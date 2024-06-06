Мирра Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос», Конте возглавил «Наполи», баскетбольный ЦСКА – чемпион, Джокович может пропустить «Уимблдон», Загитова – посол Игр БРИКС и другие новости

1. Мирра Андреева впервые вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Арину Соболенко. Это первый полуфинал турнира «Большого шлема» для 17-летней теннисистки. В другом четвертьфинале Елена Рыбакина уступила Жасмин Паолини.

У мужчин Александр Зверев обыграл Алекса де Минаура и четвертый год подряд вышел в полуфинал.

Джокович перенес операцию на колене и пропустит минимум три недели. Новак может пропустить «Уимблдон».

2. Антонио Конте возглавил «Наполи». Контракт рассчитан до 2027 года.

3. ЦСКА стал 11-кратным чемпионом баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/24. В 5-м матче финальной серии плей-офф армейцы со счетом 66:55 обыграли УНИКС.

4. Кубок России сохранит формат в сезоне-2024/25. Пути РПЛ и регионов, двойное выбывание остаются.

5. Пишут, что «Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова с «Бешикташем». Переговоры с экс-игроком ЦСКА продолжаются, сумма перехода составит 4,5 млн евро. Агент Бахтиера заявил, что игрок не планирует возвращение в РПЛ.

6. UFC ищет замену на случай срыва поединка Макгрегор – Чендлер.

7. Слушания по делу о 115 нарушениях «Сити» начнутся в ноябре и продлятся 6 недель в закрытом режиме.

8. Акатьева, Жилина, Садкова, Игнатов, Савосин, Осокина и Грицаенко вошли в резервный состав сборной России на сезон-2024/25. Щербакова не попала в состав сборной России впервые за 8 лет, Трусова – впервые за 7.

9. «Реал» показал домашнюю форму на сезон-2024/25. Дизайн «отсылает к ДНК клуба».

10. Алина Загитова станет послом Игр БРИКС в Казани.

11. Спонсора «Ливерпуля» Standard Chartered обвинили в поддержке террористов. Банк провел транзакции на 9,6 млрд долларов с лицами, финансирующими «Хезболлу», ХАМАС, «Аль-Каиду»* и «Талибан»*.

12. Ямаль – на 1-м месте среди 100 претендентов на Golden Boy-2024 на данный момент. Гарначо – 3-й, Заир-Эмери, Йоро, Майну, Кубарси, Льюис – в топ-10, Гюлер – 19-й.

13. Латыпов, Логинов, Халили, Резцова, Наталия Шевченко, Казакевич и еще 26 биатлонистов вошли в основной состав сборной России на сезон-2024/25.

14. Экс-помощник Наваса подал жалобу в прокуратуру на вратаря. Он работал по 90 часов в неделю за 3200 евро в месяц наличными и жил в подвале без окон.

15. Денис Лебедев сообщил, что трэшток могут запретить на законодательном уровне: «Госдума уже это обсуждает».

16. Европейские сборные проводят товарищеские матчи перед Евро-2024. Испания забила 5 голов Андорре, Франция разгромила Люксембург (3:0) благодаря голу и двум ассистам Мбаппе, Норвегия крупно обыграла Косово (3:0), у Холанда хет-трик.

Цитаты дня.

Глава РФС Дюков: «В России падает интерес к европейскому футболу. За ЛЧ следит гораздо меньше болельщиков, интерес к Евро без нашей сборной уменьшился»

Аршавин о Безрукове и «денежках»: «Выскажу непопулярную позицию в «Зените»: шутка безобидная»

Роман Ротенберг: «Канада, США, финны деградируют в хоккее. От отсутствия России страдают. Как кончится СВО, нас вернут на международную арену. И мы будем сильнее»

Александр Медведев: «Зенит» догнал «Спартак» по победам подряд в чемпионате, теперь будет обгонять. Устают от поражений, от побед никогда не устанешь»

Тетюхин об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе: «Ну выйдут ребята в других костюмах. Что мы, не знаем, что они русские? А задницу надрать американцам при всех?»

Жирков о Евро-2024: «Россия бы спокойно попала, если бы не дисквалификация. Сейчас это не было бы проблемой»

Черчесов о сборной Казахстана: «Хотелось работать в русскоязычной среде. Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же»

* – запрещенные в России террористические организации.