Мбаппе посвятил гол умершему дяде. Форвард Франции забил и сделал 2 передачи в матче с Люксембургом

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига товарищеские матчи (клубы) сборная Люксембурга по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе посвятил гол умершему дяде.

Сборная Франции обыграла команду Люксембурга (3:0) в товарищеском матча.

Форвард французской команды Килиан Мбаппе забил гол и сделал две результативных передачи в этой игре.

Забив мяч на 85-й минуте, футболист поднял майку и показал специальную футболку с фотографией своего дяди Алекса.

«Покойся с миром, дядя», – гласила подпись на футболке.

«Покойся с миром, дядя». Мбаппе посвятил гол умершему близкому

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