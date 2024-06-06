Директор «Аль-Насра» Йерро намерен убедить Начо перейти в клуб. Футболисту обещают большой контракт (Relevo)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Фернандо Йерро высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Начо Фернандес Футбол

«Аль-Наср» намерен договориться о переходе Начо из «Реала».

О трансфере постарается договориться спортивный директор саудовского клуба Фернандо Йерро.

Как сообщает Relevo, подписание Начо – один из приоритетов Йерро, который уже звонил 34-летнему футболисту, чтобы попытаться убедить его перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Отмечается, что Йерро обещает игроку большой контракт, превышающий то, что футболист может получить в МЛС.

В прошедшем сезоне Начо провел 29 матчей в Ла Лиге.

6 комментариев
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Начо все выиграл
6 кубков ЛЧ у мужика
Можно и в Аравию
Или остаться в родном Мадриде штамповать кубки дальше, рекорд за рекордом :)
+7
-1
+6
У Начо 6 ЛЧ,у Меси 3.Очевидно что Начо>Меси
+6
-2
+4
Ответ Зеленский
У Начо 6 ЛЧ,у Меси 3.Очевидно что Начо>Меси
у Крооса ЧМ+6 ЛЧ - самый титулованный игрок в истории, по факту
+1
-1
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Ответ Leon Petov
у Крооса ЧМ+6 ЛЧ - самый титулованный игрок в истории, по факту
Так и есть.При том он взял ЧМ единолично уничтожив Бразилию,а не благодаря катарским пенкам
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