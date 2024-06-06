Ромелу Лукаку: «Европейские клубы понимают: «Саудовская Аравия близко». Уровень будет только расти. Все больше футболистов будут стремиться там играть»

Ромелу Лукаку считает, что футболисты будут желать играть в Саудовской Аравии.

Бельгийский нападающий, который принадлежит « », провел прошлый сезон в «Роме» на правах аренды.

Футболист дал понять, что может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

«Уровень там будет только расти. До гораздо более высокого уровня, чем думают многие. Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там.

Инфраструктура еще нуждается в улучшении, но все ведущие европейские клубы понимают: «Саудовская Аравия близко».

Это уже видно по боксу, гольфу, «Формуле-1», – сказал .