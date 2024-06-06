Мбаппе посвятил гол умершему дяде. Форвард Франции забил и сделал 2 передачи в матче с Люксембургом

Килиан Мбаппе посвятил гол умершему дяде.

обыграла команду Люксембурга (3:0) в товарищеском матча.

Форвард французской команды забил гол и сделал две результативных передачи в этой игре.

Забив мяч на 85-й минуте, футболист поднял майку и показал специальную футболку с фотографией своего дяди Алекса.

«Покойся с миром, дядя», – гласила подпись на футболке.

«Покойся с миром, дядя». Мбаппе посвятил гол умершему близкому