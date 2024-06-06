Валерий Газзаев: «Было время «Спартака», потом ЦСКА, а сейчас – «Зенита». Гегемония продолжается. В Кубке России уже доигрывали, но дух победителя чувствовался»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Валерий Газзаев поделился мнением о регулярности побед «Зенита» в РПЛ.

Семаку первого требла в истории нашего футбола и 12 трофеев уже достаточно, чтобы встать в один ряд с самыми выдающимися российскими тренерами?

– Думаю, да. Результат говорит сам за себя. Поздравляю Сергея. Это очень большая работа.

Чтобы бороться за чемпионство, нужно учитывать множество моментов.

Надо постоянно работать на пределе возможностей, мотивировать игроков, создавать здоровую конкуренцию.

Я в ЦСКА сразу доносил до новых игроков мысль, что мы боремся только за первое место. И оно только одно.

Вот в Суперфинале Кубка России игроки «Зенита» уже практически доигрывали, но дух победителя все равно чувствовался.

– Дальше мотивировать их будет еще сложнее?

– Конечно! Семак с «Зенитом» сделал требл, но это уже история.

Прошлые победы забыты. Впереди новый сезон, где будут все так же требовать результата.

Но гегемония «Зенита» продолжается. Было время «Спартака», потом ЦСКА, а сейчас – «Зенита», – сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

16 комментариев
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Эры ЦСКА не было.Были бодания с Зенитом с переменным успехом ,но доминирования не было.Доминаторов было двое:Спартак и Зенит
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+13
У ЦСКА не было прямо эры доминирования, в 2002 - 2006 году 3 раза ЦСКА чемпион, 2 раза Локо.
Потом, при Слуцком, там вообще вырывали победы постоянно чуя конкурентов.
Никогда ЦСКА не брал чемпионат 3 раза подряд.
Так что непонятно о какой эре говорит Газзаев в плане ЦСКА, хоть конечно они всегда претенденты на титул, но не как Спартак в свое время или сейчас Зенит.
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Ответ Sashabolshoy
У ЦСКА и близко такого не было
Как Конифей сказал:
Победа "Зенита" в УЕФА - это победа "Зенита", а победа ЦСКА - победа всего российского футбола.

Понимать надо!
+11
-7
+4
У ЦСКА и близко такого не было
+8
-6
+2
"Прошлые победы забыты"

Спартачам не говорите, а то опять всё в пыли от старых труханов будет
+5
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Спартак, Зенит... Всё фигня. В РПЛ продолжается гегемония Семака. 11 чемпионских титулов - больше, чем у любого из гегемонов после распада СССР.
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Время цска не помню чёт. Помню только ГВК
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Про гегемонию ЦСКА поржал)
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Пёс упрямо не вспоминает Паровоз Шпалыча. Видать, знатно припекает до сих пор. Да и Рубин одно время был реальной силой.
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Ответ dreamstep
У ЦСКА не было прямо эры доминирования, в 2002 - 2006 году 3 раза ЦСКА чемпион, 2 раза Локо. Потом, при Слуцком, там вообще вырывали победы постоянно чуя конкурентов. Никогда ЦСКА не брал чемпионат 3 раза подряд. Так что непонятно о какой эре говорит Газзаев в плане ЦСКА, хоть конечно они всегда претенденты на титул, но не как Спартак в свое время или сейчас Зенит.
Это всего лишь говорит о том, что ЦСКА доминировал в эпоху настоящей конкуренции. У Зенита два нормальных чемпионства, первое при Адвокате и такое же при Спалетти. Остальные - бабло газпрома.
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А нам по кайфу 😎
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Время Зенита было когда выигрывали кубок УЕФА и Халк с Витселем приезжали. Сейчас - самый слабый чемпионат России за всю историю, и, соответственно, безвременье. Мальмё и Брюгге это однозначно подтверждают.
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Вот его несет, ЦСКА раз блеснул и в пике на года, какая гегемония…..
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Сбрей усы, дурик.
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Ответ Алешка Терминатор
Время Зенита было когда выигрывали кубок УЕФА и Халк с Витселем приезжали. Сейчас - самый слабый чемпионат России за всю историю, и, соответственно, безвременье. Мальмё и Брюгге это однозначно подтверждают.
Так его ж не выиграли-то этот "самый слабый чемпионат"?
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