Чернов о Промесе: «Спартак» сильно потерял в качестве игры. Квинси мог принести в копилку 5-6 очков. Я ему писал, но кажется, что он не прочитал»

Никита Чернов считает, что без Квинси Промеса ухудшилось качество игры «Спартака».

– не играл во второй части. Сильно ли это сказалось на коллективе и на результатах?

– Понимаем, что Квинси является тем человеком, который может создать гол из ничего. Я думаю, что он сильно помог бы во второй части сезона.

В качестве игры мы точно сильно потеряли с его отсутствием. Думаю, что пять-шесть очков он мог бы принести в копилку клуба.

– Общались ли вы с ним лично?

– Я ему написал, спросил, как дела, когда вернется.

Но мне кажется, что он не прочитал мое сообщение. В прошлом месяце писал, – сказал защитник « » .

Суд в Амстердаме заочно осудил Квинси Промеса на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма.

Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.