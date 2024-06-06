Ротенберг о легионерах в «Зените»: «Конкуренция – двигатель прогресса. Если они лучшие, они играют. Это решение тренера, кого выпускать»

Роман Ротенберг поделился мыслями о количестве легионеров в «Зените».

«Это развитие, конкуренция – двигатель прогресса. Если они выиграют на сегодняшний день конкуренцию у наших ребят, это решение тренера, кого выпускать.

Здесь играют лучшие, конкуренция – двигатель прогресса, если они на сегодняшний день лучшие, значит они играют. Нет молодых питерских ребят? Надо же их подготовить. Надеемся, что они будут играть на том же уровне по мастерству, по игровому мышлению.

Вы же понимаете, тренер всегда выведет лучшего игрока, если они будут так играть, они будут в составе», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.