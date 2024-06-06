27% немцев не интересуются домашним Евро-2024. Еще 28% – менее заинтересованы в турнире

Более четверти немцев не интересуются домашним чемпионатом Европы по футболу.

Это следует из опроса, который был проведен телекомпанией ARD.

27 процентов немецких жителей не проявляют интереса к турниру.

43 процента заявили, что очень заинтересованы в внимании к Евро, а 28 процентов – менее заинтересованы.

пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Немецкая команда сыграет в группе A вместе со сборными Швейцарии, Венгрии и Шотландии.