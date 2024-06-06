Валерий Газзаев: «Было время «Спартака», потом ЦСКА, а сейчас – «Зенита». Гегемония продолжается. В Кубке России уже доигрывали, но дух победителя чувствовался»
Валерий Газзаев поделился мнением о регулярности побед «Зенита» в РПЛ.
– Семаку первого требла в истории нашего футбола и 12 трофеев уже достаточно, чтобы встать в один ряд с самыми выдающимися российскими тренерами?
– Думаю, да. Результат говорит сам за себя. Поздравляю Сергея. Это очень большая работа.
Чтобы бороться за чемпионство, нужно учитывать множество моментов.
Надо постоянно работать на пределе возможностей, мотивировать игроков, создавать здоровую конкуренцию.
Я в ЦСКА сразу доносил до новых игроков мысль, что мы боремся только за первое место. И оно только одно.
Вот в Суперфинале Кубка России игроки «Зенита» уже практически доигрывали, но дух победителя все равно чувствовался.
– Дальше мотивировать их будет еще сложнее?
– Конечно! Семак с «Зенитом» сделал требл, но это уже история.
Прошлые победы забыты. Впереди новый сезон, где будут все так же требовать результата.
Но гегемония «Зенита» продолжается. Было время «Спартака», потом ЦСКА, а сейчас – «Зенита», – сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
Потом, при Слуцком, там вообще вырывали победы постоянно чуя конкурентов.
Никогда ЦСКА не брал чемпионат 3 раза подряд.
Так что непонятно о какой эре говорит Газзаев в плане ЦСКА, хоть конечно они всегда претенденты на титул, но не как Спартак в свое время или сейчас Зенит.
Победа "Зенита" в УЕФА - это победа "Зенита", а победа ЦСКА - победа всего российского футбола.
Понимать надо!
Спартачам не говорите, а то опять всё в пыли от старых труханов будет