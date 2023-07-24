Где смотреть Оренбург – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 26 июля
В среду, 26 июля, сыграют Оренбург и ЦСКА в рамках ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Газовик».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Оренбург – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 16:15 по московскому времени.
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