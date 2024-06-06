Черчесов о сборной Казахстана: «Задачи можно ставить перед Бразилией. Нужно четко понимать возможности. Задача – чтобы возможности выросли»

Теги Станислав Черчесов Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев Чемпионат.com Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов ответил на вопрос о задачах во главе сборной Казахстана.

Российский специалист возглавил национальную команду, сменив Магомеда Адиева на этом посту.

– Магомед Адиев добился с Казахстаном исторического результата. Не смущает ли вас, что эту планку будет тяжело повторить?

– Абсолютно нет.

Последние полтора года я был болельщиком Казахстана. Смотрел каждую игру Адиева, после каждой победы поздравлял. Сборная – это дело здесь и сейчас.

Мы пока даже не знаем, какая у нас будет группа в отборе на чемпионат мира. Когда узнаем группу, поймем, решаема ли задача. Сказать можно все что угодно.

Сейчас сборная будет базироваться в Алма-Ате, потому что в Астане на стадионе идет ремонт. А это нас лишает небольшого преимущества, потому что в Астане поле синтетическое, а в Алма-Ате – натуральное.

Все состоит из нюансов. Чемпионат мира – это чемпионат мира. Главное сейчас – подготовить команду к отбору через Лигу наций.

– То есть конкретная задача пока не ставилась?

– Задачи можно ставить перед сборной Бразилии. Мы же не знаем, что сборную Казахстана ждет дальше.

Нам нужно четко понимать наши возможности. Задача – сделать так, чтобы эти возможности выросли.

Конечно, если я в турнире с командой, значит, должен добиться максимума.

Но какой этот максимум – мы пока не знаем. Жаль, что нет возможности провести тренировочный сбор, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

56 комментариев
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Ну, начались словесные экзерсисы с видом на степь! Казахи,с почином!
+154
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+154
Начинается чванливость.
Футбол нацелен на результат, за это и деньги платят.
Черчесов: "Мы играем без задач, как артисты театра"
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-1
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Классика )
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Как я скучал по толковому словарю Черчесова
+15
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так, вычеркиваем ещё одно слово - "задачи"
+15
0
+15
Ответ Кирилл Смирнов
Ну, начались словесные экзерсисы с видом на степь! Казахи,с почином!
😂
+13
-2
+11
Ответ Кирилл Смирнов
Ну, начались словесные экзерсисы с видом на степь! Казахи,с почином!
* на горы. В Алматы же базируются)
+11
0
+11
Ответ Karamzin
так, вычеркиваем ещё одно слово - "задачи"
Не задачи, а целеустремления)
+8
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+8
Как бабло огромное стричь с Казахстана так норм, а как цели перед ним ставить - нет
+8
0
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уже начинается))))))), группа,задачи ..... Сейчас казахи вернуться с ним в прошлое на лет 10..
+10
-2
+8
Начал каламбурить ) записываем)
+7
0
+7
Понеслась
+7
0
+7
Ответ Jannon
* на горы. В Алматы же базируются)
Не горы, а сильно возвышенная местность
+7
-1
+6
Душнила mode - on
+5
0
+5
Ответ Вадим Сидоров
Начинается чванливость. Футбол нацелен на результат, за это и деньги платят. Черчесов: "Мы играем без задач, как артисты театра"
Во-первых, здравствуйте. Забудьте это слова результат. Нет больше такого слова в Казахстане. Есть две составляющие успеха: моральное состояние и эмоциональное. Вот как раз в моральном и эмоциональном плане он сделает Казахстан чемпионом мира. И неважно, что не попадёт на ЧМ. Морально Казахстан всех победит и будет смотреть ЧМ с высоко поднятой головой.
+5
-1
+4
Ответ Вадим Сидоров
Начинается чванливость. Футбол нацелен на результат, за это и деньги платят. Черчесов: "Мы играем без задач, как артисты театра"
Тяжело сказать, какой результат должен быть у Казахстана в отборе на ЧМ. Шансов объективно 0 даже на выход в какие-то стыки, мест слишком мало.

Условное 3 место в группе, наверно, стоит как задача по контракту. Но такое озвучивать - ну такое себе
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О, сейчас он казахов научит по-русски говорить))
+2
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Успел кумыса выпить.
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Если себя,не похвалит, это не Черчесов.
+2
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Больше соломки Стас!
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+1
Не задача, а боевой приказ
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Ответ Jannon
* на горы. В Алматы же базируются)
Во-первых, я вас приветствую . Ине в Алматы, а в столице этого прекрасного государства 😁
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Не понял, он сказал что задач не ставит, и сразу же задачи ставит )
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В полку афоризмов от командира прибыло.
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Нормально подстелил даже не начав работать
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– Задачи можно ставить перед сборной Бразилии- сказал усатый гигачад.
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Рука/лицо
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Черчесов: "Задачи бывают боевыми, а у нас цель. Цель - не обделаться"
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Ответ goshforever
Тяжело сказать, какой результат должен быть у Казахстана в отборе на ЧМ. Шансов объективно 0 даже на выход в какие-то стыки, мест слишком мало. Условное 3 место в группе, наверно, стоит как задача по контракту. Но такое озвучивать - ну такое себе
Черечесов же сказал, что оценивать шансы Казахстана можно лишь после жеребьевки, когда буду известны его соперники!
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причем здесь бразилия) даже если вдруг бы и назначили туда был бы тоже провал как будет с казахстаном)
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