Адамов о «Зените» как лучшей команде в истории России: «За последние 20 лет – 100%. Когда «Спартак» феерил? До начала 2000-х»
Денис Адамов ответил, является ли «Зенит» лучшей командой в истории России.
В прошедшем сезоне петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл РПЛ. Кроме того, «Зенит» одержал победу в Фонбет Кубке России.
– Какие у вас эмоции от этого «золотого» сезона?
– Эмоции потрясающие, самые положительные. Мы все очень рады.
Учитывая то, насколько тяжело для нас складывался сезон, насладиться всеми этими результатами в конце – это самое приятное.
– Можно ли после такого сезона сказать, что «Зенит» – это лучшая команда в российской истории?
– За последние 20 лет – 100%.
Когда «Спартак» феерил? До начала 2000-х. Еще в сезоне-2016/17 они чемпионами были.
В современной России, понятное дело, «Зенит» – фаворит, – сказал вратарь «Зенита» Денис Адамов.
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очевидно, что в 90х Спартак доминировал. как очевидно и то, что последние 20 лет он нифига не доминирует. не надо быть гением или прожить 100 лет чтобы это понимать и об этом рассуждать
а если отбросить твои обиды от того, что твой клуб ничего не может, то тебе и написать-то нечего
90-е при помощи Колоскова, смена на Будогосского при крайнем чемпионстве, про Погосыча, который 40 лет в РФС уже промолчу)
А то что ЦСКА был как минимум 10 лет топом, с 6 чемпионствами, кубками и кубком УЕФА это и без тебя решат