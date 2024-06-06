Та о «Баварии»: «Байер» не хочет бесплатно потерять футболиста. Нужно подумать, стоит ли продлевать контракт или искать новый вызов»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу возможные трансферы Евро-2024 Джонатан Та Футбол

Джонатан Та прокомментировал информацию о возможном переходе в «Баварию».

«Понимаю, что хватает спекуляций. Мне приятно, что мою игру ценят и замечают и что меня связывают с большими клубами.

Понятно, что в какой-то момент мне придется принять решение.

«Байер» также сообщил мне об этом, потому что клуб не хочет бесплатно потерять футболиста.

Мне нужно подумать, стоит ли продлевать контракт или искать новый вызов.

Но сейчас все внимание сосредоточено на сборной и на том, чтобы мы добились успеха. Решение, вероятно, будет принято после Евро», – сказал защитник «Байера» Джонатан Та.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот бы в одной команде их собрать.
Джонатан Та
Майкл Эта
Самуэль Это’о
+4
0
+4
Ответ N. Vidich
А он уверен что в Баварии у него будет получаться так же? Или там присядет на скамейку, и в большой клуб уже не пойдёт.
Не попробует не узнает, а потом уже могут и не позвать.
+1
0
+1
Ответ N. Vidich
А он уверен что в Баварии у него будет получаться так же? Или там присядет на скамейку, и в большой клуб уже не пойдёт.
При всем уважении к Де Лигту, Ким, Упамекано, Дайер лучший из них. Полгода назад его брали бесплатно, сам недоумевал нахрен он нужен. ЛЧ показала насколько Дайер хорош или другие Цз не в форме
+1
0
+1
А он уверен что в Баварии у него будет получаться так же? Или там присядет на скамейку, и в большой клуб уже не пойдёт.
0
0
0
Как мне кажется самый лучший вариант для него остаться и стать легендой клуба, тем более Байер в лиге чемпионов. Думаю в Баварии он не заиграет и через год уйдет в середняк какой нибудь. Но дум решение уже принято
0
0
0
Сколько уже в Баварию топовых защитников перешло за последние года 4 и выхлопа особо не видно.
0
0
0
Ответ Детрит
Вот бы в одной команде их собрать. Джонатан Та Майкл Эта Самуэль Это’о
и тренировать поставить Этери Тутберидзе
0
0
0
Ответ Aibek Mak
Как мне кажется самый лучший вариант для него остаться и стать легендой клуба, тем более Байер в лиге чемпионов. Думаю в Баварии он не заиграет и через год уйдет в середняк какой нибудь. Но дум решение уже принято
Бавария даст более жирную личку
Вот допустим игрокам Ливера в финансовом плане нет смысла уходить в Сити. А вот суммарный зарплатный фонд игроков Баварии в 4 с лишним раза больше Байера.
0
0
0
Ответ Aibek Mak
Как мне кажется самый лучший вариант для него остаться и стать легендой клуба, тем более Байер в лиге чемпионов. Думаю в Баварии он не заиграет и через год уйдет в середняк какой нибудь. Но дум решение уже принято
Бельараби так же думал, что станет легендой клуба))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий