Директор «Аль-Насра» Йерро намерен убедить Начо перейти в клуб. Футболисту обещают большой контракт (Relevo)
«Аль-Наср» намерен договориться о переходе Начо из «Реала».
О трансфере постарается договориться спортивный директор саудовского клуба Фернандо Йерро.
Как сообщает Relevo, подписание Начо – один из приоритетов Йерро, который уже звонил 34-летнему футболисту, чтобы попытаться убедить его перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Отмечается, что Йерро обещает игроку большой контракт, превышающий то, что футболист может получить в МЛС.
В прошедшем сезоне Начо провел 29 матчей в Ла Лиге.
6 кубков ЛЧ у мужика
Можно и в Аравию
Или остаться в родном Мадриде штамповать кубки дальше, рекорд за рекордом :)