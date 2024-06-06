Команда «Бизнес» Ротенберга и Медведева сыграет за 3-е место на Кубке Росконгресса, «Политика» Фетисова вышла в финал. Мостовой, Широков и Сычев играли в полуфинале

«Политика» и Санкт-Петербург сыграют в финале турнира по хоккею на ПМЭФ.

Команды «Политика» и администрации Санкт-Петербурга вышли в финал Лига Ставок Кубка Росконгресса.

В первом полуфинале политики обыграли команду «Чемпион» (6:2). Дубль в составе победителей сделал заместитель начальника Управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев.

За «Политику» также сыграли двукратный олимпийский чемпион , заместитель Министра сельского хозяйства России Андрей Разин, временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных и руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Также на лед вышли бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой, Роман Широков и Дмитрий Сычев.

Во втором полуфинале команда администрации Санкт-Петербурга победила команду «Бизнес» в серии буллитов. За бизнесменов сыграли главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг, председатель правления «Зенита» Александр Медведев, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих и олимпийский чемпион .

В состав администрации Санкт-Петербурга вошли председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор города Сергей Кропачев, бывший форвард сборной России Павел Погребняк, а также председатель Комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт‑Петербурга, серебряный призер Олимпийских игр по велоспорту Антон Шантырь.

Ворота команд на турнире защищали женщины-голкиперы Алена Ашина («Политика»), Варвара Бунькова («Чемпион»), Юлия Волкова (администрация Санкт-Петербурга), Валерия Меркушева и Надежда Морозова («Бизнес»).

6 июня в финале сыграют «Политика» и администрация Санкт-Петербурга, в матче за третье место – «Чемпион» и «Бизнес».