Зобнин о Станковиче в «Спартаке»: «Топ‑футболист, железно в России его все знают. Добивался успехов в Венгрии и Сербии. Италию опустим. Неудачный опыт»
Роман Зобнин заявил, что хочет поработать с Деяном Станковичем.
Полузащитник «Спартака» прокомментировал назначение специалиста главным тренером в клуб.
– Он был топ‑футболистом. Железно в России его все знают. Как тренера знают меньше, но я лично знаю, что он добивался успехов в Венгрии и Сербии.
Очень хочется с ним поработать. Италию опустим. Неудачный опыт. Не знаю, какие там были обстоятельства.
Мне лично хочется с ним поработать.
– Ты же читал прессу. Кого только в «Спартак» ни сватали: и Станислава Саламовича [Черчесова], и Карпина, даже Юрана. И тут иностранец. Как вы, футболисты, к этому относитесь, когда рядом специалисты не хуже как минимум?
– Мы никак не относимся.
Мы можем только сплетничать и рассуждать, общаться друг с другом, но решение в любом случае принимает руководство.
– То есть если я спрошу, кого бы ты хотел, ты не ответишь?
– А зачем? Есть руководство, которое принимает решение.
Есть спортивный директор, который выбирает тренера. Мы только можем принимать все любые решения, – сказал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.