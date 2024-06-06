Владимир Гранат: «Мы ничего не получаем от таких, как Абаскаль, Слишкович и Илич. Не вижу, чтобы российский футбол получал что-то новое при таких тренерах»

Теги Спартак Владимир Гранат премьер-лига Россия Саша Илич Пари НН Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Владимир Гранат высказался относительно иностранных тренеров в РПЛ.

«Что касается большого количества иностранных специалистов в РПЛ, если это хороший тренер, то отношусь к этому положительно.

Но если такие специалисты, как Абаскаль, Слишкович и Илич, то ничего нового мы от них не получаем.

Я не вижу, чтобы футболисты и российский футбол получали что-то новое и интересное при таких тренерах», – сказал бывший футболист сборной России Владимир Гранат.

Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович работали в «Спартаке», Саша Илич возглавляет «Пари НН».

27 комментариев
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По идее от таких лимитчиков как Гранат тоже ничего не получает Российский футбол.
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от Владимира Граната тоже для футбола особо ничего не было
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А что он хочет получить?)
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Ответ alexsem69
А что он хочет получить?)
деньги)
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Как по методичке шпарят,хоть бы слова переставляли.
Бедолага Станкович, они его к зиме сожрут , независимо от результатов.
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Очень много наш футбол получает от юранов и прочих талалаевых.
Болтаются их клуба в клуб, как ***но в проруби, а толку никакого.
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А что российский футбол получает от бегущего по клубам Ташуева? А что получал от гения тренерского цеха Семака, когда играли в Европе? Может какое-то чудо сотворили Галактионов и Мусаев? А может вечно недовольный Юран вывел на новый уровень Пари НН?
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Смешно, когда такие как Гранат рассуждают о том что получил рос футбол, а что нет)
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Так то что ты у них не учишься - в этом то и проблема ! Легче ничего не делать - и говорить! Такие как персонажи, как Гранат и от лучших тренеров мира ничего не взяли!
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Зато посмотрите, какой след оставили Юран, Калешин, Ташуев, Григорян... Они изменили футбол, влюбили в себя миллиарды болельщиков.
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От таких как Талалаев, Игнашевич, Шалимов итд, мы так много нового получаем.
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Чтобы что-то получить от наставника (тренера), необходимо перенимать знания, то бишь учиться. А когда мозгов нет то и получать нечем.
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Ответ Александр Охотко
Ну и? В чем разница тогда? Если и те и те одинаковые,нах.. тогда их завозить сюда?Одно дело тренеры с именем и опытом ,другое непонятные новички иностранцы
Разница в том, что этим заезжим наплевать на паспорт, на регалии и так далее. Абаскаля можно винить в чем угодно, но то, что у него хватило смелости убрать из состава абсолютно не готового Джикию, не смотря на всю вонь от агента - за это исключительно уважение и благодарность. Пассажиры в команде не нужны. Особенно, когда этот пассажир - капитан…
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Вспоминается интервью кого-то из Спартака (если не путаю), что тренер хотел играть "сложно", а нам бы попроще. Смысл такой. Вот для чего нужны такие как Ивич и Абаскаль - вы хоть немного будете работать на тренировке и поле, будете хоть как-то развиваться. Тренеров , которые научат чеканить у нас хватает
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От твоей игры как будто-то кто-то что-то получил.
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Как футболист этот Гранат был никакой, никаких заслуг вообще, ну как эксперт вылезает откуда то.
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Мне кажется или Гранат только при Бердыеве стал считаться футболистом?
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Гранат на тренерские курсы поступил?
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Российский футбол от Царя хоть что-то получил, а от Граната?
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Ответ UseR
От твоей игры как будто-то кто-то что-то получил.
Ну сам Володя получил - весьма приличный контракт и подъёмные, после чего, человек пошёл по пути Саенко.
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