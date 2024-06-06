Ротенберг про требл «Зенита»: «Это пример для меня лично, для СКА, в любой ситуации добиваться побед. Огромная работа была проделана»

Роман Ротенберг назвал требл «Зенита» примером для СКА.

Петербуржцы ранее выиграли Olimpbet Суперкубок России, Мир РПЛ и Фонбет Кубок России.

«Огромная работа была проделана, очень серьезный результат и это пример для всех, как нужно стремиться к победам.

Очень тяжелый сезон, было очень непросто, я знаю лично. Общался с Семаком много, со всей семьей «Зенита». Был очень тяжелый сезон, но это пример, что можно в любой ситуации добиться победы.

Это пример для меня лично, для СКА, для нас, для всех, в любой ситуации добиваться побед», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.