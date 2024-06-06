Адамов о «Зените» как лучшей команде в истории России: «За последние 20 лет – 100%. Когда «Спартак» феерил? До начала 2000-х»

Денис Адамов ответил, является ли «Зенит» лучшей командой в истории России.

В прошедшем сезоне петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл . Кроме того, « » одержал победу в Фонбет Кубке России.

– Какие у вас эмоции от этого «золотого» сезона?

– Эмоции потрясающие, самые положительные. Мы все очень рады.

Учитывая то, насколько тяжело для нас складывался сезон, насладиться всеми этими результатами в конце – это самое приятное.

– Можно ли после такого сезона сказать, что «Зенит» – это лучшая команда в российской истории?

– За последние 20 лет – 100%.

Когда « » феерил? До начала 2000-х. Еще в сезоне-2016/17 они чемпионами были.

В современной России, понятное дело, «Зенит» – фаворит, – сказал вратарь «Зенита» .

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