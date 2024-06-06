Глава «Локомотива»: «Дзюба – один из лучших игроков в истории российского футбола. Поддерживает интерес к индустрии. Мы будем иметь другой рисунок игры»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Матч ТВ Футбол

Юрий Нагорных назвал Артема Дзюбу одним из лучших футболистов в истории России.

«Локомотив» ранее сообщил, что нападающий покидает клуб.

– Уже не секрет, что Дзюба покинет «Локомотив». Почему у него не получилось задержаться в команде на долгий срок и стать, как вы надеялись, лучшим бомбардиром в истории России именно в красно-зеленой форме?

– Знаете, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Артема за эти полтора года, проведенные в «Локомотиве». Это точно были не худшие полтора года в его карьере.

Получился очень интересный период в истории жизни нашего клуба, в который Артем ярко вписал свои строчки. Он помог «Локомотиву» выбраться из сложной ситуации, в которой мы оказались в прошлом сезоне, прекрасно провел его весеннюю часть, был очень мотивирован.

А когда Артем замотивирован, он может горы свернуть. Играл очень позитивную роль в раздевалке, в настрое молодых футболистов, в сплочении команды.

В завершившемся сезоне первую половину чемпионата Артем также играл достаточно достойно и цементировал команду.

Дальше случилась небольшая травма, которая не позволила выполнить необходимый объем подготовки к весне. Собственно, весенняя часть целиком получилась не такой, как он хотел, как хотел клуб.

Но еще раз хочу сказать Артему спасибо. Он выдающийся футболист, форвард, один из лучших игроков в истории российского футбола.

– Так почему тогда он покидает «Локомотив»?

– Спорт – это достаточно жесткая сфера деятельности, где иногда принимаются определенные решения. И такое было принято – наше совместное сотрудничество не продолжать.

Это не значит, что Артем заканчивает свою карьеру, наоборот, думаю, что это решение мотивирует к тому, чтобы в очередной раз перезагрузить себя и продолжить развитие.

«Локомотив» же сегодня будет иметь несколько другую манеру, иной рисунок игры.

При этом многие наши болельщики переживают, сожалеют, что наша совместная работа с Артемом получилась быстротечной.

Я прекрасно отношусь к Дзюбе, как к уникальному спортсмену, незаурядному и яркому человеку, который во многом поддерживает интерес к нашему футболу, его индустрии.

Не исключаю, что, может быть, в другом качестве мы с Артемом еще посотрудничаем, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

14 комментариев
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Ответ MikhaL
Уж очень дипломатичные ответы.
Ну вряд ли глава СД клуба может сказать "Дзюба старый, не скоростной, а мы больше не играем в "вешай на столба", а спокойно весной выигрывали матчи с Глушенковым и Сулеймановым". Хотя суть в этом.
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Уж очень дипломатичные ответы.
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Локомотивцы, переживаете?) Сожалеете?) что-то мне подсказывает, что не совсем.
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Ответ Evincive
Один из лучших игроков в истории российского футбола - это крутой перебор.
Количество голов за карьеру говорит, что не перебор. Больше него - только Кержаков, на 4 гола больше забил.
Из ныне играющих россиян только Смолов и Кокорин забили больше 100, но намного меньше Дзюбы, и что-то мне подсказывает - не догонят.
Из ближайших, кто может в скором времени перейти отметку "100 голов" - Чалов, Комличенко, Соболев. Им всем не меньше 26 лет, так что не факт, что успеют добить до 200.
Так что может быть и не лучший (даже скорее всего), но то, что один из лучший - не перебор, а просто факт.
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Один из лучших игроков в истории российского футбола - это крутой перебор.
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Спасибо Артему за пользу команде и удачи в новом клубе.
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Скинули 💩.. и полегчало..Можно похвалить)
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Ответ mr.pravda07861
Локомотивцы, переживаете?) Сожалеете?) что-то мне подсказывает, что не совсем.
То, что Дзюба в прошлом и начале этого года принёс пользу - факт. Но он не молодеет, и разойтись сейчас, не продлив контракт - правильное решение.
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Ответ Даниил1981
Ни одного честного ответа . Слили ветерана из за его токсичности , а теперь воспевают как уникального атлета . Лицемерие
Да какой токсичности? Ему в августе 36 (!) лет, а чем старше, тем дольше игрок восстанавливается и набирает форму (а тут ещё и травма случилась), скорости у него давно уже нет, и просто - какой смысл его продлевать? Спасибо, что был 1,5 года с нами, но дальше - без тебя, будем искать других, помоложе и побыстрее, вот и всё.
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