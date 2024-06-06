Газзаев о тренере сезона: «Давайте Личку сделаем лучшим в Европе. Как Семак с треблом не попал в номинацию? Карпин с 8-го места, не работающий Ивич и Личка. За это увольняют»

Валерий Газзаев высказал недовольство из-за приза тренеру сезона в РПЛ.

В номинации победил главный тренер «Динамо» .

«Только один момент на финише сезона мне не понравился. Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России? Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку?

Зато там есть с седьмого места, , который во второй части чемпионата вообще не работал, и Личка. Вообще-то за такие результаты увольняют.

Как можно допускать такие ошибки, какие совершило «Динамо»? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого « » проиграло « ».

Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы, а Семака – хотя бы в тройку в России введем!

Вы даже не представляете, насколько тяжело держать команду на самом высоком эмоциональном, тактическом, функциональном, психологическом уровне годами. Это настоящее искусство тренера.

И Семак его в полной мере проявил», – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.