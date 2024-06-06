Владимир Гранат: «Мы ничего не получаем от таких, как Абаскаль, Слишкович и Илич. Не вижу, чтобы российский футбол получал что-то новое при таких тренерах»
Владимир Гранат высказался относительно иностранных тренеров в РПЛ.
«Что касается большого количества иностранных специалистов в РПЛ, если это хороший тренер, то отношусь к этому положительно.
Но если такие специалисты, как Абаскаль, Слишкович и Илич, то ничего нового мы от них не получаем.
Я не вижу, чтобы футболисты и российский футбол получали что-то новое и интересное при таких тренерах», – сказал бывший футболист сборной России Владимир Гранат.
Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович работали в «Спартаке», Саша Илич возглавляет «Пари НН».
Бедолага Станкович, они его к зиме сожрут , независимо от результатов.
Болтаются их клуба в клуб, как ***но в проруби, а толку никакого.