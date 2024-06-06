Чернов о Промесе: «Спартак» сильно потерял в качестве игры. Квинси мог принести в копилку 5-6 очков. Я ему писал, но кажется, что он не прочитал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Никита Чернов ТАСС Футбол

Никита Чернов считает, что без Квинси Промеса ухудшилось качество игры «Спартака».

Квинси Промес не играл во второй части. Сильно ли это сказалось на коллективе и на результатах?

– Понимаем, что Квинси является тем человеком, который может создать гол из ничего. Я думаю, что он сильно помог бы во второй части сезона.

В качестве игры мы точно сильно потеряли с его отсутствием. Думаю, что пять-шесть очков он мог бы принести в копилку клуба.

– Общались ли вы с ним лично?

– Я ему написал, спросил, как дела, когда вернется.

Но мне кажется, что он не прочитал мое сообщение. В прошлом месяце писал, – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.

Суд в Амстердаме заочно осудил Квинси Промеса на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма.

Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

10 комментариев
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в ситуации с Промесом "Спартак" потерял как в качестве игры, так и в репутационном плане
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Крутая атмосфЭра
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квинси тренируется,в фанатских чатах Спартака, написал, скоро
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Ответ Celsius
Комментарий удален модератором
Кто плюсует этот бред? Есть подтверждение зависимости Чернова?
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Ответ Уся Ваткин
в ситуации с Промесом "Спартак" потерял как в качестве игры, так и в репутационном плане
Комментарий удален модератором
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