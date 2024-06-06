Зобнин о Станковиче в «Спартаке»: «Топ‑футболист, железно в России его все знают. Добивался успехов в Венгрии и Сербии. Италию опустим. Неудачный опыт»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Роман Зобнин Матч ТВ Футбол

Роман Зобнин заявил, что хочет поработать с Деяном Станковичем.

Полузащитник «Спартака» прокомментировал назначение специалиста главным тренером в клуб.

– Он был топ‑футболистом. Железно в России его все знают. Как тренера знают меньше, но я лично знаю, что он добивался успехов в Венгрии и Сербии.

Очень хочется с ним поработать. Италию опустим. Неудачный опыт. Не знаю, какие там были обстоятельства.

Мне лично хочется с ним поработать.

– Ты же читал прессу. Кого только в «Спартак» ни сватали: и Станислава Саламовича [Черчесова], и Карпина, даже Юрана. И тут иностранец. Как вы, футболисты, к этому относитесь, когда рядом специалисты не хуже как минимум?

– Мы никак не относимся.

Мы можем только сплетничать и рассуждать, общаться друг с другом, но решение в любом случае принимает руководство.

– То есть если я спрошу, кого бы ты хотел, ты не ответишь?

– А зачем? Есть руководство, которое принимает решение.

Есть спортивный директор, который выбирает тренера. Мы только можем принимать все любые решения, – сказал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

7 комментариев
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Ответ Nogoi89
Зачем опускать Италию?
Ну а чё она!?
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Поживём-увидим. Хотя если честно Слишковича жалко. Но Лукойл понять можно:2-й Карерра им не нужен, Питеру тоже.
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Зачем опускать Италию?
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с детства за Спартак!
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Спартак с ним опустит итальянские клубы, дайте только в еврокубки пробиться)
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Ответ Nogoi89
Зачем опускать Италию?
Это надо было в заголовке поставить без всего остального."Роман Зобнин :Италию опустим"
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