Ромелу Лукаку: «Европейские клубы понимают: «Саудовская Аравия близко». Уровень будет только расти. Все больше футболистов будут стремиться там играть»
Ромелу Лукаку считает, что футболисты будут желать играть в Саудовской Аравии.
Бельгийский нападающий, который принадлежит «Челси», провел прошлый сезон в «Роме» на правах аренды.
Футболист дал понять, что может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.
«Уровень там будет только расти. До гораздо более высокого уровня, чем думают многие. Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там.
Инфраструктура еще нуждается в улучшении, но все ведущие европейские клубы понимают: «Саудовская Аравия близко».
Это уже видно по боксу, гольфу, «Формуле-1», – сказал Ромелу Лукаку.
Я не знаю по какому принципу аравия близко.
Стадионы на матчи полупустые, арабов не заставил идти на футбол даже кринж, у которого якобы 600 миллионов подписчиков)
Погодные условия ужасные, культуры боления нет, футбольных традиций нет и в обозримом будущем не будет.
Сгонять бюджетников на матчи тоже не вариант.
Аравия чисто для сбитых летчиков в плане заработать на жизнь.