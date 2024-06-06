Адамов о «Зените» как лучшей команде в истории России: «За последние 20 лет – 100%. Когда «Спартак» феерил? До начала 2000-х»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Денис Адамов Футбол

Денис Адамов ответил, является ли «Зенит» лучшей командой в истории России.

В прошедшем сезоне петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл РПЛ. Кроме того, «Зенит» одержал победу в Фонбет Кубке России.

– Какие у вас эмоции от этого «золотого» сезона?

– Эмоции потрясающие, самые положительные. Мы все очень рады.

Учитывая то, насколько тяжело для нас складывался сезон, насладиться всеми этими результатами в конце – это самое приятное.

– Можно ли после такого сезона сказать, что «Зенит» – это лучшая команда в российской истории?

– За последние 20 лет – 100%.

Когда «Спартак» феерил? До начала 2000-х. Еще в сезоне-2016/17 они чемпионами были.

В современной России, понятное дело, «Зенит» – фаворит, – сказал вратарь «Зенита» Денис Адамов.

Третий золотой дубль «Зенита»! И первый домашний требл в истории

95 комментариев
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Ответ Артём Алёшин
20 лет? Это с 2004 года то зенит лучший 😂
С 2004-го кто угодно лучший, но точно не Спартак ))
+33
-14
+19
Ответ Оригинальный Ник
Спартак феерил в группе ЛЕ, когда умудрился с Лестером и Наполи выйти из группы. Про питерское порно с Брюгге в главной роли напоминать не надо
А про выигранный турнир в 2008-м тоже напоминать не будем?
+18
-3
+15
Ответ Рашпель793
С 2004-го кто угодно лучший, но точно не Спартак ))
А причем тут Спартак?))
+25
-11
+14
Ответ Оригинальный Ник
Спартак феерил в группе ЛЕ, когда умудрился с Лестером и Наполи выйти из группы. Про питерское порно с Брюгге в главной роли напоминать не надо
И в первых трёх турах в прошлом сезоне. Да и не только в прошлом. Кубок же за это полагается?
+12
0
+12
Ответ Вадим Серегин
удивительно, как сопляки, которым самим лет 20, могут судить о таких временных периодах. Можно выглядеть поумнее, - просто промолчать.
есть такая штука - история. изучаешь её и судишь о прошедших временах

очевидно, что в 90х Спартак доминировал. как очевидно и то, что последние 20 лет он нифига не доминирует. не надо быть гением или прожить 100 лет чтобы это понимать и об этом рассуждать
+10
-1
+9
Ответ jeckk
Реакция у питерских на Спартак не однозначная. Значит ссат
Кого там ссать,вы с 2012 в Питере не выигрывали и почти ежегодные 5:0;5:1;5:2:7:1...,фантазёр
+12
-4
+8
Ответ Mohnatiy
А, кстати, почему в Питере чуть что, так сразу Москву и Спартак вспоминают? С чего бы это вдруг?
Я не в Питере, в Якутске живу. Почему я тут вспомнил Спартак? Наверное потому что он есть в заголовке и в тексте?
+14
-6
+8
Ответ Артём Алёшин
А причем тут Спартак?))
При том, что ты спартач и в новости речь не только про Зенит, но и про Спартак. Так что повторю. С 2004-го кто угодно лучший, будь то Рубин, Зенит, ЦСКА, Локо, но точно не Спартак :)
+13
-5
+8
Так и где он не прав?) По числу титулов за последние 20 лет , Зенит действительно лучшая команда.
+10
-2
+8
Ответ Alestern
искусственная газпромовская игрушка :).. так можно делать "чемпионом" бесконечно кого угодно... А вообще, будет справедливо, если когда нибудь потом у зенита аннулируют все его "трофеи", кроме настоящего чемпионства во времена СССР... все остальные его внутренние "трофеи" - пшик... Даже победа в КУ вызывает подозрение, в отличие от победы того же ЦСКА...
я точно также могу сказать про чемпионства любого клуба
+8
-2
+6
Блогадаря зенит и цска о российском футболе узнавали европа.
+13
-7
+6
По внутренним трофеям – наравне со Спартаком плюс-минус, но двух еврочашек нет ни у кого, так что не просто за 20 лет, а за всю российскую историю справедливо лучший клуб 😎
+11
-6
+5
Ответ Alestern
наивный :)... например все победы Спартака (в его лучшие годы) были настоящими и без всяких больших денег и крупных спонсоров!...а зенит с такими финансами только тем и занимается, что позорит страну в еврокубках (только внутри страны и горазд "побеждать", закупив сборную Бразилии) ..Спартак себе такого не позволял никогда, будучи флагманом российского футбола, за что и получил тогда уважение и признание в Европе...и повторюсь, даже не имея огромных финансов...
считаешь, что ты что-то умное написал?
а если отбросить твои обиды от того, что твой клуб ничего не может, то тебе и написать-то нечего
+5
0
+5
Ответ Оригинальный Ник
Не будем, это ни на что не влияет. У ЦСКА тоже есть кубок УЕФА, но ЦСКА не считают лучшим клубом за последние 20 лет
Ну так ЦСКА на втором месте после Зенита) а Спартак вообще где то там после Рубина)
+5
0
+5
Ответ zrada prada
Ну понятно он правды не скажет , потом перейдёт куда нибудь и всю подноготную выдаст как Круговой
А какую подноготную выдал Круговой?Что он за спинами руководства подписал контракт?Что он не смог выиграть конкуренцию?Что Вендел опаздывает на сборы и его штрафуют,так это всем итак было известно.Только Вендел выходит и лучший на поле...он сделал матч со Спартаком 1:3 в Москве,а для кого-то бразильца из 2-ой лиги Германии не вытеснить из состава проблема.
+6
-1
+5
Ответ Mi}{AH
Показатель и мерило для клубов должен быть один - выигранный Еврокубок.
У Зенита их два)
+6
-2
+4
Я уж думал, Ромку кто-то откапал или в метро встретил(
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Соболев
Мало кто знает и вспомнит кто такой Адамов
Мало кто знает и вспомнит когда Спартак брал два чемпионства подряд
+13
-10
+3
20 лет? Это с 2004 года то зенит лучший 😂
+18
-15
+3
Ответ Оригинальный Ник
Спартак феерил в группе ЛЕ, когда умудрился с Лестером и Наполи выйти из группы. Про питерское порно с Брюгге в главной роли напоминать не надо
И через двадцать лет будут слагать легенды о том как Наполи обыграли...)
+3
0
+3
Ответ Alestern
пoганый клуб.. у большинства наверное рвотный рефлекс подступает когда говорят или пишут про зенит...
Вот же тебя плющит от Зенита. С десяток последних постов про Зенит. Так и пытаешься как-то оскорбить, думая, что остроумно получается.
+2
0
+2
Ответ Артём Алёшин
Рад за вас, вот я и говорю как может быть за 20 лет зенит лучшим) про Спартак я не говорил) просто факты)
Как может быть лучшим? Ну так посчитай чемпионства, кубки, суперкубки, выступления в еврокубках, победу в кубке УЕФА, суперкубке УЕФА ))
+2
0
+2
Ответ fcsmldream
По результатам может и так, но какой ценой? Огромные вливания бабла, работа в кабинетах. Поэтому зенит не имеет никакого уважения! Я рубин 2008/09 и цска времен слуцкого больше уважаю, чем полит проект
спартак влил более лярда, про кабинеты совсем смешно)
90-е при помощи Колоскова, смена на Будогосского при крайнем чемпионстве, про Погосыча, который 40 лет в РФС уже промолчу)
+2
0
+2
Ответ Оригинальный Ник
Не будем, это ни на что не влияет. У ЦСКА тоже есть кубок УЕФА, но ЦСКА не считают лучшим клубом за последние 20 лет
Ахах, ну конечно на вас это никак не влияет, у вас только легендарные матчи с Легией и Санкт-Галленом, Аеком помнятся))
А то что ЦСКА был как минимум 10 лет топом, с 6 чемпионствами, кубками и кубком УЕФА это и без тебя решат
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Соболев
Мало кто знает и вспомнит кто такой Адамов
Я подумал речь про Романа.
+2
0
+2
Ответ Ювентиниус
Блогадаря зенит и цска о российском футболе узнавали европа.
🤣🤣🤣🤣
+7
-5
+2
Забавно московцев плющит от очевидного факта
+1
0
+1
Ответ Alestern
зениту до легендарности Спартака топать и топать еще ))... зениту никогда не бывать народной командой, никогда его не будут так любить, как любят Спартак по всей стране!... зенит - клуб однодневка... сегодня он есть, а завтра про него все забыли навсегда... Потому что искусственное никому не нужно...
Да ради бога, никто вашу народность не оспаривает. Вы же великие обладатели, великих полуеврокубков. Витайте дальше в облаках, продолжайте смотреть на всех свысока. А Зенит будет просто выигрывать.
+3
-2
+1
Уверен, что Зенит Спалети и ЦСКА тех времени дали бы прикурить нынешнему Зениту. Тогда была конкуренция, поэтому и доминации одной команды не было как сейчас
+1
0
+1
В нулевые и первую половину десятых топом в РПЛ был ЦСКА!
+4
-3
+1
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