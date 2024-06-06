Зобнин о Станковиче в «Спартаке»: «Топ‑футболист, железно в России его все знают. Добивался успехов в Венгрии и Сербии. Италию опустим. Неудачный опыт»

Роман Зобнин заявил, что хочет поработать с Деяном Станковичем.

Полузащитник « » прокомментировал назначение специалиста главным тренером в клуб.

– Он был топ‑футболистом. Железно в России его все знают. Как тренера знают меньше, но я лично знаю, что он добивался успехов в Венгрии и Сербии.

Очень хочется с ним поработать. Италию опустим. Неудачный опыт. Не знаю, какие там были обстоятельства.

Мне лично хочется с ним поработать.

– Ты же читал прессу. Кого только в «Спартак» ни сватали: и Станислава Саламовича [Черчесова], и Карпина, даже Юрана. И тут иностранец. Как вы, футболисты, к этому относитесь, когда рядом специалисты не хуже как минимум?

– Мы никак не относимся.

Мы можем только сплетничать и рассуждать, общаться друг с другом, но решение в любом случае принимает руководство.

– То есть если я спрошу, кого бы ты хотел, ты не ответишь?

– А зачем? Есть руководство, которое принимает решение.

Есть спортивный директор, который выбирает тренера. Мы только можем принимать все любые решения, – сказал полузащитник «Спартака» .