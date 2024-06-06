Та о «Баварии»: «Байер» не хочет бесплатно потерять футболиста. Нужно подумать, стоит ли продлевать контракт или искать новый вызов»

Джонатан Та прокомментировал информацию о возможном переходе в «Баварию».

«Понимаю, что хватает спекуляций. Мне приятно, что мою игру ценят и замечают и что меня связывают с большими клубами.

Понятно, что в какой-то момент мне придется принять решение.

«Байер» также сообщил мне об этом, потому что клуб не хочет бесплатно потерять футболиста.

Мне нужно подумать, стоит ли продлевать контракт или искать новый вызов.

Но сейчас все внимание сосредоточено на сборной и на том, чтобы мы добились успеха. Решение, вероятно, будет принято после Евро», – сказал защитник « » .