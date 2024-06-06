Ротенберг о легионерах в «Зените»: «Конкуренция – двигатель прогресса. Если они лучшие, они играют. Это решение тренера, кого выпускать»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия КХЛ Роман Ротенберг лимит на легионеров Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг поделился мыслями о количестве легионеров в «Зените».

«Это развитие, конкуренция – двигатель прогресса. Если они выиграют на сегодняшний день конкуренцию у наших ребят, это решение тренера, кого выпускать.

Здесь играют лучшие, конкуренция – двигатель прогресса, если они на сегодняшний день лучшие, значит они играют. Нет молодых питерских ребят? Надо же их подготовить. Надеемся, что они будут играть на том же уровне по мастерству, по игровому мышлению.

Вы же понимаете, тренер всегда выведет лучшего игрока, если они будут так играть, они будут в составе», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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7 комментариев
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Комментарий удален модератором
Надо было еще пару раз сказать, что конкуренция это двигатель прогресса.
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Ложь. Конкуренция борьба до уничтожения.
А как быть с монополией (укрупнением капитала, когда "один" игрок захватывает весь рынок)?
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вот поэтому твой братан и сыграл 78 минут за 9 лет карьеры..
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Ответ Муся Никитова
Мне кажется ты ошибся. В зените легионеры выигрывают чемпионат и кубок. А спартак,динамо ,цска и тд ,нет) Кто позор? мск
А ротенберг сумашедший
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