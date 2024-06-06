27% немцев не интересуются домашним Евро-2024. Еще 28% – менее заинтересованы в турнире

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Евро-2024 Футбол

Более четверти немцев не интересуются домашним чемпионатом Европы по футболу.

Это следует из опроса, который был проведен телекомпанией ARD.

27 процентов немецких жителей не проявляют интереса к турниру. 

43 процента заявили, что очень заинтересованы в внимании к Евро, а 28 процентов – менее заинтересованы.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Немецкая команда сыграет в группе A вместе со сборными Швейцарии, Венгрии и Шотландии.

14 комментариев
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28% - еще менее заинтересованы чем не интересуются
+14
-1
+13
ну давайте нам мантру про немцев заведите ещё 😂😂😂вы видели, когда Боруссия Дортмунд играет, какая пустота у них на трибунах, позорище просто! То ли наше родное, московское Динамо, например! яблоку негде упасть!😂😂😂
+13
-8
+5
Это очень мало, на самом деле
+2
-1
+1
Ответ Мистер Блин
ну давайте нам мантру про немцев заведите ещё 😂😂😂вы видели, когда Боруссия Дортмунд играет, какая пустота у них на трибунах, позорище просто! То ли наше родное, московское Динамо, например! яблоку негде упасть!😂😂😂
Ну четверть это довольно мало, на самом деле. Половина женщин.
+1
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Ответ Великий Алонсо
В Германии немцев то уже не осталось почти....
А условные турки прям футболом не интересуются.
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Может, они еще и пивом не интересуются? Или это вообще арабы?
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Внимание, вопрос: куда делись ещё 2%?
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Ответ Ебздрогыч
Может, они еще и пивом не интересуются? Или это вообще арабы?
Турки там
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Ответ Raman Juve
Это очень мало, на самом деле
С чего бы? Наоборот, выглядит очень внушительно.
Вообще для выводов нужно понимать динамику показателей, а мы её здесь не видим.
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