Команда «Бизнес» Ротенберга и Медведева сыграет за 3-е место на Кубке Росконгресса, «Политика» Фетисова вышла в финал. Мостовой, Широков и Сычев играли в полуфинале

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«Политика» и Санкт-Петербург сыграют в финале турнира по хоккею на ПМЭФ.

Команды «Политика» и администрации Санкт-Петербурга вышли в финал Лига Ставок Кубка Росконгресса.

В первом полуфинале политики обыграли команду «Чемпион» (6:2). Дубль в составе победителей сделал заместитель начальника Управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев.

За «Политику» также сыграли двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, заместитель Министра сельского хозяйства России Андрей Разин, временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных и руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Также на лед вышли бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой, Роман Широков и Дмитрий Сычев.

Во втором полуфинале команда администрации Санкт-Петербурга победила команду «Бизнес» в серии буллитов. За бизнесменов сыграли главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг, председатель правления «Зенита» Александр Медведев, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих и олимпийский чемпион Сергей Светлов.

В состав администрации Санкт-Петербурга вошли председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор города Сергей Кропачев, бывший форвард сборной России Павел Погребняк, а также председатель Комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт‑Петербурга, серебряный призер Олимпийских игр по велоспорту Антон Шантырь.

Ворота команд на турнире защищали женщины-голкиперы Алена Ашина («Политика»), Варвара Бунькова («Чемпион»), Юлия Волкова (администрация Санкт-Петербурга), Валерия Меркушева и Надежда Морозова («Бизнес»).

6 июня в финале сыграют «Политика» и администрация Санкт-Петербурга, в матче за третье место – «Чемпион» и «Бизнес».

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12 комментариев
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Бояре изволили играть-с
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Как команда Ротенберга и Медведева может играть за какое-то там несчастное третье место? Им должны были присудить победу в турнире ещё до его начала.
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Названия как будто с палаты из дурки какой-то
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Жиру бесятся уроды......
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Сыграйте уже в подземной хоккейной арене в Геленджике.Зачем строили-то?)
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Ответ Eric_Cartman
Бояре изволили играть-с
А наш барин, как напьется, велит вынести на крыльцо кресло и ну общаться с крепостными... (С)
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+2
Кремлевский Гретцки где?Уже не тянет даже когда поддаются?)
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+1
Эх, жаль, что Бизнес не вышел в финал. Была бы вывеска крутая, любой результат можно на главную вывесить. Только представьте: "Политика вкатила Бизнесу пять. Бизнес отреагировал болезненно. Ротенберг побил клюшкой всех судей, а потом переключился на персонал. После окончания матча все фотографировались и обсуждали следующую встречу со сборной Индии по крикету" или что то в этом роде. Спортсу бы зашло, тысяч на десять комментов.
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разве они не знают, что спорт - вне политики
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Эх, а какая была бы вывеска на финал: Политика - Бизнес.
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