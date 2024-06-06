Директор «Аль-Насра» Йерро намерен убедить Начо перейти в клуб. Футболисту обещают большой контракт (Relevo)

«Аль-Наср» намерен договориться о переходе Начо из «Реала».

О трансфере постарается договориться спортивный директор саудовского клуба .

Как сообщает Relevo, подписание – один из приоритетов Йерро, который уже звонил 34-летнему футболисту, чтобы попытаться убедить его перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Отмечается, что Йерро обещает игроку большой контракт, превышающий то, что футболист может получить в МЛС.

В прошедшем сезоне Начо провел 29 матчей в Ла Лиге.