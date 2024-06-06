Черчесов о сборной Казахстана: «Задачи можно ставить перед Бразилией. Нужно четко понимать возможности. Задача – чтобы возможности выросли»

Станислав Черчесов ответил на вопрос о задачах во главе сборной Казахстана.

Российский специалист возглавил национальную команду, сменив Магомеда Адиева на этом посту.

– Магомед Адиев добился с Казахстаном исторического результата. Не смущает ли вас, что эту планку будет тяжело повторить?

– Абсолютно нет.

Последние полтора года я был болельщиком Казахстана. Смотрел каждую игру Адиева, после каждой победы поздравлял. Сборная – это дело здесь и сейчас.

Мы пока даже не знаем, какая у нас будет группа в отборе на чемпионат мира. Когда узнаем группу, поймем, решаема ли задача. Сказать можно все что угодно.

Сейчас сборная будет базироваться в Алма-Ате, потому что в Астане на стадионе идет ремонт. А это нас лишает небольшого преимущества, потому что в Астане поле синтетическое, а в Алма-Ате – натуральное.

Все состоит из нюансов. Чемпионат мира – это чемпионат мира. Главное сейчас – подготовить команду к отбору через Лигу наций.

– То есть конкретная задача пока не ставилась?

– Задачи можно ставить перед сборной Бразилии. Мы же не знаем, что сборную Казахстана ждет дальше.

Нам нужно четко понимать наши возможности. Задача – сделать так, чтобы эти возможности выросли.

Конечно, если я в турнире с командой, значит, должен добиться максимума.

Но какой этот максимум – мы пока не знаем. Жаль, что нет возможности провести тренировочный сбор, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.