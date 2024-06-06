Газзаев о тренере сезона: «Давайте Личку сделаем лучшим в Европе. Как Семак с треблом не попал в номинацию? Карпин с 8-го места, не работающий Ивич и Личка. За это увольняют»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Владимир Ивич Краснодар Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Валерий Газзаев высказал недовольство из-за приза тренеру сезона в РПЛ.

В номинации победил главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

«Только один момент на финише сезона мне не понравился. Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России? Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку?

Зато там есть Карпин с седьмого места, Ивич, который во второй части чемпионата вообще не работал, и Личка. Вообще-то за такие результаты увольняют.

Как можно допускать такие ошибки, какие совершило «Динамо»? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого «Динамо» проиграло «Краснодару».

Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы, а Семака – хотя бы в тройку в России введем!

Вы даже не представляете, насколько тяжело держать команду на самом высоком эмоциональном, тактическом, функциональном, психологическом уровне годами. Это настоящее искусство тренера.

И Семак его в полной мере проявил», – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

80 комментариев
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Да потому что с ресурсами Зенита любой физрук в России будет штамповать эти трофеи! Луческу и манчини не дадут соврать)
+79
-26
+53
Да хоспаде, пусть они там хоть до посинения друг друга номинируют, мы, так быть, утрёмся треблом. А если по факту, Семак не очень-то и заслужил лучшего тренера в этом году 😎
+41
-9
+32
Ответ NIK7478
Комментарий скрыт
Вообще то там был лютый сарказм, если что.
+16
-1
+15
Немного не по сути, а о том, у кого интверью берут.
Вчера в Белграде рубились в турнире, и на поле несколько раз такой симпатичный пёс выскочил. Сразу Валерий Георгиевич вспомнился. Приятная ностальгия)).
+11
0
+11
Личке просто дали утешительный приз.
+9
-1
+8
Ответ Владислав88
Потому что Семак даже хуже Карпина. Это все прекрасно понимают, кроме газпромовских далдонов
Это дешёвая демагогия.Смотри на результаты деятельности
+13
-6
+7
Ответ NIK7478
Комментарий скрыт
1. Спартак это "место заколдованное", а потому не конкурент.
2. Уровень состава Динамо уже разительно ниже уровня состава Зенита. То, что Динамо до последнего тура претендовало на "золото", в первую очередь "заслуга" Зенита, провалившего весну.
3. Краснодар, уволив Ивича, сам вычеркнул себя из претендентов. Да, видимость борьбы была, но не более. Фортуна выпендрёж Краснодару не простила.
+8
-1
+7
Ответ NIK7478
Комментарий скрыт
Мне понятно только одно - тебе в этом мире без чувства юмора и считывания очевидного сарказма очень тяжело живётся)
+7
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+6
Ответ demokrat62
Вообще удивительно конечно.Семаку который 6 раз подряд выйграл чемпионат не предлагают сборную тогда как абсолютно среднему тренеру Карпину предлагают
Потому что Семак даже хуже Карпина. Это все прекрасно понимают, кроме газпромовских далдонов
+14
-8
+6
Ответ Алешка Терминатор
У Лички не было ни вратарей, ни пачки негров за огромные народные миллиарды. "Лучший" тренер не всегда то же самое, что "занявший первое место".
Вот это поворот.

Эли Даса, Фабиан Бальбуэна, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Николас Маричаль, Диего Лаксальт. Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Жоао Пауло Бителло, Николя Муми Нгамалё, .

Все наши пацаны с двора)
+7
-1
+6
Ответ Алешка Терминатор
"Негры" и "негры за огромные народные миллиарды" - это разное.
Да-да . Как у лукойл своя нефть и газ. Не народная.
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0
+5
это приз зрительских симпатий...
для присуждения титула мисс Вселенная не надо опрашивать вселенную, достаточно свой двор...
+6
-2
+4
На самом деле, этот сезон был показателен,как Семак перестроить игру команды с учётом ушедших и пришедших. Получилось как получилось, где с долей везения,где то на индивидуальных качествах отдельных игроков. Применительно к этому сезону,он явно не лучший
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Семак это физрук. С таким составом надо с запасом огромным выигрывать везде. Реально удивил это тренер Динамо. Он и есть лучший.
+13
-9
+4
Ответ Алешка Терминатор
"Негры" и "негры за огромные народные миллиарды" - это разное.
Так ВТБ это гос. компания)) капец ты смешной)))
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+3
Ответ kilo_gilo
Да потому что с ресурсами Зенита любой физрук в России будет штамповать эти трофеи! Луческу и манчини не дадут соврать)
Как всегда вылезут с этими провалами Луческами и Манчини. Еще давайте вспомним как Бесков в 90-е с его это именем не выигрывал чемпионат России, наверное тренер так себе. А по сути дело обстоятельств, когда работали Луческу-Манчини, российский футбол был еще более-менее вменяемым и конкурентоспособным, а сам Зенит был в начале своего пути к званию ПРФ, хотя его стоило им выдать еще раньше. Семаку досталось время слабейшего чемпионата за всю историю, где у клубов не осталось нормальных рос.футболистов и качественных легов. Разумеется это не его вина, человек просто выкачал по максимуму все, что можно из этой ситуации
+9
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Давайте Газзаева сделаем лучшим в Европе, тем более, что его сын его так назвал.
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0
+2
Ответ сам ГазПром
а каждая кухарка управлять страной
Если вы знаете умные фразы, это не значит что их надо везде употреблять. При этом ещё и явно с не тем посылок, с которым В.И Ульянов её говорил.
+3
-1
+2
Ответ Проблемы Аршавина
Вот это поворот. Эли Даса, Фабиан Бальбуэна, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Николас Маричаль, Диего Лаксальт. Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Жоао Пауло Бителло, Николя Муми Нгамалё, . Все наши пацаны с двора)
Фамилии актеров латиноамериканского сериала )
+2
0
+2
Ответ dimitrii63
домашний требл 😂 вам в помощь, Семак при смене клуба пущай себя покажет, у иных и леша потный 🌟 героя "заслужил" 💯
При всем уважение, Семак так-то с Уфой результат дал, там без трансферов и всего такого
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Ответ fussballer
И Мусаева нет. А он привёл Краснодар к серебру!
Привел к серебру с золота.
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Ответ Виктор
Напомнить, с каким составом он весь первый свой сезон в Зените прошёл на первом месте?
Напомни вклад в то чемпионство трёх игроков, купленных зимой.
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Ответ Аслан Ильясов
Семак это физрук. С таким составом надо с запасом огромным выигрывать везде. Реально удивил это тренер Динамо. Он и есть лучший.
Так не играют решающие матчи. Проиграть можно, так играть нет

уж лучше Осинькину дайте
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Ответ demokrat62
Вообще удивительно конечно.Семаку который 6 раз подряд выйграл чемпионат не предлагают сборную тогда как абсолютно среднему тренеру Карпину предлагают
Семаку это не надо. И Газпрому совместительство не надо.
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Ответ Dynamite
Неужели кому-то непонятно, что Зенит взял этот чемпионат не благодаря, а вопреки? И по набранным очкам этот сезон был бы полностью провален, будь у питерцев хоть один действительно достойный конкурент. Решающий отрезок команда играла супер расслабленно, сколько очков они потеряли в последних 7 матчах сезона? Да, этого хватило для чемпионства, но разве это отличный результат, учитывая ресурсы Зенита? Вряд ли. Ах да, и кубок тут не при чем, награда даётся за результаты в РПЛ в этом сезоне, поэтому и предыдущие чемпионства не имеют значения. Ну а Личка, хоть и провалил главный матч, в целом, все равно вывел команду на новый уровень. Динамо выступило существенно выше изначальных ожиданий. Хотя сам бы я выбрал Ивича или Рахимова.
На какой новый уровень он вывел. По конспектам Шварца работал и то же третье место занял.
(Но у Шварца и футбол был симпатичнее, и 02/24 вмешались, как оправдание.)
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Ответ Аслан Ильясов
Семак это физрук. С таким составом надо с запасом огромным выигрывать везде. Реально удивил это тренер Динамо. Он и есть лучший.
Динаме с такими ресурсами нужно пропускать не на уровне Оренбурга и Балтики
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Ответ kilo_gilo
Да потому что с ресурсами Зенита любой физрук в России будет штамповать эти трофеи! Луческу и манчини не дадут соврать)
В те времена чемпионат совсем другой был, Семак вряд-ли бы тоже что-то зацепил когда итальянец с цыганом работали
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Вообще удивительно конечно.Семаку который 6 раз подряд выйграл чемпионат не предлагают сборную тогда как абсолютно среднему тренеру Карпину предлагают
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Ответ bombadil
Немного не по сути, а о том, у кого интверью берут. Вчера в Белграде рубились в турнире, и на поле несколько раз такой симпатичный пёс выскочил. Сразу Валерий Георгиевич вспомнился. Приятная ностальгия)).
Вы что делаете, козлы вонючие? (с)
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Ответ Nogoi89
А, где-то и с долей невезения и с судейскими ошибками против Зенита. И, последнее не я придумал, была статья про то, что зенит пострадал от судей больше всех в этом сезоне.
Статья была в "СЭ". Причём не было озвучено ни имя автора "экспертизы", ни список всех ошибок.
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