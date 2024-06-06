Ундав – Мюллеру: «Я побрею тебя налысо, если Германия выиграет Евро»
Дениз Ундав пообещал побрить налысо Томаса Мюллера в случае выигрыша Евро.
Полузащитник сборной Германии обратился к болельщикам в преддверии турнира
«Мы станем чемпионами Европы! Чтобы достичь цели, нам нужна ваша поддержка.
И Томасу Мюллеру: если мы станем чемпионами Европы, я побрею тебя налысо», – сказал Дениз Ундав.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
Немецкая команда сыграет в группе A вместе со сборными Швейцарии, Венгрии и Шотландии.