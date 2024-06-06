Газзаев о тренере сезона: «Давайте Личку сделаем лучшим в Европе. Как Семак с треблом не попал в номинацию? Карпин с 8-го места, не работающий Ивич и Личка. За это увольняют»
Валерий Газзаев высказал недовольство из-за приза тренеру сезона в РПЛ.
В номинации победил главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
«Только один момент на финише сезона мне не понравился. Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России? Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку?
Зато там есть Карпин с седьмого места, Ивич, который во второй части чемпионата вообще не работал, и Личка. Вообще-то за такие результаты увольняют.
Как можно допускать такие ошибки, какие совершило «Динамо»? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого «Динамо» проиграло «Краснодару».
Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы, а Семака – хотя бы в тройку в России введем!
Вы даже не представляете, насколько тяжело держать команду на самом высоком эмоциональном, тактическом, функциональном, психологическом уровне годами. Это настоящее искусство тренера.
И Семак его в полной мере проявил», – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.
Вчера в Белграде рубились в турнире, и на поле несколько раз такой симпатичный пёс выскочил. Сразу Валерий Георгиевич вспомнился. Приятная ностальгия)).
2. Уровень состава Динамо уже разительно ниже уровня состава Зенита. То, что Динамо до последнего тура претендовало на "золото", в первую очередь "заслуга" Зенита, провалившего весну.
3. Краснодар, уволив Ивича, сам вычеркнул себя из претендентов. Да, видимость борьбы была, но не более. Фортуна выпендрёж Краснодару не простила.
Эли Даса, Фабиан Бальбуэна, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Николас Маричаль, Диего Лаксальт. Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Жоао Пауло Бителло, Николя Муми Нгамалё, .
Все наши пацаны с двора)
для присуждения титула мисс Вселенная не надо опрашивать вселенную, достаточно свой двор...
уж лучше Осинькину дайте
(Но у Шварца и футбол был симпатичнее, и 02/24 вмешались, как оправдание.)