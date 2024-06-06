Чернов о Промесе: «Спартак» сильно потерял в качестве игры. Квинси мог принести в копилку 5-6 очков. Я ему писал, но кажется, что он не прочитал»
Никита Чернов считает, что без Квинси Промеса ухудшилось качество игры «Спартака».
– Квинси Промес не играл во второй части. Сильно ли это сказалось на коллективе и на результатах?
– Понимаем, что Квинси является тем человеком, который может создать гол из ничего. Я думаю, что он сильно помог бы во второй части сезона.
В качестве игры мы точно сильно потеряли с его отсутствием. Думаю, что пять-шесть очков он мог бы принести в копилку клуба.
– Общались ли вы с ним лично?
– Я ему написал, спросил, как дела, когда вернется.
Но мне кажется, что он не прочитал мое сообщение. В прошлом месяце писал, – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.
Суд в Амстердаме заочно осудил Квинси Промеса на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма.
Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
И гражданин начальник уши навострил.
И вот остался я навеки виноватый:
В карманах пусто и всю жизнь я загубил..."