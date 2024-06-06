Ундав – Мюллеру: «Я побрею тебя налысо, если Германия выиграет Евро»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Евро-2024 Томас Мюллер Дениз Ундав Футбол

Дениз Ундав пообещал побрить налысо Томаса Мюллера в случае выигрыша Евро.

Полузащитник сборной Германии обратился к болельщикам в преддверии турнира 

«Мы станем чемпионами Европы! Чтобы достичь цели, нам нужна ваша поддержка.

И Томасу Мюллеру: если мы станем чемпионами Европы, я побрею тебя налысо», – сказал Дениз Ундав.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Немецкая команда сыграет в группе A вместе со сборными Швейцарии, Венгрии и Шотландии.

8 комментариев
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Оригинально.Как правило обещают побрить налысо себя.
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Как только лысым станет можно и в тренеры сразу)
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Какой Мюллер позитивный
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А Ундав не прибурел? Может он и Нагельсмана побреет?
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Удачи Ундаву и бундестим
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Класс, чувак ничем не рискует)
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А нормальный парикмахер никому не нужен .....
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