и Илич. Не вижу, чтобы российский футбол получал что-то новое при таких тренерах»

Владимир Гранат высказался относительно иностранных тренеров в РПЛ.

«Что касается большого количества иностранных специалистов в , если это хороший тренер, то отношусь к этому положительно.

Но если такие специалисты, как Абаскаль, Слишкович и Илич, то ничего нового мы от них не получаем.

Я не вижу, чтобы футболисты и российский футбол получали что-то новое и интересное при таких тренерах», – сказал бывший футболист сборной России Владимир Гранат.

и работали в « », Саша Илич возглавляет « ».