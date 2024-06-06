Глава «Локомотива»: «Дзюба – один из лучших игроков в истории российского футбола. Поддерживает интерес к индустрии. Мы будем иметь другой рисунок игры»

Юрий Нагорных назвал Артема Дзюбу одним из лучших футболистов в истории России.

«Локомотив» ранее сообщил, что нападающий покидает клуб.

– Уже не секрет, что Дзюба покинет «Локомотив». Почему у него не получилось задержаться в команде на долгий срок и стать, как вы надеялись, лучшим бомбардиром в истории России именно в красно-зеленой форме?

– Знаете, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за эти полтора года, проведенные в « ». Это точно были не худшие полтора года в его карьере.

Получился очень интересный период в истории жизни нашего клуба, в который Артем ярко вписал свои строчки. Он помог «Локомотиву» выбраться из сложной ситуации, в которой мы оказались в прошлом сезоне, прекрасно провел его весеннюю часть, был очень мотивирован.

А когда Артем замотивирован, он может горы свернуть. Играл очень позитивную роль в раздевалке, в настрое молодых футболистов, в сплочении команды.

В завершившемся сезоне первую половину чемпионата Артем также играл достаточно достойно и цементировал команду.

Дальше случилась небольшая травма, которая не позволила выполнить необходимый объем подготовки к весне. Собственно, весенняя часть целиком получилась не такой, как он хотел, как хотел клуб.

Но еще раз хочу сказать Артему спасибо. Он выдающийся футболист, форвард, один из лучших игроков в истории российского футбола.

– Так почему тогда он покидает «Локомотив»?

– Спорт – это достаточно жесткая сфера деятельности, где иногда принимаются определенные решения. И такое было принято – наше совместное сотрудничество не продолжать.

Это не значит, что Артем заканчивает свою карьеру, наоборот, думаю, что это решение мотивирует к тому, чтобы в очередной раз перезагрузить себя и продолжить развитие.

«Локомотив» же сегодня будет иметь несколько другую манеру, иной рисунок игры.

При этом многие наши болельщики переживают, сожалеют, что наша совместная работа с Артемом получилась быстротечной.

Я прекрасно отношусь к Дзюбе, как к уникальному спортсмену, незаурядному и яркому человеку, который во многом поддерживает интерес к нашему футболу, его индустрии.

Не исключаю, что, может быть, в другом качестве мы с Артемом еще посотрудничаем, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.