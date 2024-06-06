Ромелу Лукаку: «Европейские клубы понимают: «Саудовская Аравия близко». Уровень будет только расти. Все больше футболистов будут стремиться там играть»

Теги Челси премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку считает, что футболисты будут желать играть в Саудовской Аравии.

Бельгийский нападающий, который принадлежит «Челси», провел прошлый сезон в «Роме» на правах аренды.

Футболист дал понять, что может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

«Уровень там будет только расти. До гораздо более высокого уровня, чем думают многие. Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там.

Инфраструктура еще нуждается в улучшении, но все ведущие европейские клубы понимают: «Саудовская Аравия близко».

Это уже видно по боксу, гольфу, «Формуле-1», – сказал Ромелу Лукаку.

20 комментариев
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Спойлернул, что кроме как в СА он уже нигде не нужен?
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Лукаку потихоньку собирает лыжи в сторону саудитов… пока уровень сопротивления в этой лиге не выше, чем в МЛС. Сейчас люди туда едут чилить и наслаждаться большими зарплатами, поэтому даже до среднего европейского уровня там ой как далеко.
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Боксу гольфу. Что-то новое или запятая пропала?)
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Уже открыто просит что бы дали денег и он к ним приедет)
Я не знаю по какому принципу аравия близко.
Стадионы на матчи полупустые, арабов не заставил идти на футбол даже кринж, у которого якобы 600 миллионов подписчиков)
Погодные условия ужасные, культуры боления нет, футбольных традиций нет и в обозримом будущем не будет.
Сгонять бюджетников на матчи тоже не вариант.
Аравия чисто для сбитых летчиков в плане заработать на жизнь.
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Лига сбитых летчиков.
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Так сказать- начал предвыборную кампанию.
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Намекает
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Лукаку молодец, в одиночку протащил Сити в финале ЛЧ
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Может хоть там больше чем на один сезон задержится в одном клубе ?!)
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Готовится к трансферу?
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В Китае тоже развивали проект футбол. Но что то пошло не так. В СА нет традиций футбольных,как в Европе. Прогноз. Надоест тупо тратить огромные деньги. Проект свернут через 3- 4 года. Лукаку и КДБ успеют заработать.
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Лет пять назад так про Китай говорили, не?
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Бред какой.Лига СА вообще никого не интересует кроме футболистов пенсионеров перед тем как повесить бутсы на гвоздь.
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Ответ Kirill Dmitriev
Спойлернул, что кроме как в СА он уже нигде не нужен?
про Андерлехт же говорил)
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Ответ FunyaFun
Лукаку потихоньку собирает лыжи в сторону саудитов… пока уровень сопротивления в этой лиге не выше, чем в МЛС. Сейчас люди туда едут чилить и наслаждаться большими зарплатами, поэтому даже до среднего европейского уровня там ой как далеко.
То-то Бензема с Неймаром голов на забивали, аж не сосчитать☝️🤣🤣🤣
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Ответ Рашпель793
Скаканёт уровень до топов там только в случае полной отмены лимита и приглашения толковых тренеров. С местными в составах не будет их лига в топе.
если развивать школы,возможно и вырастит,но очень длительное время нужно. Плюс никто не отменял, что местными могут стать как в сборных Германии и Франции различные африканские представители.
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Ответ Император Плутона
он там никогда не скаканет, все понимают, что там нет истории и выиграй ты хоть 20 чемпионств там, они все равно будут весить меньше,чем золото бундеслиги или даже голландии
А трофеи то при чём? Туда будто ради них едут ) Бабками заваливать игроков и набирать целые команды из топов, околотопов и уровень хочешь - не хочешь, а может скакануть, если набирать тех, кто не только бабло любит получать, но и играть тоже.
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Ответ Император Плутона
он там никогда не скаканет, все понимают, что там нет истории и выиграй ты хоть 20 чемпионств там, они все равно будут весить меньше,чем золото бундеслиги или даже голландии
средний уровень футболистов там на порядок выше, чем в рпл
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