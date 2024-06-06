Ротенберг про требл «Зенита»: «Это пример для меня лично, для СКА, в любой ситуации добиваться побед. Огромная работа была проделана»

Теги Зенит Сергей Семак СКА КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг назвал требл «Зенита» примером для СКА.

Петербуржцы ранее выиграли Olimpbet Суперкубок России, Мир РПЛ и Фонбет Кубок России.

«Огромная работа была проделана, очень серьезный результат и это пример для всех, как нужно стремиться к победам.

Очень тяжелый сезон, было очень непросто, я знаю лично. Общался с Семаком много, со всей семьей «Зенита». Был очень тяжелый сезон, но это пример, что можно в любой ситуации добиться победы.

Это пример для меня лично, для СКА, для нас, для всех, в любой ситуации добиваться побед», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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12 комментариев
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Роман, если Вы вдруг тут сидите, знайте, Вы живая легенда! Спасибо за суперсерию с Беларусью. Мы доказали, что наш хоккей жив. Ждём такую же славную победу над Индией в Гималаях
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Готовый тамада для любых мероприятий. Может в паре с Третьяком работать, про катки и о том как корабли бороздят просторы большого театра...
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У Зенита был требл уРомки будет тремор.
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Нейросететь Ротенберг ДЖПТ выдала новый оригинальный текст. Хорошо хоть без упоминания какой-то системы
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Ответ Dragon Z
Вообще-то Зенит сделал дубль в сезоне.
Вообще-то сезон начинается матчем за Суперкубок.
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